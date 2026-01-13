REDMAGIC Golden Saga : Quand l'or et la performance redéfinissent le gaming mobile

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 13 janvier 2026 à 19h30
REDMAGIC vient de dévoiler sa collection Golden Saga, une édition ultra-limitée qui marie performance extrême et matériaux de luxe comme l'or et la fibre de carbone. Entre le smartphone 11 Pro et la tablette Astra, le constructeur vise une clientèle de collectionneurs exigeants pour 2026.
REDMAGIC Golden Saga : Quand l'or et la performance redéfinissent le gaming mobile
REDMAGIC ne fait jamais les choses à moitié, mais cette fois, la marque franchit un nouveau cap dans la démesure technologique et esthétique. Avec l'annonce de la « Golden Saga Limited Edition », le constructeur ne s'adresse plus seulement aux joueurs compétitifs, mais aux collectionneurs en quête d'objets d'exception.

Cette nouvelle gamme, comprenant le REDMAGIC 11 Pro et la tablette Astra, promet de marier l'opulence des métaux précieux à une fiche technique résolument futuriste.

De l'or véritable au service du refroidissement

Ce n'est pas tous les jours que l'on voit de l'or et de l'argent intégrés dans le système de dissipation thermique d'un appareil mobile. Si l'idée peut sembler purement cosmétique, REDMAGIC affirme que l'excellente conductivité thermique de ces métaux précieux améliore concrètement le refroidissement des composants critiques.

Outre ces matériaux nobles, la marque utilise de la fibre de carbone de qualité « supercar » et du verre saphir pour garantir une durabilité à toute épreuve. L'objectif est clair : offrir un objet de luxe qui ne sacrifie absolument rien à la performance brute.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

REDMAGIC 11 Pro : Une fiche technique venue du futur

Le cœur de cette machine de guerre est le Snapdragon 8 Elite, une puce de pointe qui définit les standards de cette année 2026. Épaulé par la puce dédiée RedCore R4, le smartphone promet une fluidité sans faille, même dans les titres les plus gourmands. L'autonomie est assurée par une batterie massive de 7 500 mAh, compatible avec une charge rapide de 80W (filaire et sans fil).

Fidèle à l'ADN de la marque, l'écran est totalement dépourvu d'encoche grâce à la technologie de caméra sous l'écran, offrant une immersion totale. Le pack collector inclut également une coque en Kevlar et un refroidisseur magnétique assorti.

La tablette Astra : Le gaming XXL sublimé

Pour accompagner le smartphone, la REDMAGIC Astra Gaming Tablet Golden Saga mise sur une réactivité extrême. Grâce à un système de refroidissement à double couche de chambres à vapeur plaquées or et un turbofan haute vitesse, elle supporte un affichage natif jusqu'à 165 Hz. C'est une prouesse technique qui vise à séduire les joueurs d'e-sport mobile cherchant un avantage compétitif sur un grand écran. L'esthétique est complété par un éclairage RGB dynamique qui crée un contraste pertinent avec les finitions dorées.

Le pack en édition limitée Golden Saga dévoile le REDMAGIC 11 Pro et la tablette REDMAGIC Astra, une alliance exclusive entre puissance de jeu brute et matériaux d'exception.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Disponibilité et lancement mondial

Si le prix reste pour l'instant un mystère, la facture s'annonce particulièrement élevée au vu des matériaux utilisés. Les précommandes et le lancement global sont fixés au 19 janvier 2026. Comme son nom l'indique, cette édition sera produite en quantités très limitées.

REDMAGIC joue ici la carte de la rareté pour susciter l'envie chez les passionnés. Reste à voir si les joueurs seront prêts à investir dans l'or pour gagner quelques précieux degrés lors de leurs sessions de jeu intenses.

Pour finir, si vous êtes justes curieux, nous vous invitons à découvrir le constructeur par le biais de nos articles tests du téléphone RedMagic 10S Pro et de la tablette RedMagic Astra.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)
Family Island 26 juillet 2026

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Family Island du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, aussi appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 26 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)
Disney Solitaire 26 juillet 2026

Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Disney Solitaire du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)