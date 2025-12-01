L'aventure Hollow Knight: Silksong est loin d'être terminée selon ses créateurs

Alors que Hollow Knight: Silksong vient de franchir un cap monumental avec des millions de joueurs, Team Cherry ne compte pas s'arrêter là. Les fondateurs confirment l'arrivée de contenu inédit sur l'opus Silksong, tout en expliquant pourquoi ces ajouts seront bien plus complexes que par le passé.

Hollow Knight: Silksong aura de nouveaux contenus ambitieux

Dans la façon dont nous envisageons ces petites extensions, ou même les éléments du jeu principal, il y a maintenant davantage le sentiment que nous voulons des structures narratives autour d'eux, ce qui n'était pas présent dans certaines extensions d'Hollow Knight. Nous avions ajouté quelques boss supplémentaires, mais le cadre autour était assez simpliste.

Si nous ajoutons des choses maintenant, parce que Hornet a cette voix et cet esprit, nous voulons savoir ce qu'elle en pense. Une fois que vous commencez à la faire réfléchir à ces choses, l'histoire commence à se dérouler, et cela pourrait augmenter l'échelle de toute extension que nous ferions.

NEW: I spoke to Team Cherry about Silksong DLC, cut content, difficulty settings, storytelling, what they were thinking with Bilewater, the lack of signposting for Act 3, whether they'll do another Hollow Knight game, and much, much more www.bloomberg.com/news/newslet...



[image or embed] — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 28 novembre 2025 à 17:30

Le calendrier de Team Cherry pour Hollow Knight: Silksong

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Depuis sa sortie, qui remonte au début du mois de septembre 2025,rencontre un très grand succès. D'ailleurs,Si le premier Hollow Knight avait reçu des contenus additionnels assez rapidement, comme « Hidden Dreams » sorti six mois après le lancement, c'est différent pour. Ari Gibson, le co-fondateur du studio Team Cherry, a confirmé lors d'un entretien avec Jason Schreier, de Bloomberg, queCependant, la nature même de la protagoniste, Hornet, modifie profondément leur approche de la création. Contrairement au Chevalier muet du premier opus, Hornet possède une voix et une personnalité propre. Cette différence fondamentale impose une complexité narrative supplémentaire pour chaque ajout. Ari Gibson explique cette nouvelle philosophie :De ce fait, il ne s'agit plus simplement d'ajouter une arène ou un ennemi majeur. L'intégration doit être organique et justifiée par le lore. Ari Gibson précise ceci, à ce sujet :Cette volonté de bien faire, quitte à prendre son temps, reste la marque de fabrique du studio australien Team Cherry.. William Pellen, l'autre tête pensante du studio, souligne que l'équipe se concentre sur les idées plutôt que sur le calendrier, tout en gardant à l'esprit une réalité existentielle surprenante. Par ailleurs, le studio ne cache pas son désir de créer d'autres licences après l'épopée Hollow Knight.Pour l'heure, les fans peuvent se réjouir :n'a pas fini de livrer ses secrets, et Team Cherry semble plus motivé que jamais à enrichir son univers, tant que le temps le leur permettra.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.