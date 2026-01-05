Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 janvier 2026 à 15h12
Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.
Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant
Comme chaque année, et en complément des Game Awards fin décembre, les joueurs et les joueuses peuvent voter pour leurs jeux préférés, selon diverses catégories et une liste donnée, via les Steam Awards. D'ailleurs, les gagnants de l'édition 2025 des Steam Awards sont désormais connus.

Ainsi, en ce qui concerne le palmarès de cette nouvelle édition des Steam Awards, c'est Hollow Knight: Silksong qui a remporté le prix de Jeu de l'année. Le titre de Team Cherry a donc pris sa revanche face au RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, étant donné que Clair Obscur: Expedition 33 a été sacré « Game of the Year » aux Game Awards 2025.

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Évidemment, d'autres jeux ont su se démarquer. Mais, sans plus tarder, voici le palmarès complet des Steam Awards 2025, selon les différentes catégories et avec les finalistes.

Palmarès des Steam Awards 2025

  • Jeu de l'année → Hollow Knight : Silksong
  • Jeu VR de l'année → The Midnight Walk
  • Amour indéfectible → Baldur's Gate 3
  • Meilleur jeu sur Steam Deck → Hades 2
  • C'est mieux à plusieurs → PEAK
  • Style visuel d'exception → Silent Hill f
  • Gameplay le plus innovant → ARC Raiders
  • Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité → Hollow Knight: Silksong
  • Meilleure bande-son → Clair Obscur: Expedition 33
  • Jeu exceptionnel riche en récits → Dispatch
  • Moment de détente → RV There Yet ?
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Ce vote est le résultat des joueurs, qui ont pu s'exprimer ces dernières semaines. Comme vous pouvez le constater, Hollow Knight: Silksong a été élu Jeu de l'année mais aussi « Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité ». Clair Obscur: Expedition 33 a, quant à lui, reçu le prix de « Meilleure bande-son ». Plus de deux ans après sa sortie, Baldur's Gate 3 est le gagnant de la catégorie « Amour indéfectible ».

Miniature vidéo

C'est, en tout cas, un très beau palmarès. N'hésitez pas à nous dire, via la section commentaires ci-dessous, si vous êtes d'accord ou non avec ce classement des Steam Awards 2025.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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