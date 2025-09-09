Hollow Knight: Silksong : Des ajustements arrivent avec la première mise à jour, le patch notes

Team Cherry va très bientôt déployer une première mise à jour sur Hollow Knight: Silksong, qui apportera des ajustements et corrigera plusieurs problèmes.

Des détails sur la première mise à jour d'Hollow Knight: Silksong

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester sans cape après la séquence d'évasion du Slab.

Correction d'un problème empêchant souvent l'accomplissement du souhait « Infestation Operation » en fin de partie.

Correction d'un problème empêchant le souhait « Beast in the Bells » d'être complété lorsque la Bête est invoquée à « Bilewater Bellway » en fin de partie.

Correction d'un blocage en lévitation après un rebond vers le bas sur certains projectiles.

Correction des livraisons du coursier parfois inaccessibles dans l'Acte 3.

Correction du comportement incorrect de la touche de fabrication dans les souvenirs.

Correction d'un blocage lors du renvoi d'un projectile avec l'outil Lace au début d'un combat dans les Quais Profonds.

Correction des « Silk Snippers » dans « Chapel of the Reaper » qui pouvaient parfois rester bloqués hors des limites.

Correction d'un problème avec les « Claw Mirrors » laissant Hornet inversée si elle subissait des dégâts à un moment précis.

Correction de « Snitch Pick » qui ne donnait pas de perles ni de fragments de carapace comme prévu.

Suppression de l'entrée de saut flottant (bas + saut une fois que le joueur a obtenu « Faydown Cloak »).

Réduction légère de la difficulté des boss de début de jeu Ailebrume/Moorwing et Sœur Splinter/Sister Splinter.

Réduction des dégâts infligés par les « Sandcarvers ».

Légère augmentation de la taille de collision des « pea pod ».

Légère réduction des prix des Clochevoies/Bellway et Bancs/Bell Bench en milieu de partie.

Légère augmentation des récompenses en perles obtenues via les « relics and psalm cylinders ».

Augmentation des perles gagnées lors des livraisons du coursier.

Divers correctifs et ajustements supplémentaires.

Quand sort la première mise à jour de Silksong ?

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Depuis la sortie d', qui remonte au 4 septembre 2025, de très nombreux joueurs et joueuses se sont plongés dans les aventures d'Hornet. Toutefois, ces derniers jours, beaucoup de personnes au sein de la communauté se sont plaintes à propos de la difficulté du titre. Certains indiquent que les boss sont assez difficiles, alors que d'autres critiquent les bancs, soient des lieux de repos, qui coûtent plutôt chers (alors qu'un est un piège)., qui corrigera différents problèmes et ajustera certains éléments du titre.C'est via une publication sur la page Steam du soft que. Comme vous pourrez le constater à la lecture du patch notes ci-dessous,. De plus, les développeurs ont prévu. Mais, voici les détails communiqués :D'après les informations partagées,. Toutefois, et comme précisé par Team Cherry, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent d'ores et déjà en profiter via la « Public-beta branch » sur Steam et sur GOG.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.