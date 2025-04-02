inZOI corrige un problème majeur avec son correctif v0.1.3

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 avril 2025 à 10h53
Les développeurs sont réactifs pour inZOI et viennent de publier un nouveau correctif, corrigeant l'un des problèmes qui pouvaient être les plus contraignants pour les joueurs.
inZOI corrige un problème majeur avec son correctif v0.1.3
Depuis la sortie d'inZOI, le 28 mars, les développeurs ne chôment pas. Pour tenter de résoudre les problèmes les plus importants, plusieurs correctifs ont déjà été publiés, et d'autres le seront, dès qu'ils sont disponibles, sans répondre à un calendrier précis. Le but est de rendre le jeu de simulation de vie le plus stable possible, limitant les soucis, avant d'implanter du contenu, d'ici quelques semaines.

C'est dans ce sens que le correctif v0.1.3 vient d'être publié, corrigeant un problème particulièrement frustrant pour certains joueurs, celui où un Zoi meurt d'une cause naturelle relativement jeune.

Patch notes v0.1.3 du 1er avril

  • Les règles de longévité ont été ajustées : seuls les Zois âgés peuvent désormais décéder de causes naturelles.
    • Auparavant, les Zois pouvaient mourir de causes naturelles à un âge relativement jeune, en fonction de probabilités réalistes. Toutefois, nous estimons qu'il est tout aussi important que les Créateurs aient le temps de nouer un lien avec leurs personnages et de s'immerger pleinement dans leurs histoires.
    • C'est pourquoi nous avons modifié le système de longévité afin que les Zois vivent plus longtemps, vous offrant ainsi davantage de temps pour créer des moments significatifs avant qu'une mort naturelle ne survienne.
    • À noter : ce changement ne s'applique qu'aux Zois créés dans une nouvelle partie. Les fichiers de sauvegarde existants et les Zois déjà en cours ne sont pas concernés.
  • Correction d'un problème où les vêtements restaient sales ou endommagés après un lavage dans certaines conditions.
  • Résolution d'un problème pouvant provoquer un crash dans certaines situations.
Nous enquêtons actuellement sur les erreurs E01 et E04 rencontrées lors du téléversement vers Canvas, ainsi que sur d'autres problèmes signalés par nos Créateurs.

Si vous avez besoin d'aide, plusieurs guides vous sont proposés :
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Corentin Rimbert (Corentin)

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