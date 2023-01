Hogwarts Legacy : Comment choisir sa maison ?

Choisir sa maison sur Hogwarts Legacy

Quelle maison sélectionner ?

Griffondor Fondateur : Godric Griffondor. Personnage(s) connu(s) affilié(s) à cette maison → Albus Dumbledore, Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Qualité des élèves de cette maison → Courage.

Serdaigle Fondateur : Rowena Serdaigle. Personnage(s) connu(s) affilié(s) à cette maison → Luna Lovegood et Cho Chang Qualité des élèves de cette maison → Intelligence.

Poufsouffle Fondateur : Helga Poufsouffle. Personnage(s) connu(s) affilié(s) à cette maison → Hannah Abbot et Cedric Diggory. Qualité des élèves de cette maison → Empathie.

Serpentard Fondateur : Salazar Serpentard. Personnage(s) connu(s) affilié(s) à cette maison → Drago Malefoy, Voldemort (Tom Jedusor) et Severus Rogue. Qualité des élèves de cette maison → Ambition.



Connaître sa maison grâce à un test

Sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité deparmi les quatre de la fameuse école de sorcellerie :. Voici, d'ailleurs, quelques informations sur comment bienet comment passer un test indicatif.Comme vous le savez probablement déjà, dans l'univers Harry Potter, à leur arrivée à l'école de Poudlard, les apprentis sorciers et sorcières sont affiliés à unebien particulière lors de la Cérémonie de Répartition (choixpeau), en fonction de leur personnalité. Au nombre de quatre, celles-ci ont chacune leur(s) caractéristiques(s) et sont représentées par des personnages plus ou moins importants dans l'univers.Comme confirmé dans la FAQ sur le jeu, à retrouver sur le site officiel, sur, les joueurs et les joueuses « peuvent choisir leur maison au début ».Évidemment,, sur, reste une décision subjective et dépend entièrement de votre affect avec l'une d'entre elles. Certains joueurs préfèreront certainement aller à Griffondor, tandis que d'autres opteront pour Serpentard. Notons que, sur, chaquea le droit à sa propre salle commune. Celles-ci ont, d'ailleurs, été présentées dans diverses vidéos.En outre, sachez que, si vous n'arrivez pas à vous décider, vous pouvez passer lesur le site Wizarding World (Pottermore) ou bien sur l'application Harry Potter Fan Club, qui est disponible gratuitement pour les appareils iOS et Android, via Google Play et l'Apple Store.En terminant plusieurs quizz, vous pourrez ainsi découvrir à quellevous appartenez. De plus, vous pourrez connaître votre patronus et voir votre baguette. Ces éléments peuvent être transférés sur. Notons que pour cela, vous devez absolument lier votre compte Harry Potter Fan Club à votre compte WB Games. D'ailleurs, en effectuant cette manipulation, vous obtiendrez des items exclusifs sur: une robe aux couleurs de votre maison et un masque.