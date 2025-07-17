Razer x Pokémon : la puissance des starters dans votre setup

Razer frappe encore un grand coup en dévoilant une collaboration pleine de nostalgie avec Pokémon, la licence culte qui a marqué des générations de dresseurs. Cette collection haute en couleur met à l'honneur les starters emblématiques comme Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce à travers des périphériques gaming stylisés et performants. De quoi allier passion et performance pour un setup qui ne manque pas d'électricité.

Introduction



Collaboration Razer

Razer BlackWidow V4 X – Pokémon Edition : un clavier pour dominer en combat











Razer Kraken V4 X – Pokémon Edition : un casque pour ressentir chaque attaque











Razer Cobra – Pokémon Edition : une souris qui a du jus







Razer Gigantus V2 – Pokémon Edition : un tapis pour enchaîner les combos









Une collection équilibrée entre performance et nostalgie







Disponibilité et prix

Razer BlackWidow V4 X - Pokémon Starter Edition 199,99 € Razer Kraken V4 X - Pokémon Starter Edition 109,99 € Razer Cobra - Pokémon Starter Edition 69,99 € Razer Gigantus V2 - Pokémon Starter Edition 39,99 €

Quel que soit votre âge ou votre expérience dans le jeu vidéo, il est presque impossible d'être passé à côté du phénomène Pokémon. Lancée en 1996, cette franchise devenue culte a conquis le monde entier avec ses créatures attachantes, ses combats stratégiques et son slogan inoubliable :. De la Game Boy aux consoles actuelles, en passant par les cartes à collectionner et les séries animées,Véritable pilier de la pop culture, la licence multiplie aujourd'hui les partenariats créatifs, et cette nouvelle collaboration avecs'inscrit dans cette dynamique en proposant une gamme de produits qui séduira autant les dresseurs nostalgiques que les gamers exigeants.Pièce maîtresse de cette collection, le clavier mécaniquese distingue des autres périphériques de la gamme en rompant avec la dominance du jaune. Aucune zone n'est entièrement colorée de cette teinte, au profit d'un habillage complet mettant en avant les têtes des starters, un choix esthétique que l'on apprécie particulièrement. La barre espace est décorée du logo Pokémon, tandis que, ajoutant une touche d'originalité fidèle à l'univers.Le clavier propose un rétroéclairage RGB personnalisable ainsi que des, offrant une expérience de jeu à la fois performante et stylée.En revanche, comme pour d'autres produits issus de collaborations, aucun code ou contenu supplémentaire n'est fourni dans la boîte.Leadopte la teinte jaune vif emblématique de Pikachu pour la quasi-totalité du casque, tandis que l'arceau arbore un design inspiré des starters de la franchise. Même si l'on aurait aimé que l'arceau soit entièrement recouvert de Pokémon,. Son arceau rembourré et ses larges coussinets assurent un confort optimal, même lors de longues sessions de jeu.Côté performance, la qualité audio est au rendez-vous, avec des communications claires, idéales pour les affrontements multijoueur. Contrairement à d'autres collaborations,dans l'emballage pour débloquer un élément en jeu.Lamise sur un design épuré jaune, qui n'est pas sans rappelé l'emblématique Pikachu, tandis que les clics profite d'innombrables têtes de nos starters préférés de la première génération. Filaire, légère et équipée de, elle se destine aux gamers en quête de, sans négliger le style inspiré du « starter » électrique.Levient compléter la collection en reprenant une fois de plus le motif des starters emblématiques. Les visages deoccupent l'ensemble de la surface, créant un visuel impactant et cohérent avec les autres périphériques.Sa texture souple et sa surface optimisée garantissent une glisse fluide, parfaitement adaptée aux mouvements rapides et précis, que ce soit en jeu ou en usage quotidien.Dans une collaboration qui inclut un clavier au format complet et une souris, on, capable d'accueillir l'ensemble. Cela dit, ce choix contribue sans doute à maintenir un prix accessible, d'autant que tous les périphériques sont filaires.Comme pour les autres produits de cette édition, aucun code ni contenu supplémentaire n'est inclus dans la boîte pour débloquer un élément en jeu.Razer signe ici une collection qui mise sur la simplicité et la qualité, en associant unà des technologies éprouvées. Chaque périphérique bénéficie d'une finition soignée, avec quelques clins d'œil bien pensés pour les fans. Loin d'un partenariat purement marketing, cette édition spéciale s'impose comme un hommage respectueux, sans surenchère.Disponible à partir du 17 juillet en France, la gamme se compose uniquement de produits issus de la série X, probablement dans l'objectif de proposer un ensemble de périphériques à un prix plus accessible. Contrairement à d'autres collaborations,. On notera d'ailleurs que certaines éditions limitées, comme celle de Hello Kitty, faisaient des choix plus curieux en omettant des éléments essentiels : pas de souris, mais bien un tapis assorti.Ces accessoires sont disponibles sur le site officiel de Razer, dans certains RazerStores et chez des revendeurs agréés.