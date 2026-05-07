La série Harry Potter déjà renouvelée pour une saison 2 avant la diffusion du premier épisode

Sa diffusion ne débutera officiellement qu'à la fin de l'année 2026, mais HBO semble confiant du succès de la série Harry Potter. Une deuxième saison est déjà validée et son tournage débutera dans peu de temps.

Annoncée depuis de longs mois, la série Harry Potter est attendue de pied ferme par des millions de Potterheads. Les premières images de cette nouvelle adaptation ont été révélées fin mars ainsi qu'une fenêtre de sortie promettant une fin d'année plein de magie.

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Si la diffusion de cette première saison est encore lointaine, HBO a confirmé que celle-ci racontera les événements du premier roman, Harry Potter à l'école des sorciers. Mais la chaîne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et annonce déjà que la saison 2 est en cours de production.

Une deuxième saison sous le signe de la Chambre des Secrets

Le média américain Variety a confirmé la nouvelle dans un article publié le 6 mai 2026. D'ailleurs, plusieurs informations concernant cette deuxième saison ont été révélées. L'article précise que le tournage débutera dans le courant de l'automne 2026, montrant la volonté de HBO de proposer la suite de ce que Warner Bros. (qui détient les droits de la licence) qualifie « d'événement de la décennie ».

En plus de la date de tournage, le thème de cette deuxième saison a également été confirmé. Sans grande surprise, elle adaptera les événements du deuxième roman, Harry Potter et la Chambre des Secrets.

Les admirateurs du jeune sorcier peuvent donc déjà se réjouir car ils pourront (re)voir la voiture volante et le saule cogneur, le club de Duel (déjà présent dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ) Salazar Sepentard et surtout Dobby, l'elfe de maison des Malefoy.

Le scénariste de la saison 1 de la série Harry Potter toujours présent sur cette suite

Enfin, il a été confirmé que Jon Brown, scénariste sur la première saison, sera le co-showrunner de cette saison 2 aux côtés de Francesca Gardiner. Si le tournage débutera prochainement, aucune date de diffusion n'a encore été communiquée.

Cependant, HBO et Warner Bros. confirment une collaboration sur le long terme avec la possible adaptation de tous les romans si le succès est au rendez-vous. Pour l'heure, il faut attendre sagement notre lettre d'amission à Poudlard qui sera envoyée dans quelques mois, fin décembre 2026.