REDMAGIC Golden Saga : Quand l'or et la performance redéfinissent le gaming mobile

REDMAGIC vient de dévoiler sa collection Golden Saga, une édition ultra-limitée qui marie performance extrême et matériaux de luxe comme l'or et la fibre de carbone. Entre le smartphone 11 Pro et la tablette Astra, le constructeur vise une clientèle de collectionneurs exigeants pour 2026.
REDMAGIC ne fait jamais les choses à moitié, mais cette fois, la marque franchit un nouveau cap dans la démesure technologique et esthétique. Avec l'annonce de la « Golden Saga Limited Edition »
, le constructeur ne s'adresse plus seulement aux joueurs compétitifs, mais aux collectionneurs en quête d'objets d'exception.
Cette nouvelle gamme, comprenant le REDMAGIC 11 Pro
et la tablette Astra
, promet de marier l'opulence des métaux précieux à une fiche technique résolument futuriste.
De l'or véritable au service du refroidissement
Ce n'est pas tous les jours que l'on voit de l'or et de l'argent intégrés dans le système de dissipation thermique d'un appareil mobile. Si l'idée peut sembler purement cosmétique, REDMAGIC affirme que l'excellente conductivité thermique de ces métaux précieux améliore concrètement le refroidissement des composants critiques.
Outre ces matériaux nobles, la marque utilise de la fibre de carbone de qualité « supercar »
et du verre saphir
pour garantir une durabilité à toute épreuve. L'objectif est clair : offrir un objet de luxe qui ne sacrifie absolument rien à la performance brute.
REDMAGIC 11 Pro : Une fiche technique venue du futur
Le cœur de cette machine de guerre est le Snapdragon 8 Elite
, une puce de pointe qui définit les standards de cette année 2026. Épaulé par la puce dédiée RedCore R4
, le smartphone promet une fluidité sans faille, même dans les titres les plus gourmands. L'autonomie est assurée par une batterie massive de 7 500 mAh
, compatible avec une charge rapide de 80W (filaire et sans fil).
Fidèle à l'ADN de la marque, l'écran est totalement dépourvu d'encoche grâce à la technologie de caméra sous l'écran, offrant une immersion totale. Le pack collector inclut également une coque en Kevlar et un refroidisseur magnétique assorti.
La tablette Astra : Le gaming XXL sublimé
Pour accompagner le smartphone, la REDMAGIC Astra Gaming Tablet Golden Saga
mise sur une réactivité extrême. Grâce à un système de refroidissement à double couche de chambres à vapeur plaquées or et un turbofan haute vitesse, elle supporte un affichage natif jusqu'à 165 Hz
. C'est une prouesse technique qui vise à séduire les joueurs d'e-sport mobile cherchant un avantage compétitif sur un grand écran. L'esthétique est complété par un éclairage RGB dynamique qui crée un contraste pertinent avec les finitions dorées.
Le pack en édition limitée Golden Saga dévoile le REDMAGIC 11 Pro et la tablette REDMAGIC Astra, une alliance exclusive entre puissance de jeu brute et matériaux d'exception.
Disponibilité et lancement mondial
Si le prix reste pour l'instant un mystère, la facture s'annonce particulièrement élevée au vu des matériaux utilisés. Les précommandes et le lancement global sont fixés au 19 janvier 2026
. Comme son nom l'indique, cette édition sera produite en quantités très limitées.
REDMAGIC joue ici la carte de la rareté pour susciter l'envie chez les passionnés. Reste à voir si les joueurs seront prêts à investir dans l'or pour gagner quelques précieux degrés lors de leurs sessions de jeu intenses.
Pour finir, si vous êtes justes curieux, nous vous invitons à découvrir le constructeur par le biais de nos articles tests du téléphone RedMagic 10S Pro
et de la tablette RedMagic Astra
.
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