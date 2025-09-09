Hollow Knight: Silksong : Des ajustements arrivent avec la première mise à jour, le patch notes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 12 septembre 2025 à 14h08
Team Cherry va très bientôt déployer une première mise à jour sur Hollow Knight: Silksong, qui apportera des ajustements et corrigera plusieurs problèmes.
Hollow Knight: Silksong : Des ajustements arrivent avec la première mise à jour, le patch notes
Mise à jour du 12/09/2025 : La mise à jour en question est arrivée avec quelques jours d'avance, soit le 12 septembre 2025, sur Hollow Knight: Silksong.
Depuis la sortie d'Hollow Knight: Silksong, qui remonte au 4 septembre 2025, de très nombreux joueurs et joueuses se sont plongés dans les aventures d'Hornet. Toutefois, ces derniers jours, beaucoup de personnes au sein de la communauté se sont plaintes à propos de la difficulté du titre. Certains indiquent que les boss sont assez difficiles, alors que d'autres critiquent les bancs, soient des lieux de repos, qui coûtent plutôt chers (alors qu'un est un piège). 

Team Cherry a bien pris connaissance de ces différents retours et a, d'ailleurs, prévu de déployer une première mise à jour post-lancement sur Hollow Knight: Silksong, qui corrigera différents problèmes et ajustera certains éléments du titre.

Des détails sur la première mise à jour d'Hollow Knight: Silksong

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C'est via une publication sur la page Steam du soft que Team Cherry a partagé quelques informations concernant le contenu de la première mise à jour d'Hollow Knight: Silksong. Comme vous pourrez le constater à la lecture du patch notes ci-dessous, celle-ci corrigera plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses. De plus, les développeurs ont prévu des ajustements pour divers boss du début de jeu ou encore pour le prix de certains éléments. Mais, voici les détails communiqués : 
  • Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester sans cape après la séquence d'évasion du Slab.
  • Correction d'un problème empêchant souvent l'accomplissement du souhait « Infestation Operation » en fin de partie.
  • Correction d'un problème empêchant le souhait « Beast in the Bells » d'être complété lorsque la Bête est invoquée à « Bilewater Bellway » en fin de partie.
  • Correction d'un blocage en lévitation après un rebond vers le bas sur certains projectiles.
  • Correction des livraisons du coursier parfois inaccessibles dans l'Acte 3.
  • Correction du comportement incorrect de la touche de fabrication dans les souvenirs.
  • Correction d'un blocage lors du renvoi d'un projectile avec l'outil Lace au début d'un combat dans les Quais Profonds.
  • Correction des « Silk Snippers » dans « Chapel of the Reaper » qui pouvaient parfois rester bloqués hors des limites.
  • Correction d'un problème avec les « Claw Mirrors » laissant Hornet inversée si elle subissait des dégâts à un moment précis.
  • Correction de « Snitch Pick » qui ne donnait pas de perles ni de fragments de carapace comme prévu.
  • Suppression de l'entrée de saut flottant (bas + saut une fois que le joueur a obtenu « Faydown Cloak »).
  • Réduction légère de la difficulté des boss de début de jeu Ailebrume/Moorwing et Sœur Splinter/Sister Splinter.
  • Réduction des dégâts infligés par les « Sandcarvers ».
  • Légère augmentation de la taille de collision des « pea pod ».
  • Légère réduction des prix des Clochevoies/Bellway et Bancs/Bell Bench en milieu de partie.
  • Légère augmentation des récompenses en perles obtenues via les « relics and psalm cylinders ».
  • Augmentation des perles gagnées lors des livraisons du coursier.
  • Divers correctifs et ajustements supplémentaires.

Quand sort la première mise à jour de Silksong ?

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D'après les informations partagées, la première mise à jour d'Hollow Knight: Silksong devrait arriver au cours de la semaine prochaine, soit entre le 15 et le 21 septembre 2025. Toutefois, et comme précisé par Team Cherry, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent d'ores et déjà en profiter via la « Public-beta branch » sur Steam et sur GOG.

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