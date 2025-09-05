Bête des cloches Hollow Knight: Silksong : Comment vaincre ce boss ?

Nous vous indiquons comment vaincre le boss Bête des cloches sur Hollow Knight: Silksong, et nous vous apportons quelques conseils pour venir à bout de ce combat.

Comment battre le boss Bête des cloches sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Bêtes des cloches sur Silksong

Vaincre le boss Bête des cloches sur Hollow Knight: Silksong

La Bête des cloches se déplace sous le sol. Le boss sortira de sa cachette à plusieurs reprises, et selon deux attaques : Dans certains cas, la Bête des cloches sort et vous fonce dessus depuis le sol. Vous n'avez qu'à sauter au-dessus d'elle et lui asséner un coup. Dans d'autres cas, la Bête des cloches surgit du sol en sautant. Évitez-la et approchez-vous d'elle pour l'attaquer. Il est possible de déceler, par avance, l'attaque du boss : si vous voyez beaucoup de poussière au-dessus du sol, la Bête des cloches s'apprête à sauter. Si vous en percevez peu, le boss se déplacera au sol.

À un moment, la Bête des cloches apparaîtra au centre et balancera deux cloches. Peu importe de quel côté vous êtes, évitez-les, en sautant par-dessus ou en passant en dessous, pour ne pas prendre trop de dégâts. Comme pour les autres attaques, celle-ci est facilement perceptible car vous apercevrez de la poussière surgissant au sol, au milieu de la zone.

Le tout se complique à partir du moment où la Bête des cloches rugit : le boss fait tomber des cloches depuis le plafond. Vous pourrez voir où vont tomber les cloches grâce aux rayons de poussière. Soyez toutefois vigilant car le rythme s'intensifie, à partir de ce moment-là.







Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu', qui nous invite à explorer le royaume de Pharloom aux côtés d'Hornet, propose de nombreux ennemis mais surtout boss à affronter. D'ailleurs, après avoir vaincu la Mère Forestière, qui est dans la zone du tutoriel, les joueurs et les joueuses devront affronterCi-dessous, nous vous expliquons, tout en vous apportant quelques conseils afin de le battre.Surest un boss situé à droite de l'entrée menant à Verdoison. Toutefois, quand vous le verrez pour la première fois, vous remarquerez queest prisonnière et retenue entre plusieurs filaments épais de soie. Votre aiguillon ne peut en venir à bout, normalement. En effet, pour cela, vous devez vous rendre à Verdoison afin d'obtenir la compétence de soie tissée « Lance soyeuse ».Si tel est le cas, revenez auprès deet utilisez la compétence (touche R1 sur consoles PlayStation) pour la libérer de la soie. Dès lors, vous aurez accès auSur, l'affrontement contrese veut un peu plus ardu que le combat de la Mère Forestière, étant donné que le rythme est un peu plus soutenu. Cependant, cela n'a rien d'insurmontable, d'autant plus que le pattern d'attaque deest assez facile à comprendre. Toutefois, il se peut que vous ne le compreniez pas complètement. C'est pourquoi nous vous expliquonset que nous vous apportons quelques conseils :Grâce à ce décryptage duet de son pattern, vous devriez être en mesure de déceler les bonnes fenêtres d'attaque et donc de le vaincre, sans trop de difficulté.Pour conclure, rappelons qu'est disponible, depuis le 4 septembre 2025, sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.