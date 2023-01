Qui dirige Poudlard sur Hogwarts Legacy ?

Comme vous le savez probablement déjà,, qui est catégorisé comme un jeu d'action-aventure, a pour cadre spatio-temporel le monde des sorciers des années 1800. Les événements narrés dans le titre d'Avalanche Software se déroulent donc bien avant ceux des films/livres Harry Potter. Ainsi, sur le jeu, ce n'est pas Albus Dumbledore qui est à la tête de l'école. Mais, alors,Sur, leest. C'est l'acteur britannique Simon Pegg (Mission Impossible 3, Star Wars VII : Le Réveil de la Force, Star Trek : Sans limites) qui est la voix de ce personnage.descend d'une longue lignée de Serpentard. Par ailleurs, comme son nom l'indique, il fait partie de la famille des Black : il est l'arrière-arrière-grand-père de Sirius Black, le parrain d'Harry Potter, et a également un lien avec Bellatrix Lestrange ainsi que Narcissa Malefoy (mère de Drago). Par ailleurs, notons queapparaît à quelques reprises dans les films et livres Harry Potter, et ce notamment via un tableau accroché dans le bureau d'Albus Dumbledore pour ne citer que cet exemple.Contrairement à Albus Dumbledore,est très peu apprécié des élèves de l'école. À ce propos, Simon Pegg indique, dans la vidéo ci-dessous, qu'il est le « directeur le moins populaire de toute l'histoire de Poudlard ». D'après la description qu'en fait l'acteur,ne porte pas un grand intérêt à l'éducation des jeunes sorciers et sorcières, et il n'aurait accepté la position deque pour la gloire.Surmettra très certainement des bâtons dans les roues des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, Simon Pegg pense que le message du jeu est le suivant : « Ne soyez pas comme Phineas ».