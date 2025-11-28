L'avenir de Team Cherry pourrait s'écrire loin de Hollow Knight 3

Après la sortie réussie de Hollow Knight: Silksong il y a moins de trois mois, Team Cherry pense déjà à l'après. Dans un entretien rare, Ari Gibson évoque la fin potentielle de l'ère Hollow Knight pour explorer de nouveaux horizons, motivé par une prise de conscience lucide sur le temps qui passe.
L'attente autour de Hollow Knight : Silksong
est devenue légendaire, à tel point que lors de sa sortie, la plupart des boutiques en ligne étaient cassées. Mais chez Team Cherry, les esprits vagabondent déjà vers l'après. Dans une récente entrevue accordée à Bloomberg
et menée par le journaliste Jason Schreier, Ari Gibson, cofondateur du studio, a lâché quelques indices cruciaux concernant l'avenir de la franchise. Si les fans espéraient une trilogie immédiate, la réalité du développement indépendant et le poids des années semblent pousser les créateurs vers de nouveaux horizons créatifs
.
La mortalité comme moteur créatif
C'est un sujet rarement abordé avec autant de franchise dans l'industrie, le temps de vie limité des créateurs face à la durée de développement des jeux modernes. Lorsqu'on interroge Ari Gibson sur la suite des événements après la sortie tant attendue de Silksong, sa réponse est empreinte d'un pragmatisme surprenant. Le studio a d'autres jeux en tête
, et la seule véritable contrainte est biologique.
La seule préoccupation temporelle est vraiment, et nous en avons déjà parlé, la mort. Ce n'est pas si loin si vous passez sept ans par projet, et que vous en ajoutez potentiellement deux autres. Donc, ce serait bien de faire quelques jeux de plus.
Cette déclaration souligne la réalité brutale du développement de jeux de haute qualité comme ceux de Team Cherry
. Avec des cycles de production qui s'étirent sur près d'une décennie, consacrer vingt ans à une seule et même licence revient à sacrifier une énorme partie de sa vie créative
. L'envie de diversifier le portfolio du studio devient alors une nécessité vitale plutôt qu'un simple caprice artistique.
S'éloigner de Hallownest sans perdre son âme
Jason Schreier a immédiatement rebondi sur cette notion pour savoir si ces futurs projets resteraient ancrés dans l'univers des insectes chevaliers ou s'ils partiraient dans une direction totalement opposée. La réponse d'Ari Gibson est claire : ils iront voir ailleurs
. Cependant, que les puristes se rassurent, la patte Team Cherry ne disparaîtra pas avec le changement de décor.
Nous avons dit que nous irions aussi ailleurs. Bien que nous ayons également précisé que ces expériences consisteront toujours à explorer de grands mondes remplis de personnages bizarres, de boss géants et tout le reste. Il y aurait donc un fil conducteur qui sera familier aux gens.
L'objectif n'est pas de renier ce qui a fait leur succès, mais d'éviter l'étiquette exclusive de « créateurs de Hollow Knight
». Gibson précise qu'ils ont des idées pour d'autres formes que pourrait prendre cet univers, mais qu'ils ne s'interdisent pas d'explorer des genres ou des thèmes légèrement différents pour voir comment cela affecte leur narration.
Pour l'heure, rien n'est gravé dans le marbre
, et au vu des délais habituels du studio, il faudra probablement attendre encore quatre ou cinq ans avant de découvrir concrètement ce que nous réservent ces nouveaux mondes
. Quoi qu'il en soit, Hollow Knight: Silksong est disponible sur la quasi-totalité des plateformes. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût via notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 13,19 € au lieu de 20 €, soit 32 % de réduction.
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