Hollow Knight: Silksong devient multijoueur



le 10 septembre 2025 à 16h55 Publié par Corentin Rimbert le 10 septembre 2025 à 16h55

Alors que Hollow Knight: Silksong reste redoutable en solo, un mod vient bouleverser l'expérience en introduisant un mode multijoueur. Les joueurs peuvent désormais affronter les boss à deux, dans une version revisitée du metroidvania culte.