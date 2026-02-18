Hogwarts Legacy cache un secret au sujet du Prince de sang-mêlé

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 février 2026 à 17h46
Trois ans après sa sortie, Hogwarts Legacy continue de livrer ses secrets. Des joueurs passionnés viennent de repérer une référence visuelle frappante au film Le Prince de sang-mêlé, prouvant que le monde ouvert d'Avalanche Software regorge encore de mystères cachés aux yeux du grand public.
Hogwarts Legacy cache un secret au sujet du Prince de sang-mêlé
Même si Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a fait ses débuts en février 2023, il y a trois ans, l'engouement autour du titre d'Avalanche Software ne semble pas s'essouffler. Le jeu, salué pour sa reconstitution fidèle du château de Poudlard et de ses environs, continue de surprendre sa communauté. Alors que l'intrigue se déroule bien avant la naissance de Harry Potter et des personnages que nous y croisons, les développeurs ont parsemé le monde ouvert de références subtiles et d'easter eggs destinés aux fans de la première heure. C'est précisément l'un de ces clins d'œil qui vient d'être mis en lumière, trois ans après le lancement du jeu, témoignant de la densité incroyable de la direction artistique.

Une falaise familière pour les fans des films

C'est sur la page Reddit dédiée au jeu qu'un utilisateur nommé Matthew_Burke_09 a partagé sa trouvaille. En explorant les limites de la carte, il est tombé nez à nez avec une falaise dont la structure géologique rappelle immédiatement une scène culte du sixième film, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. La ressemblance est frappante avec des rochers escarpés, une mer agitée en contrebas et cette atmosphère sombre propre à la caverne où Voldemort a dissimulé l'un de ses Horcruxes.

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Bien que l'accès à une véritable grotte soit impossible, le jeu ne proposant pas d'intérieur modélisé à cet endroit précis, la communauté s'accorde à dire qu'il s'agit indéniablement d'un hommage volontaire des artistes. Ce genre de détail, placé là où peu de joueurs s'aventurent, renforce le sentiment d'immersion et de respect envers l'œuvre cinématographique originale.

Comme on pouvait s'y attendre, cette découverte a rapidement grimpé au sommet des discussions sur le forum. Les joueurs, toujours aussi actifs des années après la sortie, saluent le souci du détail du studio. « Il y a tellement d'easter eggs géniaux dans ce jeu, tirés des livres, des films et même des jeux passés. J'aime tellement ça. »

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Où trouver ce secret ?

Si l'envie vous prend de visiter ce lieu chargé de nostalgie, sachez qu'il se situe à l'extrême sud de la carte du monde. Ce n'est pas un endroit où la narration vous conduit naturellement, ce qui explique pourquoi il a fallu tant de temps pour que cette référence devienne virale au sein de la communauté. Il est fort probable que d'autres sorciers virtuels soient passés devant sans faire le lien direct avec le sixième film de la saga.

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C'est ici que vous trouverez le rochet et la grotte qui font référence au Prince de sang-mêlé.

Alors qu'une suite semble encore lointaine, bien que probable compte tenu des différentes informations, le premier épisode n'a pas encore livré tous ses secrets. Il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'un autre secret a été découvert dans quelques mois. Si vous n'avez pas encore découvert cette aventure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous la propose à moindre coût sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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