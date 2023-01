Hogwarts Legacy aura une centaine de quêtes annexes, qui impacteront la campagne

PC Édition Standard → 45,39 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 53,49 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction.

Le grand moment, celui qui nous permettra enfin de poser les mains sur, est presque là. Il ne reste plus que quelques jours à patienter, tout du moins sur PC, PS5 et Xbox Series, puisque la sortie sur les autres plateformes se fera plus tard. C'est dans ce sens que les informations affluent de plus en plus, pour augmenter l'attente, si tant est que cela soit nécessaire.Nous avons, par exemple, appris que, pouvant, semble-t-il, être jouée sans linéarité, dans l'ordre souhaité, bien que l'aspect RPG puisse nous contraindre un minimum. Mais le plus intéressant est queMoira Squier, directrice narrative, a précisé à GamesRadar+ que, et inversement. Toute l'histoire est « interconnectée » selon ses mots et chaque acte, qu'il soit bon ou mauvais, devrait avoir des répercussions sur la suite de votre aventure de sorcier. D'ailleurs, Hogwarts Legacy souhaite que le joueur puisse « raconter sa propre version de cette histoire épique ».Nous aurons l'occasion de découvrir cela, et bien plus, dès le 10 février, date de sortie d'Hogwarts Legacy sur PC, PS5 et Xbox Series. Il faudra patienter jusqu'en avril pour les versions PS4 et Xbox One, et juillet pour la Switch. Pour ne rien perdre, nous vous proposons un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir concernant Hogwarts Legacy . Il est d'ailleurs, d'ores et déjà, possible de le précommander selon plusieurs éditions . Vous pouvez également l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, le proposant sur :