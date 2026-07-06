inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027

L'un des concurrents des Sims, inZOI, va faire patienter les joueurs PlayStation encore un long moment. Krafton annonce un report de la version PS5 à 2027 pour repenser totalement l'interface et offrir une expérience console irréprochable, loin des errements de l'accès anticipé sur PC.

Le concurrent sud-coréen des Sims ne fera pas ses débuts sur console cette année. Alors que la version PC poursuit son bout de chemin en accès anticipé, Krafton vient de doucher les espoirs des joueurs PlayStation. Le simulateur de vie inZOI ne verra pas le jour sur PS5 avant la première moitié de l'année 2027. Un délai conséquent qui cache en réalité une refonte totale de la philosophie de développement du studio.

Un changement de cap radical pour la version console

L'équipe de développement s'est rendu compte que le modèle de l'accès anticipé, si précieux sur PC pour récolter les retours de la communauté, ne correspondait pas aux attentes du public console. Les joueurs sur PlayStation s'attendent généralement à une expérience complète, polie et sans bugs majeurs dès le premier jour. C'est cette prise de conscience qui a poussé le réalisateur du jeu, connu sous le pseudonyme Kjun, à revoir entièrement le calendrier.













Plutôt que de proposer un simple portage basique de la version PC, les développeurs ont décidé de repenser l'ergonomie globale. Le jeu doit être agréable à parcourir sur un grand écran de télévision, à bonne distance, et avec une manette, ce qui implique une refonte totale de l'interface utilisateur. Les menus sont actuellement optimisés pour le combo clavier et souris, mais l'objectif est de rendre la navigation à la manette parfaitement naturelle.

Nous voulons que l'expérience soit naturelle et parfaitement adaptée aux joueurs console. Au-delà d'un gameplay fluide, nous étudions attentivement les transitions d'écran, les structures de l'interface et les commandes.

L'intégration des fonctionnalités de la manette DualSense est également une priorité. Les retours haptiques et les gâchettes adaptatives seront mis à contribution, notamment lors d'activités spécifiques comme la pêche, pour renforcer l'immersion. Pour les puristes, le studio confirme tout de même que le clavier et la souris resteront compatibles sur la console de Sony.

L'exigence du marché console et les critères de Sony

Ce report à 2027 s'explique aussi par des contraintes techniques strictes. Sortir un jeu sur PlayStation 5 demande de passer par un processus de certification rigoureux imposé par Sony. Le studio doit s'assurer que le titre tourne de manière irréprochable sur une architecture fixe, avec de grandes villes immersives remplies de personnages autonomes. L'optimisation des performances est donc devenue le cheval de bataille de l'équipe.

La version PS5 doit passer les directives et le processus de certification stricts de Sony, ce qui signifie que nous devons garantir un haut niveau de stabilité et d'optimisation. L'équipe en charge considère ce processus comme une priorité absolue.

En attendant cette sortie qui se fera dans un peu moins d'un an si le calendrier est respecté, Krafton promet de ne pas laisser les joueurs console dans l'ombre. Des vidéos de gameplay illustrant les adaptations pour la manette seront partagées dans les mois à venir afin de récolter les avis du public. L'ambition est de réduire au maximum l'écart de contenu entre le PC et la PS5 au moment du lancement, pour que personne ne se sente lésé. La patience sera donc le maître mot pour les amateurs de simulation de vie sur console.

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En attendant, inZOI reste disponible sur PC, en accès anticipé.