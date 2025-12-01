L'aventure Hollow Knight: Silksong est loin d'être terminée selon ses créateurs

Alors que Hollow Knight: Silksong vient de franchir un cap monumental avec des millions de joueurs, Team Cherry ne compte pas s'arrêter là. Les fondateurs confirment l'arrivée de contenu inédit sur l'opus Silksong, tout en expliquant pourquoi ces ajouts seront bien plus complexes que par le passé.
Depuis sa sortie, qui remonte au début du mois de septembre 2025, Hollow Knight : Silksong
rencontre un très grand succès. D'ailleurs, l'opus Silksong n'a pas dit son dernier mot car Team Cherry a, récemment, réaffirmé le fait que de nouveaux contenus arrivent sur le titre
.
Hollow Knight: Silksong aura de nouveaux contenus ambitieux
Si le premier Hollow Knight avait reçu des contenus additionnels assez rapidement, comme « Hidden Dreams » sorti six mois après le lancement, c'est différent pour Hollow Knight: Silksong
. Ari Gibson, le co-fondateur du studio Team Cherry, a confirmé lors d'un entretien avec Jason Schreier, de Bloomberg, que l'équipe travaillait bel et bien sur du nouveau contenu pour Silksong
.
Cependant, la nature même de la protagoniste, Hornet, modifie profondément leur approche de la création. Contrairement au Chevalier muet du premier opus, Hornet possède une voix et une personnalité propre. Cette différence fondamentale impose une complexité narrative supplémentaire pour chaque ajout. Ari Gibson explique cette nouvelle philosophie :
Dans la façon dont nous envisageons ces petites extensions, ou même les éléments du jeu principal, il y a maintenant davantage le sentiment que nous voulons des structures narratives autour d'eux, ce qui n'était pas présent dans certaines extensions d'Hollow Knight. Nous avions ajouté quelques boss supplémentaires, mais le cadre autour était assez simpliste.
De ce fait, il ne s'agit plus simplement d'ajouter une arène ou un ennemi majeur. L'intégration doit être organique et justifiée par le lore. Ari Gibson précise ceci, à ce sujet :
Si nous ajoutons des choses maintenant, parce que Hornet a cette voix et cet esprit, nous voulons savoir ce qu'elle en pense. Une fois que vous commencez à la faire réfléchir à ces choses, l'histoire commence à se dérouler, et cela pourrait augmenter l'échelle de toute extension que nous ferions.
NEW: I spoke to Team Cherry about Silksong DLC, cut content, difficulty settings, storytelling, what they were thinking with Bilewater, the lack of signposting for Act 3, whether they'll do another Hollow Knight game, and much, much more www.bloomberg.com/news/newslet...
— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 28 novembre 2025 à 17:30
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Le calendrier de Team Cherry pour Hollow Knight: Silksong
Cette volonté de bien faire, quitte à prendre son temps, reste la marque de fabrique du studio australien Team Cherry. Ari Gibson admet que les développeurs n'avaient pas prévu sept ans de création pour Hollow Knight: Silksong, mais qu'ils poursuivent la même philosophie, quitte à étendre les délais
. William Pellen, l'autre tête pensante du studio, souligne que l'équipe se concentre sur les idées plutôt que sur le calendrier, tout en gardant à l'esprit une réalité existentielle surprenante. Par ailleurs, le studio ne cache pas son désir de créer d'autres licences après l'épopée Hollow Knight.
Pour l'heure, les fans peuvent se réjouir : Silksong
n'a pas fini de livrer ses secrets, et Team Cherry semble plus motivé que jamais à enrichir son univers, tant que le temps le leur permettra.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
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