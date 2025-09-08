Ailebrume Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?

Nous vous indiquons comment vaincre le boss Ailebrume d'Hollow Knight: Silksong, en vous expliquant son pattern et en vous apportant des conseils.

Comment battre le boss Ailebrume sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Ailebrume sur Silksong





Vaincre le boss Ailebrume sur Hollow Knight: Silksong

Dans certains cas, le boss Ailebrume va effectuer un piqué vers le sol, tête en avant, et vous foncez dessus. Cette attaque peut venir de la gauche, comme de la droite. Il vous suffit de sauter au-dessus de sa tête pour l'éviter. Lors de la deuxième phase, Ailebrume vous enverra une sphère, immédiatement après cette attaque. Sautez par-dessus pour vous approcher de lui et lui asséner un coup.

Dans d'autres cas, Ailebrume va se rapprocher de vous et réaliser une série d'attaques avec ses griffes. Éloignez-vous de lui pour ne pas être à proximité de ses griffes. Vous pouvez également utiliser votre aiguillon/aiguille pour parer.

Autrement, le boss Ailebrume invoque une sphère, qui va glisser sur le sol avant de finir en arc de cercle. Sautez pour l'éviter, tout en faisant attention à la direction de ladite sphère. Lors de la deuxième phase, Ailebrume en invoque deux. La deuxième sphère effectue un arc de cercle plutôt serré, qui peut vous toucher si vous n'y faites pas attention.

Durant la deuxième phase, Ailebrume met sa tête en bas et fait apparaître deux sphères depuis ses pattes arrière. Celles-ci réalisent un arc de cercle dans les airs et se rejoignent au sol. Pour les éviter plus facilement, restez en dessous d'Ailebrume et sautez lorsque les deux sphères se rencontrent, au sol. N'hésitez pas à utiliser la cape flottante, si nécessaire.







Sur, les boss peuvent se montrer assez difficiles à battre. C'est le cas, par exemple, d'(Moorwing en anglais), qui pourrait vous poser problème, tant ses attaques sont rapides et ses dégâts importants. Afin de vous aider à progresser, nous vous indiquons, et nous vous partageons quelques conseils qui pourraient vous être utiles pour cet affrontement.Sur, vous trouverezdans la zone Sombrevale (Greymoor), et plus précisément à l'extrémité sud-est de celle-ci, soit juste avant l'accès à la région Clochelle (Bellhart). Vous accéderez à Sombrevale après avoir récupéré la cape flottante, qui vous permet notamment de prendre les courants d'air dans Les Terres Lointaines.Sachez que vous pouvez également obtenir de l'aide de la part de Garmond et Zaza. Il s'agit d'un PNJ, accompagné de sa monture, que vous pourrez croiser à Sombrevale, et ce, à deux reprises. La deuxième fois Garmond vous proposera son aide pour affronterComme dit précédemment,est assez coriace, en raison de ses attaques rapides et des dégâts qu'il vous inflige (deux par coup, dans certains cas). De plus, ses attaques changent quelque peu, lorsque ledit boss entre en deuxième phase. Pour autant, une fois que vous connaissez le pattern d', vous aurez plus de facilité à le vaincre. Toutefois, il faut rester vigilant, durant tout le combat. Mais, voicipourrait vous donner un peu de fil à retordre. Le plus important étant de bien lire ses mouvements et déceler les bonnes fenêtres d'attaque. À ce propos, choisissez bien les moments où vous l'approchez pour lui asséner des coups. Ne restez, d'ailleurs, pas trop longtemps près de lui. Au bout d'un certain temps,va être étourdi, et vous pourrez l'attaquer à plusieurs reprises.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.