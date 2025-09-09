Hollow Knight: Silksong : Des ajustements arrivent avec la première mise à jour, le patch notes

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester sans cape après la séquence d'évasion du Slab.
- Correction d'un problème empêchant souvent l'accomplissement du souhait « Infestation Operation » en fin de partie.
- Correction d'un problème empêchant le souhait « Beast in the Bells » d'être complété lorsque la Bête est invoquée à « Bilewater Bellway » en fin de partie.
- Correction d'un blocage en lévitation après un rebond vers le bas sur certains projectiles.
- Correction des livraisons du coursier parfois inaccessibles dans l'Acte 3.
- Correction du comportement incorrect de la touche de fabrication dans les souvenirs.
- Correction d'un blocage lors du renvoi d'un projectile avec l'outil Lace au début d'un combat dans les Quais Profonds.
- Correction des « Silk Snippers » dans « Chapel of the Reaper » qui pouvaient parfois rester bloqués hors des limites.
- Correction d'un problème avec les « Claw Mirrors » laissant Hornet inversée si elle subissait des dégâts à un moment précis.
- Correction de « Snitch Pick » qui ne donnait pas de perles ni de fragments de carapace comme prévu.
- Suppression de l'entrée de saut flottant (bas + saut une fois que le joueur a obtenu « Faydown Cloak »).
- Réduction légère de la difficulté des boss de début de jeu Ailebrume/Moorwing et Sœur Splinter/Sister Splinter.
- Réduction des dégâts infligés par les « Sandcarvers ».
- Légère augmentation de la taille de collision des « pea pod ».
- Légère réduction des prix des Clochevoies/Bellway et Bancs/Bell Bench en milieu de partie.
- Légère augmentation des récompenses en perles obtenues via les « relics and psalm cylinders ».
- Augmentation des perles gagnées lors des livraisons du coursier.
- Divers correctifs et ajustements supplémentaires.
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