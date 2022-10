Caractéristiques

Type de souris : Droitier

Droitier Capteur : Capteur optique 30 K Focus Pro

Capteur optique 30 K Focus Pro accélération : 70 G

70 G Dimensions : (H) 44,0 mm x (L) 68,0 mm x (l) 128,0 mm

(H) 44,0 mm x (L) 68,0 mm x (l) 128,0 mm Boutons programmables : 6 (en comptant les clics molette)

6 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 1000 Hz

1000 Hz Câble USB : Filaire - Câble de recharge Speedflex USB Type C

Filaire - Câble de recharge Speedflex USB Type C Sans-fil : Razer HyperSpeed Wireless

Razer HyperSpeed Wireless Batterie : Jusqu’à 90 heures (mouvement constant à 1 000 Hz) Jusqu’à 24 heures (mouvement constant à 4 000 Hz) avec le dongle sans fil HyperPolling (vendu séparément)

Poids : 63 g

63 g Logiciel : Razer Synapse

Razer Synapse Couleurs : Noir/Blanc

Noir/Blanc Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 159,99 €

Unboxing

Razer DeathAdder V3 Pro

Dongle USB sans fil + adaptateur pour dongle USB

Câble Speedflex de Type A à Type C

Bande adhérente pour souris Razer

Informations importantes sur le produit

Le packaging comprend :Lan'est plus une nouveauté pour la marque qui cherche à conserver un ensemble apprécie tout en améliorant les caractéristiques. Dès le premier contact, la sourispour une forme déjà très populaire. Pas de fioritures ni effets à outrance, un produit simple, mais qui cache bien son jeu.Souris pour droitier classique, elle conserve une forme assez linéaire pour une inclinaison des clics notable. Sa taille et son envergure sont dans les standards, pour une préhension classique. La partie bombée se situe au milieu de la souris. Bien que son format favorise une utilisation en palm grip, les autres types de préhension s'intègrent tout aussi facilement.Laa un châssis qui n'est pas disruptif, avec un revêtement commun sur l'ensemble. Ce dernier est d'ailleurs très performant puisqu'il estpour éviter la glisse classique sur une préhension lisse. Pour autant, le revêtement n'est pas désagréable à l'utilisation. Son poids plume de seulement 63 g est perceptible dès la première prise en main tandis qu'aucun temps d'adaptation ne nous a été nécessaire.Nous tenons tout de même à mettre en garde les utilisateurs ayant de plus petites mains. En effet, son format bombé central associé à sa taille globale peut s'avérer contraignant ou fatigant sur la longueur. Nous conseillons donc de l'essayer d'abord en magasin.Pour celles et ceux qui ne seraient tout de même pas satisfaits par le grip, Razer propose, en prime,. Celles-ci sont à l'appréciation de chacun, mais nous trouvons que le produit perd de son élégance avec des bandes supplémentaires, même si les efforts du constructeur sont perceptibles concernant leur design.Finalement, le dongle de connexion ne s'associe pas à la souris pour la rendre nomade. Le bouton d'alimentation,, se situe sous la souris et s'active facilement. Un clic pour changer de DPI et un appui prolongé pour allumer/couper le produit. Notons la présence depour améliorer la glisse.En toute simplicité, laconserve un ensemble simpliste, mais efficace. De fait, deux boutons latéraux sont disponiblestandis qu'aucun n'est présent sur la partie supérieure de la souris hormis les clics. Les switches de ces derniers sont plus « moelleux » à l'activation, sur toute la longueur du châssis avant, pour un rendu sonore acceptable et doux. Enfin,pour accueillir au mieux vos doigts tout en conservant un confort d'utilisation et préhension. Notez qu'il est toutefois possible queNon débrayable tout en restant facile d'accès, la molette est creusée pour réduire le poids tout en étant équipée d'unaméliorant la précision d'utilisation. Les crans sont légers avec un très faible rendu sonore bien que précis.Dans le but de devenir toujours plus compétitifs, les constructeurs se mettent même à créer leurs propres capteurs pour combler les attentes de la communauté et plus encore.propose ici un capteur toujourspuisqu'il peut intégrer, ce qui est tout bonnement énorme. Nous n'avons décelé aucun problème de décrochage ou de lissage pendant son utilisation, et ce, quel que soit le type de jeu.configurables via le logiciel et modifiables à la volée grâce au petit bouton situé sous la souris avecà l'avant de la molette.Finalement, le capteur n'est rien sans un bon tapis. Nous rappelons, par ailleurs, qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser sur une surface réfléchissante, comme du verre. Fort heureusement,propose une large gamme de tapis de souris, comme celui utilisé pendant nos tests qui n'est autre que le nouveaudisposant d'un contour RGB plat.Comme l'ensemble des périphériques Razer, dès la connexion au PC, un message demandant l'installation du logicielapparaît. Ce dernier est assez intrusif et vous poussera facilement à installer la suite complète, quand bien même elle ne vous sera pas utile (comme le chroma dans notre exemple). Si la souris fonctionne parfaitement sans le logiciel, prenez tout de même le temps de choisir les éléments utiles à installer. C'est un point négatif pour le constructeur là où le logiciel est bien plus une considération propre à l'utilisateur. Pousser au téléchargement n'est pas la solution.Une fois tout installé et passé outre ce défaut, force est de constater que l'écosystèmeest performant. Le logiciel est intuitif, nous comprenons rapidement les possibilités et nous sommes accueillis par un tutoriel à mesure que nous changeons de page. Il faut toutefois noter que les DPI ne se changent que par paliers de 50. La souris se met en veille toute seule au bout d'un certain temps, permettant donc d'économiser drastiquement la batterie. Lors de la réactivation, un petit encart vous rappelle le profil actif ainsi que les DPI utilisés, dans l'angle inférieur droit de votre bureau.Très certainement pour gagner en longévité, Razer a opté pour un produit. Même si la tendance est sur le rétroéclairage, lase suffit à elle-même sur l'aspect design pour embellir votre configuration.Pas de Bluetooth pource qui réduit sa polyvalence ou son aspect nomade, or elle n'est pas en reste niveau connexion. Leest une technologie sans-fil maison qui équipe la majeure partie des périphériques sans-fil de chez. Si, à l'origine, il était possible de comparer l'ensemble des capteurs du marché, leur évolution ne permet que d'obtenir des solutions plus rapides et fidèles. C'est ainsi que la réaction de la souris est instantanée, que vous soyez sur de la bureautique ou dans un jeu vidéo.De plus, la distance d'utilisation permet de déplacer la souris afin de l'utiliser bien plus loin de votre ordinateur, pour celles et. Pour les adeptes de données et spécificités, nous vous recommandons de visiter le site du constructeur ou de regarder la vidéo qui suit. Dans tous les cas, la souris répond parfaitement au besoin, et ce,le dongle sans fil HyperPolling (possibilité de mouvement constant à 4 000 Hz) est vendu séparément.Sans surprise et par le simple fait qu'elle ne dispose pas de RGB,dispose d'une autonomie des plus raisonnables. Si nous n'avons pas eu l'occasion de la tester associée à, réduisant drastiquement son autonomie, nous l'avons testé quotidiennement. Durant une semaine avec une activité approximative de 3 à 4h d'utilisation, elle disposait d'encore 85 % de batterie. Voici l'autonomie estimée par le constructeur :Nous sommes donc largement dans les données du constructeur et cela évite de toujours devoir la recharger. Cette dernière est assez rapide et se faitqui vient s'emboiter à l'avant de la souris. Pour finir, il est possible d'