Lace Hollow Knight: Silksong : Comment vaincre ce boss ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 septembre 2025 à 16h26
Nous vous expliquons comment vaincre le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong, et nous vous apportons quelques conseils pour sortir vainqueur de cet affrontement.
Lace Hollow Knight: Silksong : Comment vaincre ce boss ?
Tout au long de leur périple dans le royaume de Pharloom, aux côtés d'Hornet, les joueurs et les joueuses doivent affronter de nombreux et divers boss, qui ponctueront leur chemin, sur Hollow Knight: Silksong. Certains sont, comme vous vous en doutez, assez redoutables et ainsi difficiles à battre. Cela est, notamment, le cas de Lace, que vous rencontrez pour la première fois dans la zone Quais Profonds.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment vaincre le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong, tout en vous apportant quelques conseils afin de battre cet ennemi majeur.

Comment battre le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong

Comme dit précédemment, sur Hollow Knight: Silksong, le boss Lace apparaît, pour la toute première fois, dans la région Quais profonds. Le vaincre est un passage obligatoire pour progresser dans la quête principale de Silksong. Toutefois, nous vous précisons, tout de même, son emplacement via l'image ci-dessous.

hollow-knight-silksong-boss-lace-emplacement
Soulignons le fait que le Dash est nécessaire, ici, soit pour ouvrir la porte qui donne accès à l'arène du boss. Nous vous indiquons, d'ailleurs, dans un article dédié comment débloquer la capacité Pas rapide sur Silksong.

À lire également

Dash Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer la capacité Pas rapide ?

Dash Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer la capacité Pas rapide ?

Vaincre le boss Lace sur Hollow Knight: Silksong

hollow-knight-silksong-boss-lace Sur Hollow Knight: Silksong, le boss Lace peut-être quelque peu intimidant, car cet ennemi se déplace assez rapidement, et ce, souvent. Cependant, une fois que vous aurez compris ses attaques, vous y verrez plus clair et vous dénicherez les bonnes fenêtres pour riposter. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment battre Lace sur Silksong et nous vous donnons quelques conseils : 
  • Lace se projette dans les airs et vous fonce dessus, en diagonale, pour vous asséner un coup.
    • Regardez où Lace se place dans les airs et dans quelle direction elle se dirige afin de vous placer à un endroit sécurisé.
  • Lace se rapproche de vous et fait trois attaques, en arc de cercle, dans votre direction.
    • Évitez-les en sautant par-dessus Lace.
  • Dans certains cas, Lace vous fonce dessus, depuis le sol, avec son arme devant elle.
    • Là encore, il vous suffit de sauter au-dessus du boss pour éviter cette attaque.
  • À certains moments, Lace va se rapprocher de vous pour effectuer plusieurs petites attaques, notamment après que vous l'ayez attaqué et après avoir paré votre coup.
    • Éviter cela en reculant ou bien en sautant.
  • L'attaque la plus dévastatrice de Lace est la suivante : elle fait apparaître un disque blanc et se projette dedans pour asséner plusieurs coups, selon un mouvement en zigzag.
    • Étant donné que cette attaque peut vous infliger d'importants dégâts, vous devez l'éviter. Pour cela, placez-vous à un endroit en dehors dudit disque/cercle.
Le combat contre Lace, sur Silksong, n'est, en réalité, pas très compliqué, une fois que son pattern est connu. Dans tous les cas, essayez de lui asséner un coup, quand vous jugez que vous avez le temps de le faire. Il se peut que ledit boss pare votre attaque. Si c'est le cas, éloignez-vous rapidement. À l'issue du combat, vous obtiendrez, d'ailleurs, le trophée/succès « Bienvenue à Pharloom ».

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rappelons, pour conclure, qu'Hollow Knight: Silksong est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
Silksong 03 mars 2026

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant
Silksong 05 janvier 2026

Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.
Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu
Silksong 16 décembre 2025

Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu

Team Cherry a, récemment, indiqué qu'Hollow Knight: Silksong va prochainement se doter d'une première extension, alors qu'une surprise attend les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight.

commentaire (0)