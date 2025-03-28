Argent inZOI : Comment avoir beaucoup d'argent, les différents moyens d'en gagner

Les façons pour gagner de l'argent sont assez nombreuses dans inZOI. Nous vous les détaillons toutes pour que vous puissiez faire le plein de Miaous.
Dans inZOI
, l'argent sera un élément primordial, puisque sans argent vous ne pourrez rien faire et la partie s'arrêtera presque là. Vous en avez besoin pour manger, pour faire des activités, payer vos factures, changer la décoration de la maison... bref, pour tout.
En début une partie, vous pourriez ne pas savoir comment vraiment gagner de l'argent.
C'est pourquoi nous vous indiquons, dans cet article, tous les moyens pour gagner de l'argent plus ou moins facilement et rapidement dans inZOI. Attention, certaines pratiques peuvent ne pas être « légales »...
Comment gagner de l'argent dans inZOI ?
Nous allons commencer par une petite manipulation qui vous fera gagner du temps, mais fera perdre énormément de plaisir, et verrons ensuite tous les autres moyens de faire le plein d'argent dans inZOI
.
Utiliser le code de triche d'argent
Comme dans les Sims, des codes de triches inZOI existent. Celui de l'argent est assez simple puisqu'il vous suffit d'ouvrir le menu des aides, en cliquant sur l'icône en forme de livre sur la barre en bas à droite.
Vous verrez le message « Obtenir de l'argent (triche)
». En cliquant dessus, vous obtiendrez immédiatement 100 000 Miaous
, la monnaie du jeu.
Vous pouvez l'utiliser pour profiter d'inZOI sans vous prendre la tête, mais cela gâchera un peu le plaisir.
Travailler
Venons-en aux méthodes plus orthodoxes. En travaillant, vous allez pouvoir obtenir un salaire, et vous lancer dans une carrière si votre job vous plaît. Un moyen efficace de gagner de l'argent, bien que cela puisse devenir fastidieux avec le temps. Il est assez facile d'avoir un job, comme nous vous l'expliquons dans notre guide sur comment trouver un travail dans inZOI
.
Évidemment, certains métiers payent mieux que d'autres, comme toujours. Libre à vous de choisir votre carrière, ou de très vite vous orienter vers d'autres choses, comme le crime.
Devenir criminel
Tout n'est pas rose dans inZOI, puisque vous pourrez effectivement devenir un bandit. Néanmoins, pour devenir un criminel, il faut avoir un mauvais karma et donc avoir déjà commis quelques méfaits, en étant par exemple mal poli avec les personnes que vous allez croiser.
Vous pourrez commencer à voler des billets dans les distributeurs automatiques, mais il faut savoir que cela peut vous mener en prison, et vous mener à d'autres sanctions... Ne le faites pas aux yeux de tous.
Créer des objets
Vous allez pouvoir créer toute sorte de choses dans inZOI. Que ce soit écrire un livre, monter une vidéo... tout ce que votre Zoi fait pourra ensuite être vendu via votre téléphone et l'application Pocket Market. Sinon, vous pouvez aussi aller dans votre inventaire et le vendre directement.
Mais il faudra progresser dans les compétences pour que ces objets aient plus de valeur et qu'ils vous rapportent donc plus d'argent
.
Jouer à la loterie
La dernière façon de gagner de l'argent dans inZOI
est d'aller acheter un billet de loterie, dans un kiosque.
Si vous avez de la chance, vous pourrez gagner pas mal de Miaous, jusqu'à 50 000.
Le prêt bancaire pour éviter la faillite
Enfin, si vous êtes au bord du gouffre, l'ultime recours consiste d'aller voir votre banquier pour tenter d'obtenir un prêt.
commentaire (1)
Et comment on crée des objets du coup ?