Logitech G515 RAPID TKL : notre test complet du nouveau clavier gaming premium

Sobre et ultra-fin, le nouveau clavier de Logitech G embarque des switches magnétiques et de nouvelles fonctionnalités ayant pour ambitionner de détrôner leur référence Lightspeed éponyme pour séduire les joueurs compétitifs. Nous l'avons eu en main plusieurs jours et voici notre avis détaillé.

Caractéristiques

Dimensions : 354,7 mm x 146 mm x 22 mm

354,7 mm x 146 mm x 22 mm Format : TKL (75 %, sans pavé numérique)

TKL (75 %, sans pavé numérique) Poids : 800 g (sans câble)

800 g (sans câble) Switches : magnétiques analogiques, pré-lubrifiés, réglables de 0,1 mm à 2,5 mm

magnétiques analogiques, pré-lubrifiés, réglables de 0,1 mm à 2,5 mm Fonctions : Rapid Trigger, Multi-Point Action, Key Priority

Rapid Trigger, Multi-Point Action, Key Priority Keycaps : PBT double-shot, résistants à l'huile

PBT double-shot, résistants à l'huile Châssis : plaque en acier inox + amortissement multi-couches

plaque en acier inox + amortissement multi-couches Connectivité : Filaire uniquement

Filaire uniquement RVB : LIGHTSYNC RGB par touche via G HUB

LIGHTSYNC RGB par touche via G HUB Câble : USB-A vers USB-C (1,8 m)

USB-A vers USB-C (1,8 m) Coloris : Noir / Blanc

Noir / Blanc Prix conseillé : 179,99 €

179,99 € Date d'annonce : 17 septembre 2025





Unboxing

Le clavier G515 RAPID TKL

Un câble USB-A vers USB-C (1,8 m)

La documentation utilisateur

Design et châssis















Ergonomie et confort























Performances de frappe











Logiciel et personnalisation















Connexion et compatibilité

Ce qui change face au G515 Lightspeed TKL

Le G515 RAPID TKL conserve l'approche minimaliste qui caractérise la gamme. Avec seulement, il se distingue par son profil bas qui rapproche la sensation de frappe de celle d'un ordinateur portable, tout en conservant la robustesse d'un clavier mécanique. La plaque en acier inox et l'amortissement multi-couches apportent une solidité remarquable et réduisent le côté creux que l'on pouvait reprocher au modèle précédent.Le son est plus mat, plus feutré, ce qui rend la frappe agréable sans être envahissante. Lesconstituent un vrai gage de qualité. Leur texture granuleuse tient dans le temps, évite le lissage lié à l'usure et résiste mieux aux traces. On note également que les touchesadoptent une couleur différente, ce qui casse la monotonie du ton général et ajoute une petite touche esthétique qui reste discrète mais visuellement plaisante.Avec son format, le RAPID TKL libère de l'espace sur le bureau et facilite les mouvements de souris, un avantage pour les joueurs compétitifs. Sa finesse lui permet d'être utilisé confortablement même sans repose-poignets, et les pieds ajustables offrent différentes inclinaisons adaptées aux préférences de chacun. En revanche, ce format s'adresse avant tout aux joueurs.L'absence de pavé numérique et de touches de fonction rapides peut limiter son intérêt pour la bureautique, bien que le choix soit assumé. Le clavier mise sur la performance et le gain de place. Finalement, il n'existe qu'un seul bouton à la volée pour l'activation du mode gaming tandis que les autres raccourcis sont associés en majorités aux touches fonctionnalités (F1-10).C'est sur ce terrain que le RAPID TKL se démarque le plus. Logitech remplace les switches mécaniques traditionnels par des, capables de transformer l'expérience de jeu. Lepermet une réinitialisation instantanée après le relâchement d'une touche, un atout décisif dans les FPS compétitifs. Leoffre la possibilité de déclencher plusieurs actions selon la profondeur d'appui, tandis que ledonne la priorité à certaines touches lorsqu'elles sont pressées en même temps.L'apporte une flexibilité bienvenue. On peut privilégier une frappe ultracourte pour les titres exigeants ou choisir une activation plus ferme pour éviter les erreurs lors d'un usage quotidien, notamment réalisé des compte-rendu ou, comme ici, écrire des articles. Les switches se révèlent plus amortis et légèrement plus rebondis que ceux du Lightspeed. La différence peut sembler minime, même en utilisant les deux claviers côte à côte, mais elle modifie réellement la sensation. Le rebond et l'amorti offrent une frappe plus confortable, notamment en dactylographie, car ils atténuent l'impact des touches sur le châssis et rendent l'expérience plus douce sans sacrifier la réactivité.Le logicielpermet d'exploiter pleinement le clavier. Chaque touche peut être configurée, et les profils prédéfinis Rapid Trigger par type de jeu facilitent la prise en main. L'interface peut paraître dense à première vue, mais elle s'avère plus claire et plus fluide que lors des générations précédentes.La stabilité est au rendez-vous, et l'ensemble rend la personnalisation beaucoup plus accessible. On passe facilement d'un profil compétitif à un mode bureautique ou créatif, sans devoir tout reparamétrer.Vous l'aurez compris, l'un des rares points faibles de ce clavier reste. Il profite d'une réactivité irréprochable en filaire, avec des performances à la hauteur, mais cela pourra décevoir ceux qui avaient pris l'habitude de la version Lightspeed sans-fil.Ce choix reste cohérent avec la philosophie du constructeur, qui vise ici. Dans ce cadre, chaque milliseconde compte. Même si la latence du Lightspeed est extrêmement faible, certains joueurs puristes préféreront s'en passer pour éviter tout risque, aussi minime soit-il, deLe G515 Lightspeed TKL se distinguait par sa finesse et sa connectivité sans-fil, mais il restait limité par ses switches mécaniques classiques et un châssis plus basique. Le G515 RAPID TKL marque une évolution notable. Il intègre des, uneplus robuste, desplus résistants et une compatibilité élargie qui englobe PC, Mac et consoles.Ce modèle n'est plus seulement une version compacte et pratique, il s'impose comme un clavier pensé pour la compétition et la polyvalence, capable de rivaliser avec les meilleures références du marché.