L'avenir de Team Cherry pourrait s'écrire loin de Hollow Knight 3



le 28 novembre 2025 à 18h57 Publié par Corentin Rimbert le 28 novembre 2025 à 18h57

Après la sortie réussie de Hollow Knight: Silksong il y a moins de trois mois, Team Cherry pense déjà à l'après. Dans un entretien rare, Ari Gibson évoque la fin potentielle de l'ère Hollow Knight pour explorer de nouveaux horizons, motivé par une prise de conscience lucide sur le temps qui passe.