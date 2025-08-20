Test Razer Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma : le casque collector Pokémon arrive enfin en France

Après une exclusivité en Chine, le Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma signé Razer x Pokémon s'apprête à hanter les setups des joueurs français. Nous l'avons eu en main et voici notre avis.

Caractéristiques

Type Circum auriculaire fermé

Circum auriculaire fermé Casque Transducteur 50 mm Razer TriForce Fréquence de réponse 20 Hz à 20 kHz Impédance 32 Ohms

Microphone Fréquence de réponse 100 Hz à 10 kHz Type unidirectionnel Fonction Micro cardioïde Razer HyperClear inamovible

Connexion Filaire câble USB-A tressé de 2 m

Poids 332 g pour le casque seul 10,8 g pour le micro

Prix 159 €

159 € Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée





Unboxing

Le casque Razer x Pokémon Gengar Kraken V2

Le microphone fixé d'usine

Un câble USB-A tressé de 2 m

Châssis













Ergonomie









Audio

Microphone





Fonctions

Connectiques

Logiciel









Oreilles et crête









Pour cette, le contenu de la boîte est simple mais complet. On y retrouvePas d'oreilles interchangeables ici puisque la version Ectoplasma adopte des oreilles et une crête fixes, intégrées directement au châssis.Le design conserve la base robuste du Kraken Kitty V2, mais opte pour une finition violette sombre ponctuée de touches noires mates, directement inspirée de l'iconique Pokémon Spectre. Les oreilles et la crête de Gengar sont moulées dans le châssis et ne peuvent pas être retirées ou remplacées. C'est un choix esthétique clair, qui renforce le côté collector, mais qui retire la modularité qui faisait le charme du Kraken Kitty V2 Pro. Sur chaque oreillette, on retrouve à l'extérieur la silhouette emblématique d', illuminée par le système. La couleur et les effets lumineux sont entièrement personnalisables via le logiciel, permettant d'accorder le casque à votre setup ou à vos envies du moment.La structure repose sur un plastique rigide de qualité, avec un câble tressé inamovible de deux mètres se terminant en USB-A. Le serre-tête utilise une mousse à mémoire de forme recouverte de similicuir, tandis que les oreillettes combinent similicuir et tissu à transfert de chaleur pour un port prolongé sans échauffement excessif.L'ajustement du bandeau se fait grâce à des crans latéraux en plastique, ils sont plutôt précis et permettent ainsi un réglage uniforme. Les oreillettes pivotent légèrement pour épouser la forme du visage, offrant un bon confort malgré l'absence de rotation à plat pour le transport ou stockage. Comme souvent avec ce type de casque, la pression initiale se relâche après quelques heures d'utilisation, améliorant le confort sur la durée.L'isolation passive est efficace, et le port reste agréable même lors de longues sessions. Notez que le mode cosplay, disponible sur le Kitty V2 et permettant d'alimenter uniquement l'éclairage RGB des oreillettes via une batterie externe, sans PC, n'est pas présent pour ce périphérique.Lehérite des mêmes transducteurs 50 mm Razer TriForce que le Kraken Kitty V2 Pro. Ces haut-parleurs à conception en trois parties offrent des aigus clairs, des médiums précis et des basses profondes sans qu'elles ne viennent étouffer le reste du spectre. Le casque prend naturellement une signature sonore orientée vers les graves, idéale pour les FPS où les sons de pas et les tirs doivent être bien marqués. Néanmoins,, il se peut que l'accentuation des basses soit impactante selon le type de musique voulu. Un compromis qu'il faudra prendre en compte à l'achat.Avec, on peut ajuster l'égaliseur, renforcer certaines fréquences ou activer lepour un rendu surround plus immersif. Ce dernier accentue la spatialisation mais peut paraître trop prononcé selon les préférences. En jeu, le casque se montre performant avec un positionnement précis des sons et une puissance qui rend justice aux effets adaptés.Sur cette édition, le microphone cardioïdeest intégré de façon permanente et ne peut pas être retiré. L'ensemble n'est pas rétractable, ce qui assure robustesse et fiabilité, mais réduit la polyvalence hors gaming. Le rendu vocal est clair et équilibré, parfaitement adapté aux échanges en ligne ou au streaming.Grâce à, on peut personnaliser le son avec des égaliseurs, augmenter le volume de sortie, activer un retour audio ou utiliser la normalisation vocale. Le micro est monté sur une perche souple qui permet de l'orienter facilement, et il intègre unréduisant les plosives comme les « P » et « S ». Le bouton de coupure se trouve à l'arrière de l'oreillette gauche. Il est efficace mais souffre toujours de l'absence d'un indicateur visuel de l'état actif/inactif du micro.Le casque fonctionne uniquement en filaire via USB-A, et reste compatible avec PC, PlayStation et Nintendo Switch en mode dock. Le câble tressé, solide mais légèrement rigide, dispose d'un léger effet mémoire de forme.Le casque s'appuie surpour accéder à toutes ses options. On y retrouve la personnalisation complète de l'égaliseur, les réglages du micro, la gestion duet le contrôle du RGB Chroma, y compris pour les motifs lumineux présents sur les oreillettes. Comme dit plus haut, len'est pas disponible sur ce produit. Bien que cela puisse paraitre logique, car les oreilles d'Ectoplasma ne profitent pas de RGB, c'est une fonctionnalité que l'on aurait bien vu déclinée, notamment pour un périphérique En ce sens, on pourrait même regretter l'absence d'adaptateur USB-C pour se connecter directement à un téléphone.Contrairement aux autres modèles de la gamme Kraken Kitty V2, cette éditionpossède des oreilles et une crête fixes. Pas d'accessoires à changer ou à retirer, mais un look directement inspiré du Pokémon, fidèle et immédiatement reconnaissable. L'éclairage Chroma des oreillettes est personnalisable, tandis que les oreilles restent volontairement non éclairées pour préserver le parti pris esthétique.