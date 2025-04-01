inZOI : Comment laver ses vêtements sales ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 avril 2025 à 15h10
Vos vêtements finiront par être sales dans inZOI et il faudra obligatoirement les laver. Retour sur comment les laver et utiliser la machine à laver.
inZOI : Comment laver ses vêtements sales ?

Pourquoi laver ses vêtements dans inZOI ?

Dans inZOI, tout comme dans la vie réelle, porter ses vêtements plusieurs jours d'affilée les rend naturellement sales. Or, garder des vêtements sales affecte directement le confort et les interactions de votre Zoi. Pour maintenir votre personnage dans de bonnes conditions, il est indispensable d'apprendre à gérer régulièrement son linge sale, tout comme prendre une bonne douche.

Si votre Zoi reste habillé avec des vêtements sales trop longtemps, il deviendra mal à l'aise. Cela aura un impact négatif sur ses relations avec les autres Zois, certains refusant même d'approcher votre personnage s'il ne prend pas soin de son hygiène, ou de fuir en le côtoyant.

Installer une machine à laver pour nettoyer vos vêtements

Avant de pouvoir laver vos vêtements, vous devez impérativement posséder une machine à laver dans votre maison. Si vous n'en avez pas une parce que vous êtes parti de zéro, ou avait modifié votre maison, voici comment en installer une facilement :
  • Passez en mode Construction en appuyant sur la touche I de votre clavier.
  • Dans le menu qui apparaît, sélectionnez la catégorie Mobilier, puis cliquez sur Salle de bain.
  • Choisissez ensuite une machine à laver parmi les différents modèles proposés. Pensez à la placer dans un endroit suffisamment spacieux pour éviter toute difficulté d'accès.
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Une fois votre machine installée, vous êtes prêt à gérer efficacement votre linge dans le jeu.

Étapes pour laver ses vêtements dans inZOI

Pour nettoyer vos vêtements sales, la procédure est simple :
  • Approchez-vous de la machine à laver installée dans votre maison.
  • Interagissez avec elle en sélectionnant l'option « Faire la lessive ».
  • Votre Zoi commencera alors automatiquement à nettoyer ses vêtements, et ces derniers redeviendront propres très rapidement.
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Ce processus est valable pour tous les Zois adultes et adolescents, mais il existe une particularité à prendre en compte pour les enfants.

Comment laver les vêtements sales des enfants dans inZOI ?

Les enfants ne peuvent pas gérer seuls leur linge dans inZOI. Voici comment procéder :
  • Avec un Zoi enfant, interagissez avec la machine à laver et choisissez l'option « Demander de l'aide pour la lessive ».
  • Une liste des membres de la famille disponibles apparaît alors. Sélectionnez une personne présente dans la maison pour aider l'enfant.
  • Le Zoi choisi viendra alors assister l'enfant, et tous deux s'occuperont ensemble de laver les vêtements sales.
En soi, cela n'est pas trop compliqué. Mais il ne faut pas négliger cet aspect puisque maintenir une bonne hygiène vestimentaire dans inZOI est essentiel pour le confort et les interactions de vos personnages. Si vous avez besoin d'aide, plusieurs guides vous sont proposés :
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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