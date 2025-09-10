Hollow Knight: Silksong devient multijoueur

Alors que Hollow Knight: Silksong reste redoutable en solo, un mod vient bouleverser l'expérience en introduisant un mode multijoueur. Les joueurs peuvent désormais affronter les boss à deux, dans une version revisitée du metroidvania culte.
Depuis son annonce, Hollow Knight : Silksong
est perçu comme un véritable test de patience et de précision. Enchaîner les combats contre Ailebrume
, Lace
ou encore Bête des cloches
met les nerfs des joueurs à rude épreuve. Contrairement aux Souls, il n'existe aucun système d'invocation pour obtenir de l'aide. Mais un mod change la donne, il est désormais possible de jouer en multijoueur
.
Un mod qui ajoute un second personnage jouable
Le moddeur 233xvx233
a publié son projet baptisé « Silksong Steam Multiplayer Mod » disponible via NexusMods
. Grâce à lui, un deuxième joueur peut incarner une seconde Hornet
et rejoindre l'aventure. Le principe est simple, vous affrontez ensemble les boss et explorez les zones du jeu, avec les mêmes dangers et pièges, mais en équipe.
L'installation est décrite comme rapide et accessible. Une fois installé, le mod offre des sessions synchronisées, permettant de partager l'expérience Silksong en duo. Tous les détails sont partagés sur la page du mod.
Un nouveau souffle pour l'accessibilité
Pour beaucoup, Silksong reste un titre impitoyable et trop difficile. Les développeurs eux-mêmes ont déjà prévu d'alléger la difficulté de certains boss en début de partie dans la première mise à jour
, preuve que la courbe de progression peut décourager. Ce mod multijoueur pourrait donc séduire ceux qui souhaitent adoucir l'expérience sans attendre de futurs ajustements officiels.
Un débat sur la philosophie du jeu
La question demeure : ce type de modification trahit-il l'essence du jeu ?
Ou bien faut-il simplement y voir une opportunité pour chacun de profiter du titre à sa manière ? La communauté modding a déjà proposé de nombreux outils pour simplifier Silksong, et cette nouveauté s'inscrit dans la même logique, celle de permettre à plus de joueurs de profiter de l'univers sans frustration excessive
.
Hollow Knight: Silksong est disponible sur la quasi-totalité des plateformes. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût via notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 13,19 € au lieu de 20 €, soit 32 % de réduction.
commentaire (1)
Ça peut être sympa oui