Test complet du Razer BlackShark V3 Pro, le casque sans fil qui vise l'excellence

Courte, immersive et sans concession, cette nouvelle version du casque phare de Razer vise à s'imposer comme une référence pour l'esport et le jeu compétitif. Mais tient-il ses promesses ?
Caractéristiques
- Transducteurs : Razer TriForce Titanium 50 mm
- Connexion : sans fil HyperSpeed 2,4 GHz + jack 3,5 mm
- Micro : HyperClear Super Wideband détachable
- Technologie audio : THX Spatial Audio
- Autonomie : jusqu'à 70 heures (charge rapide 15 min = 6 h)
- Poids : environ 320 g
- Compatibilité : PC, PlayStation, Nintendo Switch
- Prix de lancement : 289,99 €
Unboxing
Le Razer BlackShark V3 Pro
arrive dans un packaging fidèle à l'identité de la marque, avec son vert caractéristique et une présentation soignée. À l'intérieur, on retrouve :
- Le casque Razer BlackShark V3 Pro
- Le micro détachable HyperClear
- Un dongle USB-C pour la connexion sans fil HyperSpeed
- Un adaptateur USB-A
- Un câble jack 3,5 mm
- Un câble de recharge USB-C
- La documentation habituelle
Châssis
À l'appréciation de chacun, et sans surprise, le Razer BlackShark V3 Pro
conserve l'identité visuelle qui a fait le succès de la gamme.
Si l'on peut regretter l'absence de véritable prise de risque ou d'évolution du design, on retrouve malgré tout un style sobre et presque minimaliste
, qui reste immédiatement reconnaissable sans tomber dans l'exubérance des casques RGB tape-à-l'œil.
La structure, toujours légère, s'appuie sur un arceau recouvert de mousse à mémoire de forme
et des oreillettes ovales en similicuir respirant. L'ajustement est assuré par des tiges métalliques robustes
, garantes d'une bonne durabilité. Si elles paraissent moins souples ou solides que le système de glissière plus traditionnel, l'ensemble conserve une impression de robustesse, fidèle à la philosophie de Razer, qui préfère peaufiner plutôt que réinventer.
On notera que l'arceau exerce un resserrement un peu ferme au premier port
, mais qu'il suffit de le tordre légèrement pour réduire la pression et améliorer le confort.
Enfin, avec son micro détachable
, le BlackShark V3 Pro reste un casque que l'on peut aisément transporter, utilisable aussi bien en jeu qu'en dehors, sans trop dénoter malgré son ADN résolument gaming.
Performances audio
Le casque embarque les transducteurs Razer TriForce Titanium de 50 mm
, déjà présents sur la génération précédente. Ces haut-parleurs sont conçus pour offrir des basses profondes
, des médiums clairs
et des aigus précis
.
La principale nouveauté vient de l'intégration du THX Spatial Audio
, une technologie de son surround virtuel pensée pour améliorer la spatialisation et offrir un avantage compétitif dans les jeux de tir à la première personne.
Après l'avoir testé sur plusieurs profils, il faut reconnaître que le casque se montre redoutablement efficace en jeu
. La précision de la spatialisation et la justesse de la perception directionnelle renforcent clairement l'immersion et la lecture de l'espace sonore.
En revanche, le rendu musical nous a quelque peu déçus. Certains sons paraissent dissociés
, tandis que d'autres, notamment à haut volume, ont tendance à tirer trop vers les aigus
. Comme nous le verrons plus loin, il reste heureusement possible de personnaliser entièrement le profil audio
via le logiciel, mais les égaliseurs natifs ne suffisent pas à combler ce manque de profondeur sur la musique.
L'ANC, réduction du bruit ambiant pour les plus néophyte, est une nouveauté mise en avant par le constructeur. Si plusieurs plages de réduction sont disponibles et qu'elles restent correctes, force est de constater qu'elle n'équivalent pas des casques ou écouteurs plus spécialisés. Pour autant, cette technologie reste ici la bienvenue.
Enfin, la compatibilité avec la connexion sans fil HyperSpeed 2,4 GHz
garantit une latence minimale, tandis que la connexion filaire via jack 3,5 mm
reste disponible pour plus de polyvalence.
Performances Micro
Razer met en avant un micro HyperClear Super Wideband détachable
, conçu pour transmettre la voix avec davantage de détails et de clarté. Cette évolution vise à renforcer la communication vocale, un élément essentiel pour les joueurs orientés esport.
Le micro, bien que détachable
, est également rigide
et ne peut pas être replié dans l'oreillette. Un choix qui, s'il garantit une meilleure stabilité une fois en place, aurait pu gagner en praticité si un système de rétractation avait été proposé. Il faut donc penser à le poser quelque part après chaque retrait.
Dans la pratique, nous n'avons rencontré aucune difficulté à nous faire comprendre
, que ce soit en jeu ou sur Discord. Les retours reçus ne mettaient pas en évidence de différence majeure avec d'autres modèles concurrents ou même la V2, mais la restitution vocale reste propre et claire. Là où le casque pèche toutefois c'est sur le retour du micro (sidetone) qui n'est pas très fluide, parfois robotique allant même jusqu'à être envahissant. Utilisateur fréquent de ce type de retour, nous l'avons rapidement retiré, alors même que la molette sous l'oreillette droite permet d'en régler le volume de retour.
La bonnette fournie se montre efficace
pour filtrer les souffles et atténuer les plosives. En revanche, aucun indicateur visuel
ne permet de connaître l'état du micro, même s'il reste possible de l'activer ou le couper via un bouton
situé à l'arrière de l'oreillette gauche. Lors de la manipulation, ce bouton s'enfonce ou se relève, accompagné d'une notification audio
confirmant le changement d'état. Une solution simple mais fonctionnelle, bien que moins intuitive qu'un retour lumineux direct.
Logiciel Razer Synapse
Comme à son habitude, Razer propose un logiciel complet et bien pensé. Synapse reste le cœur de cette expérience, même si d'autres modules peuvent s'ajouter selon vos besoins
. Fort heureusement, pour le BlackShark V3 Pro
, Synapse seul suffit largement. Il offre un panel de réglages assez conséquent, allant bien au-delà des simples options de base.
Du côté du son, on retrouve plusieurs égaliseurs prédéfinis efficaces, avec bien sûr la possibilité de créer ses propres profils en fonction de vos préférences. Le micro n'est pas en reste, avec un contrôle total sur le volume, le retour micro, la réduction de bruit ambiant, ou encore la sensibilité. L'aspect sans-fil est lui aussi personnalisable, notamment si vous souhaitez prioriser une source plutôt qu'une autre
.
En résumé, le casque propose un ensemble de réglages vraiment bienvenus pour adapter l'expérience à votre utilisation. Mais cette richesse a aussi son revers
. Plus il y a d'options, plus il devient facile de se perdre ou de dérégler le casque sans s'en rendre compte. Il est donc important de prendre le temps de tester les différents profils, d'écouter les résultats et, en cas de doute, de ne pas hésiter à tout réinitialiser pour repartir sur de bonnes bases. Car le produit ne devient mauvais que lorsqu'il est mal configuré.
Autonomie et fonctionnalités
La double connectique
est bien présente, permettant de lier simultanément une console et un téléphone
, ou encore un PC et un autre appareil audio. Cette polyvalence se montre particulièrement utile pour jongler entre jeu et communication.
Via le logiciel ou l'application, il est possible de configurer le comportement du casque
lors d'un appel, en choisissant par exemple de réduire automatiquement la seconde source audio ou de conserver les deux flux au même niveau.
En revanche, l'absence de dongle USB standard
pourra en décevoir certains. Razer le remplace ici par un dongle HyperSpeed nécessitant une connexion filaire
, ce qui ajoute une légère contrainte d'installation. Cela dit, une fois correctement positionné, il se fait rapidement oublier.
Côté endurance, le constructeur annonce une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 70 heures
, avec une fonction de recharge rapide
offrant environ 6 heures d'utilisation après seulement 15 minutes branché. Cette donnée reste théorique et dépend largement des usages. L'activation de la double connectique, des améliorations audio, ou encore un volume élevé auront forcément un impact sur la durée réelle.
Le casque intègre également des commandes physiques directement sur l'oreillette
: une molette de volume, un bouton pour couper le micro et une commande dédiée à l'activation des différents profils audio. Ces derniers sont faciles d'accès et la plupart proposent un revêtement ou une activation différente pour s'assurer de ne pas faire de mauvaises manipulations.
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