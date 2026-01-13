REDMAGIC Golden Saga : Quand l'or et la performance redéfinissent le gaming mobile

REDMAGIC vient de dévoiler sa collection Golden Saga, une édition ultra-limitée qui marie performance extrême et matériaux de luxe comme l'or et la fibre de carbone. Entre le smartphone 11 Pro et la tablette Astra, le constructeur vise une clientèle de collectionneurs exigeants pour 2026.

De l'or véritable au service du refroidissement







REDMAGIC 11 Pro : Une fiche technique venue du futur

La tablette Astra : Le gaming XXL sublimé

Le pack en édition limitée Golden Saga dévoile le REDMAGIC 11 Pro et la tablette REDMAGIC Astra, une alliance exclusive entre puissance de jeu brute et matériaux d'exception.







Disponibilité et lancement mondial

REDMAGIC ne fait jamais les choses à moitié, mais cette fois, la marque franchit un nouveau cap dans la démesure technologique et esthétique. Avec l'annonce de la, le constructeur ne s'adresse plus seulement aux joueurs compétitifs, mais aux collectionneurs en quête d'objets d'exception.Cette nouvelle gamme, comprenant leet la tablette, promet de marier l'opulence des métaux précieux à une fiche technique résolument futuriste.Ce n'est pas tous les jours que l'on voit de l'or et de l'argent intégrés dans le système de dissipation thermique d'un appareil mobile. Si l'idée peut sembler purement cosmétique, REDMAGIC affirme que l'excellente conductivité thermique de ces métaux précieux améliore concrètement le refroidissement des composants critiques.Outre ces matériaux nobles, la marque utilise de laet dupour garantir une durabilité à toute épreuve. L'objectif est clair : offrir un objet de luxe qui ne sacrifie absolument rien à la performance brute.Le cœur de cette machine de guerre est le, une puce de pointe qui définit les standards de cette année 2026. Épaulé par la puce dédiée, le smartphone promet une fluidité sans faille, même dans les titres les plus gourmands. L'autonomie est assurée par une batterie massive de, compatible avec une charge rapide de 80W (filaire et sans fil).Fidèle à l'ADN de la marque, l'écran est totalement dépourvu d'encoche grâce à la technologie de caméra sous l'écran, offrant une immersion totale. Le pack collector inclut également une coque en Kevlar et un refroidisseur magnétique assorti.Pour accompagner le smartphone, lamise sur une réactivité extrême. Grâce à un système de refroidissement à double couche de chambres à vapeur plaquées or et un turbofan haute vitesse, elle supporte un affichage natif jusqu'à. C'est une prouesse technique qui vise à séduire les joueurs d'e-sport mobile cherchant un avantage compétitif sur un grand écran. L'esthétique est complété par un éclairage RGB dynamique qui crée un contraste pertinent avec les finitions dorées.Si le prix reste pour l'instant un mystère, la facture s'annonce particulièrement élevée au vu des matériaux utilisés. Les précommandes et le lancement global sont fixés au. Comme son nom l'indique, cette édition sera produite en quantités très limitées.REDMAGIC joue ici la carte de la rareté pour susciter l'envie chez les passionnés. Reste à voir si les joueurs seront prêts à investir dans l'or pour gagner quelques précieux degrés lors de leurs sessions de jeu intenses.Pour finir, si vous êtes justes curieux, nous vous invitons à découvrir le constructeur par le biais de nos articles tests du téléphoneet de la tablette