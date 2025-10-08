Razer x Pokémon : Ectoplasma revient hanter votre setup



le 08 octobre 2025 à 14h17 Publié par Mathieu Vandenburie le 08 octobre 2025 à 14h17

Quand Razer fusionne avec l'univers Pokémon, l'ombre d'Ectoplasma plane sur votre setup. Une collection innovante et nostalgique qui redéfinit le lien entre passion et performance.