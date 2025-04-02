inZOI Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

La dernière console de Valve, Steam Deck, est un véritable succès. D'ailleurs, certains joueurs se demandent si elle est capable de faire tourner inZOI. Nous vous apportons la réponse.

Est-il possible de jouer à inZOI sur le Steam Deck ?

Des graphismes moins jolis

Un taux d'images par seconde relativement faible

Quelques ralentissements

Des crashs

Des améliorations attendues sur Steam Deck

Depuis l'arrivée dusur le marché international, les joueurs et les joueuses, qui en sont équipés, désirent savoir si leurs jeux préférés ou non peuvent tourner correctement sur la console hybride de Valve, afin d'en profiter et donc de continuer leur partie lors de déplacements ou tranquillement dans leur canapé. La communauté se pose, d'ailleurs, cette question pour le jeu de simulation de vie de KRAFTON, et se demande, ainsi,Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps.. À l'heure actuelle, sur sa page Steam, il est indiqué que le jeu n'est pas pris en charge, parce que tout ou partie d'inZOI ne fonctionne pas encore sur le Steam Deck. Mais les développeurs travaillent pour qu'un jour la simulation de vie soit jouable sur la console portable.Toutefois, vous pouvez essayer de le lancer, mais vous ne pourrez pas profiter d'une expérience parfaite. Au contraire, plusieurs problèmes viendront contrarier votre expérience :Mais en soi, inZOI est jouable, si c'est votre seule option.Néanmoins, mieux vaut attendre que des améliorations soient apportées. inZOI est disponible en accès anticipé, ce qui veut dire que les développeurs vont améliorer la version de base à coup de mises à jour ces prochaines semaines, et la version Steam Deck pourrait devenir de plus en plus jouable, même si les équipes ne sont pas concentrées dessus.Il est probable que d'ici quelques mois, inZOI tourne parfaitement bien sur cette console, puisqu'elle s'est très bien vendue et qu'elle est présente dans de nombreux foyers.Si vous avez besoin d'aide, plusieurs guides vous sont proposés :