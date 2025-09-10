Hollow Knight: Silksong devient multijoueur

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 septembre 2025 à 16h55
Alors que Hollow Knight: Silksong reste redoutable en solo, un mod vient bouleverser l'expérience en introduisant un mode multijoueur. Les joueurs peuvent désormais affronter les boss à deux, dans une version revisitée du metroidvania culte.
Hollow Knight: Silksong devient multijoueur
Depuis son annonce, Hollow Knight : Silksong est perçu comme un véritable test de patience et de précision. Enchaîner les combats contre AilebrumeLace ou encore Bête des cloches met les nerfs des joueurs à rude épreuve. Contrairement aux Souls, il n'existe aucun système d'invocation pour obtenir de l'aide. Mais un mod change la donne, il est désormais possible de jouer en multijoueur.

Un mod qui ajoute un second personnage jouable

Le moddeur 233xvx233 a publié son projet baptisé « Silksong Steam Multiplayer Mod » disponible via NexusMods. Grâce à lui, un deuxième joueur peut incarner une seconde Hornet et rejoindre l'aventure. Le principe est simple, vous affrontez ensemble les boss et explorez les zones du jeu, avec les mêmes dangers et pièges, mais en équipe.

silksong-multijoueuer
L'installation est décrite comme rapide et accessible. Une fois installé, le mod offre des sessions synchronisées, permettant de partager l'expérience Silksong en duo. Tous les détails sont partagés sur la page du mod.

Un nouveau souffle pour l'accessibilité

Pour beaucoup, Silksong reste un titre impitoyable et trop difficile. Les développeurs eux-mêmes ont déjà prévu d'alléger la difficulté de certains boss en début de partie dans la première mise à jour, preuve que la courbe de progression peut décourager. Ce mod multijoueur pourrait donc séduire ceux qui souhaitent adoucir l'expérience sans attendre de futurs ajustements officiels.

À lire également

Hollow Knight: Silksong : Des ajustements arrivent avec la première mise à jour, le patch notes

Hollow Knight: Silksong : Des ajustements arrivent avec la première mise à jour, le patch notes

Un débat sur la philosophie du jeu

La question demeure : ce type de modification trahit-il l'essence du jeu ? Ou bien faut-il simplement y voir une opportunité pour chacun de profiter du titre à sa manière ? La communauté modding a déjà proposé de nombreux outils pour simplifier Silksong, et cette nouveauté s'inscrit dans la même logique, celle de permettre à plus de joueurs de profiter de l'univers sans frustration excessive

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Hollow Knight: Silksong est disponible sur la quasi-totalité des plateformes. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût via notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 13,19 € au lieu de 20 €, soit 32 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
Silksong 03 mars 2026

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant
Silksong 05 janvier 2026

Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.
Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu
Silksong 16 décembre 2025

Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu

Team Cherry a, récemment, indiqué qu'Hollow Knight: Silksong va prochainement se doter d'une première extension, alors qu'une surprise attend les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight.

commentaire (1)

Avatar
Yes (invité) Le 10/09/2025 à 17:54

Ça peut être sympa oui