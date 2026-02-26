Warner Bros. Games brise le silence et dévoile enfin sa stratégie pour l'avenir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 février 2026 à 17h53
Après une période difficile marquée par des échecs cuisants comme Suicide Squad, Warner Bros. Games annonce un changement de cap radical. L'éditeur confirme que 2025 était une année de transition avant le retour en force de ses licences cultes dès 2027-2028.
Warner Bros. Games brise le silence et dévoile enfin sa stratégie pour l'avenir
Warner Bros. Games sort enfin de sa torpeur. Après des mois d'incertitude et des résultats en dents de scie, la direction prend la parole pour rassurer les joueurs et les investisseurs. Si le succès phénoménal de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a rapporté plus d'un milliard de dollars, les errements avec Suicide Squad: Kill the Justice League ont laissé des traces indélébiles. L'heure est au mea culpa et à la restructuration drastique pour l'éditeur américain.

Un aveu d'échec et une année de transition

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JB Perrette, le PDG de WB Games, n'a pas mâché ses mots lors d'une récente conférence financière rapportée par Variety. Il reconnaît que la stratégie passée n'était pas la bonne, qualifiant 2025 d'année de « réinitialisation ». L'éditeur admet s'être dispersé en essayant de courir trop de lièvres à la fois, avec un catalogue de propriétés intellectuelles trop vaste confié à des studios qui n'étaient peut-être pas adaptés pour les gérer.

Cette dispersion a coûté cher. Si le monde des sorciers a généré des milliards, les tentatives de jeux-service comme MultiVersus ou le naufrage critique de la Suicide Squad ont terni l'image de la marque. C'est un constat lucide qui marque la fin d'une ère d'expérimentations hasardeuses pour se recentrer sur ce qui fonctionne réellement.

Le retour des poids lourds pour 2027

La bonne nouvelle, c'est que Warner a un plan solide pour reconquérir le cœur des joueurs. Mais il va falloir s'armer de patience. JB Perrette a déclaré :
Les véritables fruits de notre travail commenceront à arriver en 2027-2028, lorsque nous reviendrons à certaines de nos plus grandes franchises.
Concrètement, cela signifie que l'éditeur va miser gros sur ses valeurs sûres. Nous pensons évidemment et naturellement à la suite pour d'Hogwarts Legacy, déjà évoquée comme une priorité absolue, mais aussi à l'univers de DC Comics qui pourrait revenir de plusieurs manières.

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Les rumeurs concernant un retour de Rocksteady sur la licence Batman Arkham se font de plus en plus insistantes, ce qui serait une excellente manière de faire oublier l'épisode Suicide Squad. Mortal Kombat reste également un pilier inébranlable de leur catalogue. En somme, Warner Bros. Games semble vouloir arrêter de chasser aveuglément les tendances du marché pour revenir à des expériences fortes, là où leur savoir-faire est incontestable.

En attendant ces grosses sorties, les joueurs devront se contenter de projets plus modestes, comme le prochain jeu LEGO Batman, nommé LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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