Caractéristiques

Dimensions : 140 x 138 x 110 mm

140 x 138 x 110 mm Poids : 465 g

465 g Touches : 8 touches LCD personnalisables

8 touches LCD personnalisables Boutons rotatifs multifonctions : 4 encodeurs à 360° avec bouton-poussoir

4 encodeurs à 360° avec bouton-poussoir Panneau tactile LCD : 108 x 14 mm

108 x 14 mm Interface : USB 2.0



USB 2.0 Prix : 229,99 €

Unboxing

Stream Deck +

Câble USB-C vers USB-A

Guide de prise en main rapide

Châssis

Fonctionnalités

Les touches LCD

Le ruban tactile

Les boutons rotatifs personnalisables

Logiciel

Choisir son Stream Deck

Stream Deck Mini Un périphérique professionnel de poche qui permet d'obtenir un nombre restreint de raccourcis, mais utiles si vous n'êtes pas adeptes de la surconsommation. La plupart des créateurs de contenu s'en servent comme console pour utiliser les autres Stream Deck. Touches LCD : 6

6 Prix conseillé : 99,99 €

Stream Deck La version standard et tant acclamée par la critique. Notez qu'une nouvelle version est disponible, la MK2. Celle-ci est disponible sous deux formats d'un bloc, en noir ou blanc. En prime, il est possible de modifier la face avant selon des modèles proposés par Elgato. Il s'agit du périphérique de raison pour celles et ceux qui souhaitent un panel conséquent de touches à la volée, sans détruire leur budget. Idéal pour les débutants. Touches LCD : 15

15 Prix conseillé : 149,99 €

Stream Deck XL Clairement le « monstre » des Stream Deck chez Elgato. Idéal pour celles et ceux qui ne veulent pas s'encombrer de plusieurs raccourcis ou dossiers. Les 32 touches permettent d'avoir une pléthore de raccourcis pour un produit robuste et qui reste tout de même confortable à l'utilisation pour les utilisateurs ayant un très grand nombre de logiciels ou raccourcis (natifs ou créés). Nous avons, par ailleurs, remplacé ce dernier par le Stream Deck + afin de gagner en place sur le bureau. Néanmoins, le sacrifice de 24 touches reste notable et difficile à compenser avec aisance en premier lieu. Touches LCD : 32

32 Prix conseillé : 249,99 €

Stream Deck + Le dernier naît de la série qui permet de combiner, en plus d'avoir des touches LCD performantes et intuitives, un panel de gestion autonome. Bien qu'il soit adapté à un large panel d'utilisateurs, nous le conseillons aux créateurs de contenu, qu'ils soient débutants ou confirmés et qui ne souhaitent pas forcément franchir le cap de plusieurs périphériques sur leur bureau. Son utilisation est simple, à condition d'étudier au minimum ses capacités tandis qu'il s'adapte à d'innombrables situations. Touches LCD : 8

8 Ruban tactile : Oui

Oui Boutons rotatifs personnalisables : 4

4 Prix conseillé : 229,99 €

Le packaging comprend :Tout de noir vêtu pour une combinaison de plastique et d'aluminium, le châssis propose un rendu robuste et épuré. En prime, leest d'un seul bloc avec de nombreux congés et bossages dans le but d'adoucir ses courbes. Le périphérique est scindé en trois zones,. En outre ces deux derniers sont liés dans l'utilisation.Les boutons tactiles sont au nombre de huit et plus gros que ce que nous pouvons voir sur les autres produits de la gamme. L'activation est agréable, plutôt molle avec un léger clic d'activation en fin de course. Le ruban tactile fait la taille d'une touche en largeur pour un peu plus de quatre en longueur. Néanmoins, la zone éclairée est très restreinte, à l'égal de ce que nous pouvons voir sur une, avec un bandeau noir assez conséquent.Finalement,°, crantés et sans butée. De surcroît, il est possible de cliquer dessus pour activer une énième fonctionnalité.Pour éviter de se perdre dans des explications sans fin, nous allons scinder ce paragraphe selon. Toujours est-il que l'environnementne cesse de progresser et si les premiers périphériques proposaient une timide configuration, il n'en est plus rien. En effet, le panel des possibilités ne cesse de croître sans pour autant se compliquer. Une gymnastique habilement appliquée par le constructeur.Peu nombreuses, elles s'apparentent à l'utilité d'unauquel nous aurions ajouté deux touches. Leur taille conséquente laisse un visuel adapté et rend les écritures bien plus lisibles. À l'égal des autres produits de la marque, elles permettent de lier des raccourcis tout aussi nombreux qu'éclectiques. Précisément, vous pouvez lancer une application, allumer ou éteindre un périphérique, gérer le son, associer des applications permettant de connaître la température, l'heure et bien d'autres. Il serait presque judiciable de dire que la seule limite est celle de votre esprit tellement les possibilités sont multiples.C'est d'ailleurs ce léger manque de touches qui nous a frustrés au premier abord. Si l'appréciation de la quantité se fait au cas par cas, difficile de ne pas vouloir en disposer de plus, ne serait-ce que. Malgré tout, le logiciel permet la création de dossiers, une navigation entre les profils ainsi qu'une flèche, sacrifiant une touche, permettant de passer à la page suivante ou précédente.Pas forcément précurseur dans le milieu, il n'en reste pas moins intéressant associé à l'ensemble. Notons qu'il est dissocié des touches, mais étroitement lié aux boutons rotatifs dont nous parlerons plus tard. En outre il permet de proposer un retour visuel sur les actions des molettes ainsi qu'un retour tactile pourLe ruban tactile permet également de changer de page par le biais d'un glissement de doigt vers la gauche ou la droite selon celle désirée. Notons qu'il n'existe pas de méthode plus rapide, depuis le ruban tactile, pour atteindre une page en particulier. Nous conseillons l'utilisation des touches LCD pour cela. Agréable au touché, le tactile s'active sans difficulté.Cependant, seulement quatre actions peuvent être associées en simultané (correspondant aux quatre boutons rotatifs). Elgato contourne cette problématique à l'aide d'une action dénommée « pile de boutons » qui permet de faire défiler un nombre illimité de sources en manuel. Il est vrai que nous aurions pu attendre un système d'automatisation. Cela étant, par expérience, nous savons que l'automatisme n'est pas une valeur sûre et qu'elle a souvent tendance à forcer des positions non voulues.Pour finir, afin de connaître l'état de chaque logiciel ou action associé, le logo et/ou la barre d'état s'illumine lorsque l'élément est actif tandis qu'il se décolore et s'éteint lorsque celui-ci devient inactif.et intuitive pour un contrôle de vos commandes maîtrisé.Certainement le point que nous attendions le plus, la possibilité de faire des réglages par le biais de molettes. Cela peut paraître aberrant et pourtant le confort lié à cette fonctionnalité est réel.en prend conscience et ne va pas dans la demi-mesure. Ces dernières sont assez crantées pour permettre une sélection intuitive et précise, mais pas assez pour freiner une rotation libre. De plus, les boutons rotatifs ont un revêtement moleté et sont en aluminium pour une préhension ferme tout en restant robustes.Les réglages de la rotation ainsi que les actions liées au clic de la molette sont définis directement via le logiciel éponyme pour toujours plus de possibilités.Malgré un ensemble de logiciels dédiés pour chaque gamme de périphériques, il faut reconnaitre que l'écosystème de la marque permet de les lier facilement. Pourc'est l'application du même nom qu'il faudra utiliser. En prime, un onglet permet de naviguer entre chaque produit de la même gamme possédé tel que Stream Deck, Stream Deck Mini, Stream Deck XL, Stream Deck +.Dans le but de rester le plus concis possible tout en traitant l'ensemble des fonctionnalités disponibles, voici en premier lieu une liste non exhaustive des possibilités du logiciel: Elgato Wave Link, Camera Hub, Control Center, OBS, Twitch, YouTube, Twitter, Discord, Spotify, Philips Hue et bien d'autres.Tous ces logiciels ou plateformes annexes/connexes disposent de leurs propres panels de configurations. Évidemment, il manquera toujours une action que nous aimerions pouvoir réaliser,Qu'il s'agisse de la gestion du son, réglable selon un ratio à définir, le déplacement de focus de votre caméra, la gestion de couleur et luminosité des lights Elgato, tout est pensé pour vous permettre de réduire l'ouverture de logiciels tout en ayant ces configurations à portée de main. Bien sûr,à condition de faire les réglages adéquats.Finalement, les actions sont réparties selon deux onglets que sont les touches et les boutons, s'associant chacun à une zone en particulier. Il suffit de faire glisser l'action voulue dans la zone définie pour pouvoir en profiter, la configurer et en modifier les réglages. Notons qu'il est également possible de modifier l'ensemble logos, intégrer et retailler facilement des images, autant sur les touches que pour le fond d'écran du pavé tactile.Voilà la fameuse question du « dois-je passer le pas ? Que choisir ? » Tout d'abord, pour les non-initiés, nous vous invitons à lire notre article énumérant la totalité des Stream Deck disponibles et leurs possibilités, dont la découverte du Stream Deck XL . Pour les autres, voici de quoi faire un choix rapide.