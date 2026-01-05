Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.

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Palmarès des Steam Awards 2025

Jeu de l'année → Hollow Knight : Silksong

→ Hollow Knight : Silksong Jeu VR de l'année → The Midnight Walk

→ The Midnight Walk Amour indéfectible → Baldur's Gate 3

→ Baldur's Gate 3 Meilleur jeu sur Steam Deck → Hades 2

→ Hades 2 C'est mieux à plusieurs → PEAK

→ PEAK Style visuel d'exception → Silent Hill f

→ Silent Hill f Gameplay le plus innovant → ARC Raiders

→ ARC Raiders Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité → Hollow Knight: Silksong

→ Hollow Knight: Silksong Meilleure bande-son → Clair Obscur: Expedition 33

→ Clair Obscur: Expedition 33 Jeu exceptionnel riche en récits → Dispatch

→ Dispatch Moment de détente → RV There Yet ?

Comme chaque année, et en complément des Game Awards fin décembre, les joueurs et les joueuses peuvent voter pour leurs jeux préférés, selon diverses catégories et une liste donnée, via les Steam Awards. D'ailleurs,Ainsi, en ce qui concerne le palmarès de cette nouvelle édition des Steam Awards, c'est Hollow Knight: Silksong qui a remporté le prix de Jeu de l'année. Le titre de Team Cherry a donc pris sa revanche face au RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, étant donné que Clair Obscur: Expedition 33 a été sacré « Game of the Year » aux Game Awards 2025.Évidemment, d'autres jeux ont su se démarquer. Mais, sans plus tarder, voici, selon les différentes catégories et avec les finalistes.Ce vote est le résultat des joueurs, qui ont pu s'exprimer ces dernières semaines. Comme vous pouvez le constater, Hollow Knight: Silksong a été élu Jeu de l'année mais aussi « Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité ». Clair Obscur: Expedition 33 a, quant à lui, reçu le prix de « Meilleure bande-son ». Plus de deux ans après sa sortie, Baldur's Gate 3 est le gagnant de la catégorie « Amour indéfectible ».C'est, en tout cas, un très beau palmarès. N'hésitez pas à nous dire, via la section commentaires ci-dessous, si vous êtes d'accord ou non avec ce classement des