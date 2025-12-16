Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 décembre 2025 à 10h00
Team Cherry a, récemment, indiqué qu'Hollow Knight: Silksong va prochainement se doter d'une première extension, alors qu'une surprise attend les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight.
Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu
Teasée déjà il y a plusieurs semaines de cela, Team Cherry a, enfin, fait l'annonce tant attendue par la communauté : une extension arrive pour Hollow Knight : Silksong. Cette information est, en outre, accompagnée d'une bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight premier du nom.

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L'extension Sea of Sorrow annoncée pour Hollow Knight: Silksong

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En effet, via un récent article sur le site du studio de développement en charge de la licence, qui a été relayé sur Twitter/X, Team Cherry a indiqué qu'Hollow Knight: Silksong se dotera d'une première extension, baptisée Sea of Sorrow, au cours de l'année 2026. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise, mais des détails ont déjà été partagés.

L'extension Sea of Sorrow d'Hollow Knight: Silksong apportera plusieurs nouveautés, notamment de nouvelles zones à explorer, de nouveaux boss à battre, de nouveaux outils à collecter et bien d'autres éléments. Sur le thème nautique, cette extension de l'opus Silksong sera disponible gratuitement pour tous les joueurs et les joueuses. Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté. D'ailleurs, ce n'est pas la seule bonne nouvelle.

Miniature vidéo

Une version Nintendo Switch 2 Edition d'Hollow Knight en préparation

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Dans le même article, Team Cherry a précisé qu'Hollow Knight va s'offrir une version Nintendo Switch 2 Edition. Toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur Nintendo Switch pourront, d'ailleurs, profiter d'une mise à niveau gratuite. Team Cherry a indiqué que la Nintendo Switch 2 Edition d'Hollow Knight débarque au cours de l'année 2026.

Soulignons également que de nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs arriveront prochainement sur Hollow Knight, et plus précisément sur les plateformes de jeu actuellement concernées. D'ailleurs, celles et ceux évoluant sur PC peuvent d'ores et déjà en profiter via une branche « public-beta » sur Steam et GOG, qui inclut notamment la prise en charge des formats d'images 16:10 et 21:9 pour les moniteurs larges et Steam Deck.
Rendez-vous donc en 2026 pour découvrir l'extension Sea of Sorrom d'Hollow Knight: Silksong et/ou la version Nintendo Switch 2 Edition d'Hollow Knight. Pour rappel, l'opus Silksong est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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