Razer x Pokémon : Ectoplasma revient hanter votre setup

Quand Razer fusionne avec l'univers Pokémon, l'ombre d'Ectoplasma plane sur votre setup. Une collection innovante et nostalgique qui redéfinit le lien entre passion et performance.
Depuis ses débuts en 1996, Pokémon n'est pas simplement une franchise, c'est un phénomène culturel, un pont entre générations et une source d'émotion partagée. Entre les jeux, les séries, les cartes et le merchandising, la saga a su bâtir un univers qui transcende les époques.
Aujourd'hui, c'est avec un malin plaisir que Razer s'immerge dans cet univers à travers une collaboration audacieuse
. Quoi qu'en réalité, parler de « nouvelle » n'est pas tout à fait exact. Déjà lancée au Japon, cette collection s'apprête, après de longs mois d'attente, à hanter les joueurs européens. Après avoir mis à l'honneur les starters de Kanto
, la marque dévoile désormais une collection Ectoplasma qui distille une atmosphère à la fois mystérieuse et électrisante dans votre espace de jeu.
L'objectif de cette gamme est clair : proposer des périphériques aussi performants qu'emblématiques
, imprégnés de l'âme spectrale du Pokémon pour séduire autant les nostalgiques que les joueurs exigeants.
Collaboration Razer
Razer Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma : un casque collector aux couleurs spectrales
Le Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma conserve la robustesse du modèle original tout en adoptant un look aussi audacieux qu'ensorcelant. Son châssis violet profond, ponctué de détails noirs mats, évoque immédiatement le spectre iconique de la première génération
. Les oreilles et la crête inspirées d'Éctoplasma sont directement intégrées à la structure, renforçant son identité collector, même si l'absence de modularité pourra frustrer les fans du Kitty V2 Pro. Chaque oreillette affiche la silhouette lumineuse du Pokémon, personnalisable via Razer Synapse grâce au rétroéclairage Chroma RGB.
Côté confort, le casque s'appuie sur un arceau à mémoire de forme et des coussinets en similicuir combinés à un tissu respirant, garantissant un port agréable sur la durée. Le micro cardioïde Razer HyperClear, non détachable mais précis, assure une clarté vocale impeccable lors des sessions multijoueur. Avec ses transducteurs TriForce 50 mm, le Kraken Kitty V2 Édition Ectoplasma
délivre un son puissant et équilibré, renforcé par le THX Spatial Audio pour une immersion optimale.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre article Test Razer Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma : le casque collector Pokémon arrive enfin en France
.
Razer Cobra – Pokémon Edition : une souris qui a du jus
La Cobra – Édition Ectoplasma reprend la silhouette familière de la célèbre souris filaire de Razer, tout en revêtant un design inspiré du plus espiègle des Pokémon Spectre. Son châssis violet sombre s'illumine de subtils rappels au type Spectre
, tandis que les clics arborent des motifs évoquant la malice d'Éctoplasma. Plus aboutie que la précédente édition dédiée aux starters, cette collaboration témoigne d'une vraie attention au détail.
Sous son apparence envoûtante, la Cobra conserve ce qui fait sa force : une légèreté exemplaire, des switches optiques ultra-réactifs et une précision chirurgicale pensée pour l'esport
. Sa petite taille la destine davantage aux mains fines ou aux adeptes du claw grip, tandis que ses clics, plus marqués et légèrement plus sonores qu'à l'accoutumée, offrent un ressenti net sans devenir gênants à l'usage. Une souris fidèle à la réputation de Razer
, enveloppée dans l'aura malicieuse d'Éctoplasma
.
Razer Gigantus V2 XXL – Édition Ectoplasma : le terrain de jeu idéal pour votre setup
Enfin, on peut le dire, même sans clavier dédié pour accompagner ce superbe duo, Razer complète intelligemment la collection avec le tapis de souris Gigantus V2 dans son format XXL
. Une addition plus que bienvenue pour les amateurs de setups harmonieux. Ce modèle arbore un coloris violet profond orné de symboles rappelant subtilement Éctoplasma
, créant un ensemble visuellement cohérent et irrésistible pour les fans du Pokémon spectre.
Comme à son habitude, Razer livre un produit techniquement irréprochable. La texture souple du Gigantus V2 offre une glisse fluide et maîtrisée, parfaitement adaptée aux déplacements rapides comme aux ajustements précis
. Sa base antidérapante assure une stabilité exemplaire, tandis que son épaisseur généreuse améliore le confort sur de longues sessions. Un choix logique pour parachever une collection pensée à la fois pour le style et la performance.
Une collection équilibrée entre performance et nostalgie
Razer signe ici une collection maîtrisée qui conjugue l'efficacité de ses périphériques emblématiques à l'aura envoûtante d'Éctoplasma
. Loin d'une simple opération marketing, cette édition se distingue par une réelle cohérence visuelle et une qualité d'assemblage fidèle à la réputation de la marque. Chaque élément, du casque Kraken Kitty V2 à la souris Cobra en passant par le tapis Gigantus V2, bénéficie d'une finition exemplaire et de détails soignés, pensés pour séduire les dresseurs les plus nostalgiques
.
Bien que la gamme ne s'accompagne pas d'un clavier dédié, le trio reste parfaitement équilibré et couvre les besoins essentiels des joueurs. Razer mise ici sur un choix réfléchi qui est d'offrir une collection complète et harmonieuse (si l'on passe outre l'absence de clavier)
, accessible sans compromis sur les performances. Un hommage à la fois élégant et technique, qui prouve qu'une collaboration inspirée peut allier passion, design et exigence.
Disponibilité et prix
Ces accessoires sont disponibles sur le site officiel de Razer, dans certains RazerStores et chez des revendeurs agréés.
|Razer Kraken V4 X - Gengar Edition
|109,99 €
|Razer Cobra - Gengar Edition
|69,99 €
|Razer Gigantus V2 XXL - Gengar Edition
|39,99 €
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