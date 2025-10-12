Test complet du Razer BlackShark V3 Pro, le casque sans fil qui vise l'excellence

Courte, immersive et sans concession, cette nouvelle version du casque phare de Razer vise à s'imposer comme une référence pour l'esport et le jeu compétitif. Mais tient-il ses promesses ?

Caractéristiques

Transducteurs : Razer TriForce Titanium 50 mm

Razer TriForce Titanium 50 mm Connexion : sans fil HyperSpeed 2,4 GHz + jack 3,5 mm

sans fil HyperSpeed 2,4 GHz + jack 3,5 mm Micro : HyperClear Super Wideband détachable

HyperClear Super Wideband détachable Technologie audio : THX Spatial Audio

THX Spatial Audio Autonomie : jusqu'à 70 heures (charge rapide 15 min = 6 h)

jusqu'à 70 heures (charge rapide 15 min = 6 h) Poids : environ 320 g

environ 320 g Compatibilité : PC, PlayStation, Nintendo Switch

PC, PlayStation, Nintendo Switch Prix de lancement : 289,99 €







Unboxing

Le casque Razer BlackShark V3 Pro

Le micro détachable HyperClear

Un dongle USB-C pour la connexion sans fil HyperSpeed

Un adaptateur USB-A

Un câble jack 3,5 mm

Un câble de recharge USB-C

La documentation habituelle





Châssis









Performances audio

Performances Micro







Logiciel Razer Synapse













Autonomie et fonctionnalités

Learrive dans un packaging fidèle à l'identité de la marque, avec son vert caractéristique et une présentation soignée. À l'intérieur, on retrouve :À l'appréciation de chacun, et sans surprise, leconserve l'identité visuelle qui a fait le succès de la gamme.Si l'on peut regretter l'absence de véritable prise de risque ou d'évolution du design, on retrouve malgré tout un style, qui reste immédiatement reconnaissable sans tomber dans l'exubérance des casques RGB tape-à-l'œil.La structure, toujours légère, s'appuie sur unet des oreillettes ovales en similicuir respirant. L'ajustement est assuré par des, garantes d'une bonne durabilité. Si elles paraissent moins souples ou solides que le système de glissière plus traditionnel, l'ensemble conserve une impression de robustesse, fidèle à la philosophie de Razer, qui préfère peaufiner plutôt que réinventer.On notera que l'arceau exerce un, mais qu'il suffit de le tordre légèrement pour réduire la pression et améliorer le confort.Enfin, avec son, le BlackShark V3 Pro reste un casque que l'on peut aisément transporter, utilisable aussi bien en jeu qu'en dehors, sans trop dénoter malgré son ADN résolument gaming.Le casque embarque les, déjà présents sur la génération précédente. Ces haut-parleurs sont conçus pour offrir des, deset desLa principale nouveauté vient de l'intégration du, une technologie de son surround virtuel pensée pour améliorer la spatialisation et offrir un avantage compétitif dans les jeux de tir à la première personne.Après l'avoir testé sur plusieurs profils, il faut reconnaître que le casque se montre. La précision de la spatialisation et la justesse de la perception directionnelle renforcent clairement l'immersion et la lecture de l'espace sonore.En revanche, le rendu musical nous a quelque peu déçus. Certains sons paraissent, tandis que d'autres, notamment à haut volume, ont tendance à. Comme nous le verrons plus loin, il reste heureusement possible devia le logiciel, mais les égaliseurs natifs ne suffisent pas à combler ce manque de profondeur sur la musique.L'ANC, réduction du bruit ambiant pour les plus néophyte, est une nouveauté mise en avant par le constructeur. Si plusieurs plages de réduction sont disponibles et qu'elles restent correctes, force est de constater qu'elle n'équivalent pas des casques ou écouteurs plus spécialisés. Pour autant, cette technologie reste ici la bienvenue.Enfin, lagarantit une latence minimale, tandis que lareste disponible pour plus de polyvalence.Razer met en avant un, conçu pour transmettre la voix avec davantage de détails et de clarté. Cette évolution vise à renforcer la communication vocale, un élément essentiel pour les joueurs orientés esport.Le micro, bien que, est égalementet ne peut pas être replié dans l'oreillette. Un choix qui, s'il garantit une meilleure stabilité une fois en place, aurait pu gagner en praticité si un système de rétractation avait été proposé. Il faut donc penser à le poser quelque part après chaque retrait.Dans la pratique, nous n'avons rencontré, que ce soit en jeu ou sur Discord. Les retours reçus ne mettaient pas en évidence de différence majeure avec d'autres modèles concurrents ou même la V2, mais la restitution vocale reste propre et claire. Là où le casque pèche toutefois c'est sur le retour du micro (sidetone) qui n'est pas très fluide, parfois robotique allant même jusqu'à être envahissant. Utilisateur fréquent de ce type de retour, nous l'avons rapidement retiré, alors même que la molette sous l'oreillette droite permet d'en régler le volume de retour.Lapour filtrer les souffles et atténuer les plosives. En revanche,ne permet de connaître l'état du micro, même s'il reste possible desitué à l'arrière de l'oreillette gauche. Lors de la manipulation, ce bouton s'enfonce ou se relève, accompagné d'uneconfirmant le changement d'état. Une solution simple mais fonctionnelle, bien que moins intuitive qu'un retour lumineux direct.Comme à son habitude, Razer propose un logiciel complet et bien pensé. Synapse reste le cœur de cette expérience,. Fort heureusement, pour le, Synapse seul suffit largement. Il offre un panel de réglages assez conséquent, allant bien au-delà des simples options de base.Du côté du son, on retrouve plusieurs égaliseurs prédéfinis efficaces, avec bien sûr la possibilité de créer ses propres profils en fonction de vos préférences. Le micro n'est pas en reste, avec un contrôle total sur le volume, le retour micro, la réduction de bruit ambiant, ou encore la sensibilité. L'aspect sans-fil est lui aussi personnalisable,En résumé, le casque propose un ensemble de réglages vraiment bienvenus pour adapter l'expérience à votre utilisation.. Plus il y a d'options, plus il devient facile de se perdre ou de dérégler le casque sans s'en rendre compte. Il est donc important de prendre le temps de tester les différents profils, d'écouter les résultats et, en cas de doute, de ne pas hésiter à tout réinitialiser pour repartir sur de bonnes bases. Car le produit ne devient mauvais que lorsqu'il est mal configuré.Laest bien présente, permettant de, ou encore un PC et un autre appareil audio. Cette polyvalence se montre particulièrement utile pour jongler entre jeu et communication.Via le logiciel ou l'application, il est possible delors d'un appel, en choisissant par exemple de réduire automatiquement la seconde source audio ou de conserver les deux flux au même niveau.En revanche, l'absence depourra en décevoir certains. Razer le remplace ici par un, ce qui ajoute une légère contrainte d'installation. Cela dit, une fois correctement positionné, il se fait rapidement oublier.Côté endurance, le constructeur annonce une, avec une fonction deoffrant environ 6 heures d'utilisation après seulement 15 minutes branché. Cette donnée reste théorique et dépend largement des usages. L'activation de la double connectique, des améliorations audio, ou encore un volume élevé auront forcément un impact sur la durée réelle.Le casque intègre également: une molette de volume, un bouton pour couper le micro et une commande dédiée à l'activation des différents profils audio. Ces derniers sont faciles d'accès et la plupart proposent un revêtement ou une activation différente pour s'assurer de ne pas faire de mauvaises manipulations.