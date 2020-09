Hogwarts Legacy : Date de sortie, trailer et détails du jeu Harry Potter

Quand sortira Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

L'histoire et les détails d'Hogwarts Legacy

Trailer d'Hogwarts Legacy

Sur quelles plateformes sera disponible Hogwarts Legacy

Les amoureux de l'univers magique créé par J.K. Rowling ont été ravis de voir que les rumeurs se sont confirmées à propos du. Développé par Avalanche Software, c'est Portkey Games, label de Warner Bros. Games, qui sera en charge de l'édition. Même si nous sommes loin de son lancement, nous vous proposons un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée. Néanmoins, nous savons d'ores et déjà que. Une fenêtre de sortie plus précise pourrait être donnée dans les semaines à venir, avant de lever le voile sur la date de sortie définitive.Les détails sur l'histoire sont encore maigres, mais nous avons plusieurs informations qui peuvent nous donner un premier aperçu de ce qui attendra les joueurs. Ainsi, les aventures auront lieu dans les années 1800. Le joueur prendra le contrôle d'un jeune étudiant qui fait sa rentrée et sera confronté au fameux choixpeau, lequel lui permettra de choisir l'une des quatre maisons iconiques de Poudlard : Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle.Il s'agit d'une histoire originale, qui n'a pas été écrite par J.K. Rowling, qui fera vivre un « voyage dangereux pour découvrir une vérité cachée du monde des sorciers ». Des créatures magiques, connues ou non des amateurs de l'univers, seront naturellement au rendez-vous, qu'il sera possible d'apprivoiser. Le joueur développera également ses capacités en apprenant des sorts et des potions.Précision importante, des choix moraux seront à faire lors de cette aventure, sous-entendant que les missions et le scénario seront différents selon les décisions prises.Si des personnages connus feront probablement leur apparition, étant donné que l'histoire se déroule dans les années 1800, ni Harry Potter, ni Hermione Granger et ni Ron Weasley ne pourront être croisés.Seul un trailer a pour le moment été partagé, lequel nous permet de faire connaissance avec le jeu :C'est l'une des bonnes nouvelles qui a accompagné cette annonce, puisquesera disponible sur toutes les plateformes, excepté la Nintendo Switch. Nous le retrouverons donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.Notez que cet article sera naturellement mis à jour au fil du temps.