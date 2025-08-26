De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Mise à jour du
03/03
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À partir du 12 mars 2026, Hollow Knight: Silksong sera également accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate et PC Game Pass.
Développé ainsi qu'édité par Team Cherry, Hollow Knight: Silksong
est la suite directe d'Hollow Knight, sorti en 2017, et est catégorisé comme un metroidvania. Le titre est grandement attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier opus de la franchise. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si le soft est présent ou non dans le Game Pass
et souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.
Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître en ce qui concerne l'arrivée d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass
.
Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Hollow Knight: Silksong figure dans le Game Pass
, et ce, depuis son lancement, qui date du 4 septembre 2025.
Cette information a notamment été partagée à plusieurs reprises, par le passé. Plus récemment, soit lorsque la date de sortie du titre a été annoncée, via une vidéo, Team Cherry a rappelé, par le biais d'une publication sur son compte Twitter/X, la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass
.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass, vous pourrez donc découvrir le deuxième opus de la célèbre franchise de Team Cherry, Hollow Knight: Silksong
, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.
En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong
débarque le 4 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Ce nouvel opus nous mettra aux commandes d'Hornet, la « princesse chevaleresse
», qui doit « atteindre le sommet du royaume
», soit Pharloom.
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