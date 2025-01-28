Lift Elite : Test de la souris NZXT et du tapis ZONE

Nouvelle version de la célèbre Lift, la Lift 2 est déclinée selon deux types pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. La gamme offre donc une version ergonomique et une symétrique. C'est cette dernière que nous avons eue en main et voici notre avis.

Caractéristiques

Type de souris : Symétrique

Symétrique Capteur : PixArt PMW3395 26 000dpi max - 100 min avec paliers de 100

PixArt PMW3395 26 000dpi max - 100 min avec paliers de 100 accélération : 50 G

50 G Dimensions : (H) 38,3 mm x (L) 60,8 mm x (l) 118,8 mm

(H) 38,3 mm x (L) 60,8 mm x (l) 118,8 mm Boutons : 5 (en comptant le clic molette)

5 (en comptant le clic molette) Fréquence USB max : 8000 Hz (filaire) 4000 Hz (sans-fil)

8000 Hz (filaire) 4000 Hz (sans-fil) Câble USB : flexible en paracorde d'une longueur de 2 m / Port USB 2.0 PC

flexible en paracorde d'une longueur de 2 m / Port USB 2.0 PC Poids : 57 g

57 g Autonomie : 70h max annoncées (à 1000 Hz)

70h max annoncées (à 1000 Hz) Logiciel : NZXT CAM

NZXT CAM Couleurs : Noir, ou Blanc

Noir, ou Blanc Garantie : 2 ans

2 ans Compatibilité : Windows / Mac

Windows / Mac Prix : 89,99 €

Unboxing

Souris gaming sans fil Lift Elite Wireless

USB Type-A Dongle

Extension d'adaptateur

Câble de recharge USB Type-C vers USB Type-A

Documentation utilisateur

Châssis











Forme et prise en main







Boutons





Molette

Capteur

USB 1.1 et 2.0 : Faible vitesse Taux d'interrogation maximum : 125 Hz

Faible vitesse Taux d'interrogation maximum : 125 Hz USB 2.0 : Pleine vitesse Taux d'interrogation maximum : 1 000 Hz

Pleine vitesse Taux d'interrogation maximum : 1 000 Hz USB 2.0 : Haute vitesse, USB 3.0 et USB 3.1 Taux d'interrogation maximum : 8 000 Hz

Haute vitesse, USB 3.0 et USB 3.1 Taux d'interrogation maximum : 8 000 Hz Sans-fil : le dongle seul ne suffit pas à dépasser les 1000 Hz. Il faut impérativement se servir de l'adapteur, qui est fourni contrairement à d'autres concurrents, pour se permettre d'atteindre une vitesse maximale de 4 000 Hz

Le tapis, un choix important







Logiciel NZXT CAM







Autonomie

Le packaging comprend :Fidèle héritière de la Lift 2 Symm lancée en 2024, mais en mode sans-fil, la Lift Elite s'impose dans, rendue possible grâce à des ouvertures stratégiques dans le châssis. Si les premiers modèles privilégiaient des évidements alvéolaires sur le dessus, cette approche a évolué pour limiter l'exposition des composants internes aux liquides et poussières.opte ainsi pour un perçage sur la face inférieure, tout en préservant l'espace nécessaire aux patins et au capteur. Avec seulement 57 g sur la balance, lase classe sans surprise parmi les poids plume du marché.Disponible en deux coloris, noir et blanc, lase compose majoritairement de plastique, avec des flancs dotés de caoutchouc antidérapant. Les clics et la partie supérieure présentent unepour éviter les glissades accidentelles et au ressenti plutôt agréable, tandis que des picots discrets sur les flancs améliorent la prise en main et, par extension, la précision. Le logos'intègre subtilement sur le dessus et sur le châssis, côté câble.Bien que très proche de lalase distingue par quelques ajustements notables. Son bombé, légèrement décalé vers l'arrière,. La molette est intégrée dans une saignée centrale épurée,comme on en trouvait sur la Lift 2. Disponible uniquement en format symétrique, elle reste cependant peu adaptée aux gauchers, ses boutons latéraux étant fixes et placés exclusivement sur le flanc gauche.Avec son design linéaire, la Lift Elite propose des clics légèrement creusés sur leur partie supérieure pour épouser la forme des doigts, tandis que leur extrémité reste plate pour offrirFinalement, grand classique, lapropose des patins en PTFE sous son châssis épuré, ainsi qu'un, en violet avec des picots pour une meilleure prise. Attention toutefois à choisir une surface de jeu propre et lisse : des particules ou aspérités pourraient s'infiltrer dans les ouvertures et nuire à son fonctionnement.Dans toute sa simplicité, lapropose deux clics, deux boutons de flanc gauche, un clic molette et, pour finir, un bouton sous la souris pourLes clics principaux de lase démarquent par leur activation facile, leur réactivité, et un son marqué. Ils offrent un retour, idéal pour un ressenti optimal à chaque pression. Cela les rendpour les jeux de type FPS, mais permettent égalementidéal pour les MOBA.Les boutons latéraux, quant à eux, proposent un clic plus moelleux, agréable à l'utilisation tout en conservant une bonne précision. Faciles d'accès, ils sontLe bouton de changement de DPI bénéficie d'un, avec un retour tout aussi satisfaisant. Une notification à l'écran, en bas à droite, indique, offrant une clarté bienvenue pendant l'utilisation.Classique et sans fioritures particulières, la molette se démarque par le format de son revêtement en caoutchouc avec des ergots aux similitudes de LEGO, très confortable, et loin d'être visuellement désagréable. Elle permet le roulis, un clic central plus franc et aigu que ceux de flanc, mais. L'utilisation se fait par paliers crantés,, mais suffisamment souples pour permettre une rotation fluide, bien que légèrement ralentie, si nécessaire.Dans le but de devenir toujours plus compétitifs, les constructeurs se mettent même à créer leurs propres capteurs pour combler les attentes de la communauté et plus encore.préfère continuer à faire confiance au pilier du milieu qui n'est autre que Pixart et sonlequel a la capacité de monter jusqu'à. Bien que ce soit plus faible que la concurrence, qui monte jusqu'à 32 000, soyons honnêtes, il s'agit bien plus d'une prouesse que d'une utilité, du moins, pour les utilisateurs lambdas.Ceci étant, le choix d'un produit filaire permet de proposer aux utilisateurs une souris ayant un taux d'interrogationce qui est bien loin des standards de la concurrence. Avec une connectivité sans-fil, c'est un gouffre à batterie et, bien que cette technologie soit surtout réservée aux joueurs les plus exigeants, elle fait habituellement monter le prix des souris équipées. Force est de constater que NZXT ne semble pas vouloir prendre parti deNous avons utilisé la souris pour des jeux très divers allant de HELLDIVERS 2 à League of Legends où elle nous a accompagnés sans sourciller. Notez tout de même que le taux d'interrogations maximales utilisable se conforme aux ports USB utilisés tels que :Finalement, un capteur performant n'est rien sans un tapis adapté. Il est d'ailleurs déconseillé d'utiliser la Lift Elite sur des surfaces réfléchissantes, comme le verre. Profitant de la sortie de ses nouvelles souris,a également lancé ses tapis, conçus pour répondre à différents besoins et styles de jeu.Pour résumer leurs différences sans trop entrer dans les détails : le tapis « Zone » mise sur une surface en tissu micro-tissé, idéale pour un équilibre entre vitesse et contrôle, tandis que lese distingue par un tissu nano-tricot ultra-lisse,. Le « Zone Elite » intègre également une base en mousse micro-cellulaire de 4 mm, offrant un amorti supérieur et un confort accru, particulièrement adapté aux longues sessions de jeu.En revanche, si vous optez pour un tapis assorti au coloris de la souris, sachez que len'est disponible qu'en noir. Nous avons donc testé la version classique. Ce modèle offre une expérience différente des tapis classiques, favorisant la précision au détriment de la vitesse. La souris semble légèrement racler le tapis, un ressenti qui peut sembler déroutant au début,. Pour les amateurs de glisse fluide et rapide,En effet, ce dernier profite d'un maillage plus serré et, par définition, plus lisse.NZXT, à l'instar des autres constructeurs, propose une solution permettant de centraliser l'ensemble de ses produits. Il faut cependant reconnaître que ce dernier propose une interface simple, mais plutôt archaïque. Pour autant, le logiciel quipropose un ensemble complet d'onglets et modifications. De fait, il est possible de voir en temps réel la température de votre carte graphique, l'utilisation de vos RAMS et bien d'autres points plus ou moins utiles.Concernant la souris, il est possible de modifier le taux d'interrogations, activer des macros,. Ces derniers profitent d'un réglage allant de 100 à 26 000 DPI par paliers de 50.elon le constructeur, l'autonomie atteintavec un taux d'interrogation de 1 000 Hz, largement suffisant pour un usage quotidien classique. La batterie, quant à elle, peut récupéreren seulement 15 minutes de charge lors des périodes d'inactivité.Dans les faits, avec un taux d'interrogation réglé sur 2 000 Hz et une utilisation moyenne de 4 heures par jour, aussi bien pour jouer que travailler, la souris affichait encoreaprès 4 jours. Il est donc largement possible d'utiliser la souris pendant une semaine, avec une cadence modérée, sans avoir à la rechargée. Il ne tient qu'à vous d'adapter l'utilisation aux contraintes.