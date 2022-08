Hogwarts Legacy : Les configurations PC

Les configurations PC d'Hogwarts Legacy

Config minimale

Système d’exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

→ Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive → 8 G6 de mémoire

→ 8 G6 de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56

→ NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56 DirectX → Version 12

→ Version 12 Espace disque → 85 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

→ Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive → 16 G6 de mémoire

→ 16 G6 de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT

→ NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT DirectX → Version 12

→ Version 12 Espace disque → 85 Go d’espace disque disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les développeurs du nouveau jeu Harry Potter, nommé Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard de son nom complet, ont dévoilé, afin que les joueurs puissent savoir, avant de passer par la case achat, si leur PC tient la route. Si vous ne savez pas si votre ordinateur est capable de le faire tourner, vous allez pouvoir consulter, ci-dessous.Sans surprise, comme nous avons pu le constater lors des différentes séquences de gameplay,. Vous devrez avoir une carte graphique qui tient la route, mais également un processeur de qualité, sans oublier un important espace de stockage, puisque 85 Go sont demandés. Les ordinateurs ayant plus d'une poignée d'années risquent de ne pas pouvoir supporter Hogwarts Legacy.Cette configuration permet, normalement, de le faire tourner en qualité basse et obtenir 60 FPS.Cette configuration permet, normalement, de le faire tourner en qualité haute et obtenir 60 FPS.Pour rappel,nous place une centaine d'années avant les événements contés dans les films Harry Potter. Nous aurons des choix moraux à faire et devrons combattre les forces du mal. Aucun des personnages connus ne devrait faire d'apparition dans ce jeu. Pour ce qui est des précommandes, sachez qu'elles sont, d'ores et déjà, ouvertes