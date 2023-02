Hogwarts Legacy s'offre son trailer de lancement

Le trailer de lancement d'Hogwarts Legacy

PC Édition Standard → 45,39 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 53,49 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,89 € au lieu de 20 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN 100 € → 90,49 € au lieu de 100 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'attente touche bientôt à sa fin : au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus qu'une poignée de jours à patienter avant de pouvoir découvrir le RPG d'action-aventure en monde ouvert développé par Avalanche Software et édité Warner Bros. Interactive Entertainment,. D'ailleurs,Cette communication visuelle, d'une durée supérieure à deux minutes, nous rappelle ainsi que sur Hogwarts Legacy nous incarnerons, qui est dirigée non pas par Albus Dumbledore, mais par Phineas Nigellus Black . À ce propos, notons que le titre proposera un système de personnalisation qui semble assez complet et nous invitera à choisir notre maison (Griffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard).En outre,que nous devrons affronter durant l'aventure,dans lesquels nous pourrons nous rendre. À ce sujet, remarquons que les joueurs et les joueuses pourront utiliser un balai magique pour se déplacer rapidement dans les alentours de Poudlard. Par ailleurs, d'après les dernières informations partagées, Hogwarts Legacy comporte une centaine de quêtes annexes, qui auront un impact sur la campagne , et nous laissera assister à divers cours (Sortilèges, Défense contre les forces du mal, Botanique, Potions, etc.).Pour rappel, il est possible de jouer à Hogwarts Legacy en accès anticipé , donc quelques jours avant sa sortie, qui est fixée au 10 février 2023. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PC ( les configurations requises ), PS5 et Xbox Series. Les versions PS4 et Xbox One sont attendues pour le 4 avril de cette année. Les joueurs et les joueuses étant sur Nintendo Switch doivent, quant à eux, patienter jusqu'au 25 juillet. Pour ne rien perdre, nous vous proposons un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir concernant Hogwarts Legacy Si vous désirez parcourir Hogwarts Legacy, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de réductions sur certaines cartes PSN :