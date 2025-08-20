Test Razer Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma : le casque collector Pokémon arrive enfin en France

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 août 2025 à 08h00
Après une exclusivité en Chine, le Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma signé Razer x Pokémon s'apprête à hanter les setups des joueurs français. Nous l'avons eu en main et voici notre avis.
Test Razer Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma : le casque collector Pokémon arrive enfin en France

Caractéristiques

  • Type Circum auriculaire fermé
  • Casque
    • Transducteur 50 mm Razer TriForce
    • Fréquence de réponse 20 Hz à 20 kHz
    • Impédance 32 Ohms
  • Microphone
    • Fréquence de réponse 100 Hz à 10 kHz
    • Type unidirectionnel
    • Fonction Micro cardioïde Razer HyperClear inamovible
  • Connexion
    • Filaire câble USB-A tressé de 2 m
  • Poids
    • 332 g pour le casque seul
    • 10,8 g pour le micro
  • Prix 159 €
  • Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée
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Unboxing

Pour cette édition spéciale Razer Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma, le contenu de la boîte est simple mais complet. On y retrouve
  • Le casque Razer x Pokémon Gengar Kraken V2
  • Le microphone fixé d'usine
  • Un câble USB-A tressé de 2 m
Pas d'oreilles interchangeables ici puisque la version Ectoplasma adopte des oreilles et une crête fixes, intégrées directement au châssis.

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Châssis

Le design conserve la base robuste du Kraken Kitty V2, mais opte pour une finition violette sombre ponctuée de touches noires mates, directement inspirée de l'iconique Pokémon Spectre. Les oreilles et la crête de Gengar sont moulées dans le châssis et ne peuvent pas être retirées ou remplacées. C'est un choix esthétique clair, qui renforce le côté collector, mais qui retire la modularité qui faisait le charme du Kraken Kitty V2 Pro. Sur chaque oreillette, on retrouve à l'extérieur la silhouette emblématique d'Éctoplasma, illuminée par le système Razer Chroma RGB. La couleur et les effets lumineux sont entièrement personnalisables via le logiciel Razer Synapse, permettant d'accorder le casque à votre setup ou à vos envies du moment.

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La structure repose sur un plastique rigide de qualité, avec un câble tressé inamovible de deux mètres se terminant en USB-A. Le serre-tête utilise une mousse à mémoire de forme recouverte de similicuir, tandis que les oreillettes combinent similicuir et tissu à transfert de chaleur pour un port prolongé sans échauffement excessif.

Ergonomie

L'ajustement du bandeau se fait grâce à des crans latéraux en plastique, ils sont plutôt précis et permettent ainsi un réglage uniforme. Les oreillettes pivotent légèrement pour épouser la forme du visage, offrant un bon confort malgré l'absence de rotation à plat pour le transport ou stockage. Comme souvent avec ce type de casque, la pression initiale se relâche après quelques heures d'utilisation, améliorant le confort sur la durée.

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L'isolation passive est efficace, et le port reste agréable même lors de longues sessions. Notez que le mode cosplay, disponible sur le Kitty V2 et permettant d'alimenter uniquement l'éclairage RGB des oreillettes via une batterie externe, sans PC, n'est pas présent pour ce périphérique.

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Audio

Le Razer Kraken Kitty V2 – Édition Ectoplasma  hérite des mêmes transducteurs 50 mm Razer TriForce que le Kraken Kitty V2 Pro. Ces haut-parleurs à conception en trois parties offrent des aigus clairs, des médiums précis et des basses profondes sans qu'elles ne viennent étouffer le reste du spectre. Le casque prend naturellement une signature sonore orientée vers les graves, idéale pour les FPS où les sons de pas et les tirs doivent être bien marqués. Néanmoins, pour de les mélomanes, il se peut que l'accentuation des basses soit impactante selon le type de musique voulu. Un compromis qu'il faudra prendre en compte à l'achat. 

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Avec Razer Synapse, on peut ajuster l'égaliseur, renforcer certaines fréquences ou activer le THX Spatial Audio pour un rendu surround plus immersif. Ce dernier accentue la spatialisation mais peut paraître trop prononcé selon les préférences. En jeu, le casque se montre performant avec un positionnement précis des sons et une puissance qui rend justice aux effets adaptés.

Microphone

Sur cette édition Ectoplasma, le microphone cardioïde Razer HyperClear est intégré de façon permanente et ne peut pas être retiré. L'ensemble n'est pas rétractable, ce qui assure robustesse et fiabilité, mais réduit la polyvalence hors gaming. Le rendu vocal est clair et équilibré, parfaitement adapté aux échanges en ligne ou au streaming.

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Grâce à Razer Synapse, on peut personnaliser le son avec des égaliseurs, augmenter le volume de sortie, activer un retour audio ou utiliser la normalisation vocale. Le micro est monté sur une perche souple qui permet de l'orienter facilement, et il intègre un filtre anti-pop réduisant les plosives comme les « P » et « S ». Le bouton de coupure se trouve à l'arrière de l'oreillette gauche. Il est efficace mais souffre toujours de l'absence d'un indicateur visuel de l'état actif/inactif du micro.

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Fonctions

Connectiques

Le casque fonctionne uniquement en filaire via USB-A, et reste compatible avec PC, PlayStation et Nintendo Switch en mode dock. Le câble tressé, solide mais légèrement rigide, dispose d'un léger effet mémoire de forme.

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Logiciel

Le casque s'appuie sur Razer Synapse pour accéder à toutes ses options. On y retrouve la personnalisation complète de l'égaliseur, les réglages du micro, la gestion du THX Spatial Audio et le contrôle du RGB Chroma, y compris pour les motifs lumineux présents sur les oreillettes. Comme dit plus haut, le mode cosplay n'est pas disponible sur ce produit. Bien que cela puisse paraitre logique, car les oreilles d'Ectoplasma ne profitent pas de RGB, c'est une fonctionnalité que l'on aurait bien vu déclinée, notamment pour un périphérique   En ce sens, on pourrait même regretter l'absence d'adaptateur USB-C pour se connecter directement à un téléphone. 

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Oreilles et crête

Contrairement aux autres modèles de la gamme Kraken Kitty V2, cette édition Ectoplasma possède des oreilles et une crête fixes. Pas d'accessoires à changer ou à retirer, mais un look directement inspiré du Pokémon, fidèle et immédiatement reconnaissable. L'éclairage Chroma des oreillettes est personnalisable, tandis que les oreilles restent volontairement non éclairées pour préserver le parti pris esthétique.

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Conclusion

8 Vous l’aurez compris, avec cette édition Gengar, Razer ne cherche pas à réinventer le Kraken Kitty V2, mais à lui offrir une déclinaison collector qui plaira aux fans de Pokémon et aux amateurs de setups originaux. On retrouve la même base technique et sonore, toujours aussi efficace, mais ici sublimée par un design unique violet sombre, orné des oreilles et de la crête emblématiques de Gengar, ainsi que de la silhouette d’Éctoplasma illuminée sur les oreillettes.

Le choix d’éléments fixes au lieu d’oreilles interchangeables limite la personnalisation, mais renforce le caractère exclusif de cette version.
  • +Rendu audio toujours aussi immersif et précis
  • +Micro clair et paramétrable
  • +Confort sur de longues sessions
  • +Design collector fidèle à Gengar avec Éctoplasma éclairé
  • -Oreilles et crête fixes, pas de modularité
  • -Micro inamovible et non rétractable
  • -Pas d’option sans-fil
  • -Câble de connexion inamovible
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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