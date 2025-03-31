inZOI : Comment déménager et changer de maison ?

Si vous souhaitez déménager dans inZOI, nous vous indiquons comment changer de maison dans le jeu de simulation de vie.
Lorsque vous allez débuter votre aventure dans inZOI
, vous allez devoir choisir un terrain pour faire vos premiers pas. Vous pourrez modifier votre maison en y ajoutant divers objets, ce qui ne manquera pas de faire plaisir à votre Zoi.
Vous pouvez néanmoins déménager
si jamais vous ne souhaitez plus occuper votre maison. Cela n'est pas forcément évident, c'est pourquoi nous vous expliquons comment déménager dans inZOI
.
Comment déménager dans inZOI ?
En soi, cela n'est pas très compliqué et celles et ceux qui aiment les jeux de simulation de vie ne seront pas trop perdus. Vous aurez essentiellement besoin d'argent, et c'est tout.
Pour faire simple, voici les différentes étapes à suivre pour changer de maison dans inZOI
:
- Ouvrez la carte de la ville (le raccourci par défaut est la touche M).
- Sur le plan, cliquez sur la maison où vous souhaitez déménager.
- Appuyez ensuite sur « Déménager ici ».
- Une fenêtre s'ouvrira pour confirmer le déménagement.
- Vous devrez enfin payer la somme de Miaous pour vous installer.
Évidemment, le déménagement n'est pas gratuit, il faudra donc avoir quelques économies
. Sinon, n'hésitez pas à utiliser le code de triche d'argent
pour vous faciliter les choses, si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête.
Comme cela est précisé, si la maison est déjà habitée, ses occupants seront relogés quelque part. Vous n'aurez qu'à débarquer et placer vos meubles, et continuer le cours de votre vie. Le déménagement
peut être intéressant en fonction de votre lieu de travail, ou si vous n'aimez pas le quartier dans lequel vous habitez.
Pour le moment, vous ne pouvez qu'acheter la propriété et l'ensemble de ses meubles. Mais dans le futur, vous aurez le choix, en laissant de côté le mobilier par exemple, ce qui fera réduire le coût du déménagement.
Peut-on changer de ville dans inZOI ?
À l'heure où ces lignes sont écrites, la réponse est non, il est impossible de changer de ville dans inZOI
. Ainsi, si vous débutez votre aventure à Bliss Bay, votre personnage y restera jusqu'à sa mort. Pareil dans le cas de Dowon.
Mais les développeurs pourraient intégrer plus tard une fonctionnalité pour changer de ville, à mesure que le développement avance.
Si vous avez besoin d'aide, plusieurs guides vous sont proposés :
commentaire (0)