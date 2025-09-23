Logitech G515 RAPID TKL : notre test complet du nouveau clavier gaming premium

Sobre et ultra-fin, le nouveau clavier de Logitech G embarque des switches magnétiques et de nouvelles fonctionnalités ayant pour ambitionner de détrôner leur référence Lightspeed éponyme pour séduire les joueurs compétitifs. Nous l'avons eu en main plusieurs jours et voici notre avis détaillé.
Caractéristiques
- Dimensions : 354,7 mm x 146 mm x 22 mm
- Format : TKL (75 %, sans pavé numérique)
- Poids : 800 g (sans câble)
- Switches : magnétiques analogiques, pré-lubrifiés, réglables de 0,1 mm à 2,5 mm
- Fonctions : Rapid Trigger, Multi-Point Action, Key Priority
- Keycaps : PBT double-shot, résistants à l'huile
- Châssis : plaque en acier inox + amortissement multi-couches
- Connectivité : Filaire uniquement
- RVB : LIGHTSYNC RGB par touche via G HUB
- Câble : USB-A vers USB-C (1,8 m)
- Coloris : Noir / Blanc
- Prix conseillé : 179,99 €
- Date d'annonce : 17 septembre 2025
Unboxing
- Le clavier G515 RAPID TKL
- Un câble USB-A vers USB-C (1,8 m)
- La documentation utilisateur
Design et châssis
Le G515 RAPID TKL conserve l'approche minimaliste qui caractérise la gamme. Avec seulement 22 mm d'épaisseur
, il se distingue par son profil bas qui rapproche la sensation de frappe de celle d'un ordinateur portable, tout en conservant la robustesse d'un clavier mécanique. La plaque en acier inox et l'amortissement multi-couches apportent une solidité remarquable et réduisent le côté creux que l'on pouvait reprocher au modèle précédent.
Le son est plus mat, plus feutré, ce qui rend la frappe agréable sans être envahissante. Les touches en PBT double-shot
constituent un vrai gage de qualité. Leur texture granuleuse tient dans le temps, évite le lissage lié à l'usure et résiste mieux aux traces. On note également que les touches ZQSD
adoptent une couleur différente, ce qui casse la monotonie du ton général et ajoute une petite touche esthétique qui reste discrète mais visuellement plaisante.
Ergonomie et confort
Avec son format TKL
, le RAPID TKL libère de l'espace sur le bureau et facilite les mouvements de souris, un avantage pour les joueurs compétitifs. Sa finesse lui permet d'être utilisé confortablement même sans repose-poignets, et les pieds ajustables offrent différentes inclinaisons adaptées aux préférences de chacun. En revanche, ce format s'adresse avant tout aux joueurs.
L'absence de pavé numérique et de touches de fonction rapides peut limiter son intérêt pour la bureautique, bien que le choix soit assumé. Le clavier mise sur la performance et le gain de place. Finalement, il n'existe qu'un seul bouton à la volée pour l'activation du mode gaming tandis que les autres raccourcis sont associés en majorités aux touches fonctionnalités (F1-10).
Performances de frappe
C'est sur ce terrain que le RAPID TKL se démarque le plus. Logitech remplace les switches mécaniques traditionnels par des switches magnétiques analogiques
, capables de transformer l'expérience de jeu. Le Rapid Trigger
permet une réinitialisation instantanée après le relâchement d'une touche, un atout décisif dans les FPS compétitifs. Le Multi-Point Action
offre la possibilité de déclencher plusieurs actions selon la profondeur d'appui, tandis que le Key Priority
donne la priorité à certaines touches lorsqu'elles sont pressées en même temps.
L'actionnement réglable entre 0,1 mm et 2,5 mm
apporte une flexibilité bienvenue. On peut privilégier une frappe ultracourte pour les titres exigeants ou choisir une activation plus ferme pour éviter les erreurs lors d'un usage quotidien, notamment réalisé des compte-rendu ou, comme ici, écrire des articles. Les switches se révèlent plus amortis et légèrement plus rebondis que ceux du Lightspeed. La différence peut sembler minime, même en utilisant les deux claviers côte à côte, mais elle modifie réellement la sensation. Le rebond et l'amorti offrent une frappe plus confortable, notamment en dactylographie, car ils atténuent l'impact des touches sur le châssis et rendent l'expérience plus douce sans sacrifier la réactivité.
Logiciel et personnalisation
Le logiciel G HUB
permet d'exploiter pleinement le clavier. Chaque touche peut être configurée, et les profils prédéfinis Rapid Trigger par type de jeu facilitent la prise en main. L'interface peut paraître dense à première vue, mais elle s'avère plus claire et plus fluide que lors des générations précédentes.
La stabilité est au rendez-vous, et l'ensemble rend la personnalisation beaucoup plus accessible. On passe facilement d'un profil compétitif à un mode bureautique ou créatif, sans devoir tout reparamétrer.
Connexion et compatibilité
Vous l'aurez compris, l'un des rares points faibles de ce clavier reste son absence de connectivité sans-fil
. Il profite d'une réactivité irréprochable en filaire, avec des performances à la hauteur, mais cela pourra décevoir ceux qui avaient pris l'habitude de la version Lightspeed sans-fil.
Ce choix reste cohérent avec la philosophie du constructeur, qui vise ici un produit taillé pour l'e-sport et la compétition
. Dans ce cadre, chaque milliseconde compte. Même si la latence du Lightspeed est extrêmement faible, certains joueurs puristes préféreront s'en passer pour éviter tout risque, aussi minime soit-il, de désynchronisation dans un moment crucial
.
Ce qui change face au G515 Lightspeed TKL
Le G515 Lightspeed TKL se distinguait par sa finesse et sa connectivité sans-fil, mais il restait limité par ses switches mécaniques classiques et un châssis plus basique. Le G515 RAPID TKL marque une évolution notable. Il intègre des switches magnétiques réglables
, une plaque en acier inox
plus robuste, des keycaps en PBT
plus résistants et une compatibilité élargie qui englobe PC, Mac et consoles.
Ce modèle n'est plus seulement une version compacte et pratique, il s'impose comme un clavier pensé pour la compétition et la polyvalence, capable de rivaliser avec les meilleures références du marché.
commentaire (0)