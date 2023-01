Hogwarts Legacy accès anticipé : Comment jouer en avance au jeu Harry Potter ?

Comment jouer en avance à Hogwarts Legacy avec l'accès anticipé ?

Monture Sombral

Ensemble de cosmétique de mage noir

Arène de combat de mage noir

Calot de mage noir (exclusive pour l'édition numérique)

Monture d'Hippogriffe d'Onyx (exclusivement pour les précommandes)

PC Édition Standard → 45,39 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 53,49 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,89 € au lieu de 20 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN 100 € → 90,49 € au lieu de 100 €, soit 10 % de réduction.



Très attendu par une multitude de joueurs, que ce soit des amateurs de la franchise Harry Potter ou non,est enfin sur le point de sortir, après quelques reports. Cependant, certains chanceux auront la chance de poser leur main sur le titre en avance. Si vous vous demandez, nous vous expliquons tout.Si vous désirez, sachez que cela est possible grâce à un bonus. Pour, il suffit de précommander l'Édition Deluxe. Cela vous donnera. Notez que cet. Une fois que vous avez acheté votre Édition Deluxe, sur un site officiel, vous êtes garanti de pouvoir y jouer plus tôt.Outre ce petit bonus, vous obtiendrez les éléments suivants en précommandant cette édition spéciale :Celle-ci est vendue 69,99 € sur PC et 84,99 € sur PS5 et Xbox Series. L'accès anticipé ne s'obtient pas en achetant l'édition normale.Bien évidemment,vous permet de jouer à la totalité de l'expérience. Celle-ci ne sera pas bridée en temps ou en chapitres, vous pourrez jouer librement au jeu nous plaçant dans l'univers d'Harry Potter. D'ailleurs, à ce sujet, nous serons plongés à la fin des années 1800, ce qui signifie que nous ne croiserons pas les personnages mis en avant dans les livres ou dans les films. Il s'agit d'une toute nouvelle histoire, qui n'a jamais été contée auparavant. Nous y incarnerons un élève qui fait sa rentrée à Poudlard, lequel détient la clé d'un secret qui pourrait bien détruire le monde des sorciers.En attendant la sortie d'Hogwarts Legacy , programmée pour ce 10 février 2023, rappelons qu'il est toujours possible de le précommander, selon plusieurs éditions , comme nous vous l'expliquions plus haut. Le titre n'est, hélas, pas multijoueur , ce qui a déçu de nombreuses personnes lors de l'annonce. Vous pouvez également l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, le proposant sur :