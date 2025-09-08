Ailebrume Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 septembre 2025 à 17h54
Nous vous indiquons comment vaincre le boss Ailebrume d'Hollow Knight: Silksong, en vous expliquant son pattern et en vous apportant des conseils.
Ailebrume Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?
Sur Hollow Knight: Silksong, les boss peuvent se montrer assez difficiles à battre. C'est le cas, par exemple, d'Ailebrume (Moorwing en anglais), qui pourrait vous poser problème, tant ses attaques sont rapides et ses dégâts importants. Afin de vous aider à progresser, nous vous indiquons comment vaincre le boss Ailebrume sur Hollow Knight: Silksong, et nous vous partageons quelques conseils qui pourraient vous être utiles pour cet affrontement.

Comment battre le boss Ailebrume sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Ailebrume sur Silksong

Sur Hollow Knight: Silksong, vous trouverez le boss Ailebrume dans la zone Sombrevale (Greymoor), et plus précisément à l'extrémité sud-est de celle-ci, soit juste avant l'accès à la région Clochelle (Bellhart). Vous accéderez à Sombrevale après avoir récupéré la cape flottante, qui vous permet notamment de prendre les courants d'air dans Les Terres Lointaines.

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Sachez que vous pouvez également obtenir de l'aide de la part de Garmond et Zaza. Il s'agit d'un PNJ, accompagné de sa monture, que vous pourrez croiser à Sombrevale, et ce, à deux reprises. La deuxième fois Garmond vous proposera son aide pour affronter le boss Ailebrume.

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Vaincre le boss Ailebrume sur Hollow Knight: Silksong

hollow-knight-silksong-boss-ailebrume Comme dit précédemment, le boss Ailebrume d'Hollow Knight: Silksong est assez coriace, en raison de ses attaques rapides et des dégâts qu'il vous inflige (deux par coup, dans certains cas). De plus, ses attaques changent quelque peu, lorsque ledit boss entre en deuxième phase. Pour autant, une fois que vous connaissez le pattern d'Ailebrume, vous aurez plus de facilité à le vaincre. Toutefois, il faut rester vigilant, durant tout le combat. Mais, voici comment battre le boss Ailebrume de Silksong
  • Dans certains cas, le boss Ailebrume va effectuer un piqué vers le sol, tête en avant, et vous foncez dessus. Cette attaque peut venir de la gauche, comme de la droite.
    • Il vous suffit de sauter au-dessus de sa tête pour l'éviter.
      • Lors de la deuxième phase, Ailebrume vous enverra une sphère, immédiatement après cette attaque. Sautez par-dessus pour vous approcher de lui et lui asséner un coup.
  • Dans d'autres cas, Ailebrume va se rapprocher de vous et réaliser une série d'attaques avec ses griffes.
    • Éloignez-vous de lui pour ne pas être à proximité de ses griffes. Vous pouvez également utiliser votre aiguillon/aiguille pour parer.
  • Autrement, le boss Ailebrume invoque une sphère, qui va glisser sur le sol avant de finir en arc de cercle.
    • Sautez pour l'éviter, tout en faisant attention à la direction de ladite sphère.
      • Lors de la deuxième phase, Ailebrume en invoque deux. La deuxième sphère effectue un arc de cercle plutôt serré, qui peut vous toucher si vous n'y faites pas attention.
  • Durant la deuxième phase, Ailebrume met sa tête en bas et fait apparaître deux sphères depuis ses pattes arrière. Celles-ci réalisent un arc de cercle dans les airs et se rejoignent au sol.
    • Pour les éviter plus facilement, restez en dessous d'Ailebrume et sautez lorsque les deux sphères se rencontrent, au sol. N'hésitez pas à utiliser la cape flottante, si nécessaire.
Le boss Ailebrume sur Hollow Knight: Silksong pourrait vous donner un peu de fil à retordre. Le plus important étant de bien lire ses mouvements et déceler les bonnes fenêtres d'attaque. À ce propos, choisissez bien les moments où vous l'approchez pour lui asséner des coups. Ne restez, d'ailleurs, pas trop longtemps près de lui. Au bout d'un certain temps, Ailebrume va être étourdi, et vous pourrez l'attaquer à plusieurs reprises.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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