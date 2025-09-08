Lace Hollow Knight: Silksong : Comment vaincre ce boss ?

Nous vous expliquons comment vaincre le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong, et nous vous apportons quelques conseils pour sortir vainqueur de cet affrontement.

Comment battre le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong

Vaincre le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong

Lace se projette dans les airs et vous fonce dessus, en diagonale, pour vous asséner un coup. Regardez où Lace se place dans les airs et dans quelle direction elle se dirige afin de vous placer à un endroit sécurisé.

Lace se rapproche de vous et fait trois attaques, en arc de cercle, dans votre direction. Évitez-les en sautant par-dessus Lace.

Dans certains cas, Lace vous fonce dessus, depuis le sol, avec son arme devant elle. Là encore, il vous suffit de sauter au-dessus du boss pour éviter cette attaque.

À certains moments, Lace va se rapprocher de vous pour effectuer plusieurs petites attaques, notamment après que vous l'ayez attaqué et après avoir paré votre coup. Éviter cela en reculant ou bien en sautant.

L'attaque la plus dévastatrice de Lace est la suivante : elle fait apparaître un disque blanc et se projette dedans pour asséner plusieurs coups, selon un mouvement en zigzag. Étant donné que cette attaque peut vous infliger d'importants dégâts, vous devez l'éviter. Pour cela, placez-vous à un endroit en dehors dudit disque/cercle.









Tout au long de leur périple dans le royaume de Pharloom, aux côtés d'Hornet, les joueurs et les joueuses doivent affronter de nombreux et divers boss, qui ponctueront leur chemin, sur. Certains sont, comme vous vous en doutez, assez redoutables et ainsi difficiles à battre. Cela est, notamment, le cas de, que vous rencontrez pour la première fois dans la zone Quais Profonds.Dans ce qui suit, nous vous indiquons, tout en vous apportant quelques conseils afin de battre cet ennemi majeur.Comme dit précédemment, surapparaît, pour la toute première fois, dans la région Quais profonds. Le vaincre est un passage obligatoire pour progresser dans la quête principale de. Toutefois, nous vous précisons, tout de même, son emplacement via l'image ci-dessous.Soulignons le fait que le Dash est nécessaire, ici, soit pour ouvrir la porte qui donne accès à l'arène du boss. Nous vous indiquons, d'ailleurs, dans un article dédié comment débloquer la capacité Pas rapide surSurpeut-être quelque peu intimidant, car cet ennemi se déplace assez rapidement, et ce, souvent. Cependant, une fois que vous aurez compris ses attaques, vous y verrez plus clair et vous dénicherez les bonnes fenêtres pour riposter. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonset nous vous donnons quelques conseils :, n'est, en réalité, pas très compliqué, une fois que son pattern est connu. Dans tous les cas, essayez de lui asséner un coup, quand vous jugez que vous avez le temps de le faire. Il se peut que ledit boss pare votre attaque. Si c'est le cas, éloignez-vous rapidement. À l'issue du combat, vous obtiendrez, d'ailleurs, le trophée/succès « Bienvenue à Pharloom ».Rappelons, pour conclure, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.