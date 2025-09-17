Test Logitech G PRO X Superlight 2c : un poids plume taillé pour les joueurs compétitifs

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
modifié le 18 septembre 2025 à 08h15
Version plus petite et plus légère de la célèbre PRO X SUPERLIGHT 2, la 2c reprend tous les ingrédients de l'excellence Logitech dans un format encore plus affûté. Nous l'avons testée pour vous.
Test Logitech G PRO X Superlight 2c : un poids plume taillé pour les joueurs compétitifs

Caractéristiques

  • Dimensions : 118,4 mm x 61,2 mm x 38,6 mm
  • Poids : 51 g
  • Capteur : HERO 2
  • Résolution : 100 à 44 000 DPI
  • Vitesse max : 888 IPS
  • Accélération max : > 88 G
  • Taux de rapport : jusqu'à 8000 Hz (LIGHTSPEED)
  • Boutons : 5
  • Switchs : LIGHTFORCE hybrides (optico-mécaniques)
  • Pieds : PTFE sans additif, bords courbés
  • Connectique : USB-C
  • Sans fil : LIGHTSPEED + compatibilité POWERPLAY
  • Autonomie : jusqu'à 95 heures en mouvement constant
  • Couleurs : noir, blanc, rose
  • Prix : 169,99 €
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Unboxing

Voici ce que vous trouverez à l'ouverture de la Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c :
  • Souris sans fil PRO X SUPERLIGHT 2c
  • Récepteur sans fil LIGHTSPEED
  • Câble USB-A vers USB-C pour recharge et transfert
  • Adaptateur d'extension pour récepteur
  • Trappe alternative pour POWERPLAY (avec patin PTFE)
  • Documentation utilisateur
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Châssis

Avant tout, si vous souhaitez en apprendre plus sur la première version de cette souris, nous vous invitons à lire notre article : Pro X Superlight 2 : Test de la souris Logitech G.

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La PRO X Superlight 2c ne cherche pas à révolutionner la gamme, mais à proposer une déclinaison plus compacte et légère d'un modèle déjà culte. Avec seulement 51 g sur la balance (53 g en EMEA), elle se positionne parmi les souris les plus légères de Logitech. Elle reprend le design minimaliste de la SUPERLIGHT 2, mais dans un format environ 5 % plus petit. Cette compacité lui offre un nouveau public et la rend idéale pour les mains de petite à moyenne taille, ou pour les adeptes de grips claw et fingertip.

Le poids ne doit cependant pas être le seul critère de choix. Si la légèreté améliore la mobilité, elle ne convient pas à tous. Prenez le temps d'essayer différentes formes en magasin pour confirmer votre confort avant d'arrêter votre choix. 

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Forme et prise en main

Sobre et symétrique, la G PRO X Superlight 2c reste fidèle à l'ADN de la gamme. Pas d'extravagance ici, mais une coque linéaire et efficace, pensée pour les performances. De par sa compacité, Le dos bombé est un peu plus marqué et favorise l'appui de la paume tandis que les flancs droits assurent une bonne stabilité. Son revêtement lisse demandera une bonne préhension d'autant que la souris est vraiment petite en main, obligeant à la faire glisser dans la paume pour pouvoir améliorer le grip. Notez cependant que s'ils sont tous adaptés, les fingertip et claw grip semblent mieux convenir, sauf si vous avez une petite main, sans quoi le palm sera plus idéal. 

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La souris est symétrique, mais reste exclusivement pensée pour les droitiers en raison de l'absence de boutons sur le flanc droit. En dessous, on retrouve le bouton On/Off, un logement aimanté pour ranger le dongle, ainsi qu'une trappe alternative compatible POWERPLAY. Trois patins PTFE bien placés complètent l'ensemble pour une glisse très fluide.

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Boutons

Pas de révolution dans la disposition, mais les switchs conservent leur évolution native avec la technologie LIGHTFORCE hybride. Ils combinent la rapidité et la fiabilité de l'optique avec la sensation tactile du mécanique. Le résultat : des clics nets, secs et particulièrement réactifs. Leur retour sonore, assez marqué, peut cependant gêner dans un environnement silencieux ou sur des titres qui nécessitent de cumuler les clics, League of Legends en premier exemple

Les boutons latéraux sont faciles d'accès et sont moins fermes, offrant un retour plus amorti et un clic moins stridant. On note aussi l'absence de bouton DPI dédié, ce qui oblige à passer par le logiciel ou à reconfigurer un bouton latéral. Avec seulement cinq boutons, les possibilités restent limitées pour les amateurs de macros avancées.

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Molette

La molette reste identique à celle de la SUPERLIGHT 2. On retrouve un crantage précis, un revêtement en caoutchouc agréable au toucher et une activation facile. Elle se montre fiable et efficace à l'usage. En revanche, le clic central surprend par son contraste avec le reste : il est très amorti et surtout extrêmement silencieux. Ce n'est pas un défaut en soi, au contraire, cela peut même être perçu comme un atout. Mais ce choix s'éloigne légèrement de l'ADN initial de la souris, plus direct, marqué et réactif.

Enfin, aucun défilement horizontal n'est proposé, ce qui reste cohérent pour une souris pensée avant tout pour la compétition.

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Capteur

La grande différence par rapport aux anciennes générations vient du capteur HERO 2, capable de monter jusqu'à 44 000 DPI, avec un suivi jusqu'à 888 IPS et une accélération supérieure à 88 G, là où la Superlight 2 propose 32 000 DPI pour 40 G d'accélération maximum. Des chiffres extrêmes, plus proches de la démonstration technologique que d'un usage concret, mais qui assurent une précision redoutable, notamment à basse sensibilité.

Le polling rate grimpe jusqu'à 8000 Hz via LIGHTSPEED, mais attention : un tel taux consomme davantage de batterie et de ressources CPU. À l'usage, la différence reste imperceptible pour la majorité des joueurs, mais les plus compétitifs apprécieront cette option.

Comme toujours, le capteur ne donne sa pleine mesure qu'avec un tapis adapté. Logitech recommande ses surfaces dédiées, et rappelle que la souris est compatible POWERPLAY pour un rechargement sans-fil continu.

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Logitech G HUB

Le logiciel maison permet de personnaliser en profondeur la souris. Vous pouvez réassigner les boutons, créer des profils selon les jeux, gérer les niveaux de DPI, configurer des macros ou encore modifier les effets visuels. L'interface est complète. Elle peut paraître un peu dense au premier abord, mais elle devient intuitive après quelques utilisations. Des points d'interrogation sont placés un peu partout dans le logiciel afin d'expliquer chaque fonction et faciliter la prise en main. A cela vient s'ajouter un didacticiel dès la première connexion de la souris mettant en avant les nouveautés et possibilités pour vous accompagner au mieux. 

Les DPI peuvent être ajustés par paliers de 5, et il est également possible de calibrer la sensibilité en fonction de la surface utilisée. À noter que la souris se met en veille automatiquement et se réactive sans latence. Cependant, en l'absence de rétroéclairage RGB, cela n'a que peu d'impact sur son autonomie globale.

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Sans-fil et batterie

LIGHTSPEED

La technologie LIGHTSPEED assure une connexion sans-fil instantanée et stable, aussi fiable qu'en filaire. La souris ne propose pas de Bluetooth, mais Logitech permet désormais, facilement, de relier deux périphériques compatibles sur un seul dongle, une option pratique pour simplifier son setup. Le convertisseur fournit vous permet de positionner le dongle USB proche de vous afin de garder le câble de recharge non loin, mais également de profiter d'un taux de rapport maximal en sans fil. 

Batterie

Avec jusqu'à 95 heures d'autonomie en mouvement constant, la promesse est tenue. Dans nos conditions de test (3 à 4 heures quotidiennes), l'autonomie dépassait encore 85 heures, ce qui confirme la fiabilité de l'annonce.

Certes, la G502 X offre plus (120 heures), mais la 2c reste largement suffisante pour un usage régulier. Et pour ceux qui veulent l'oublier totalement, le tapis POWERPLAY assure une recharge sans-fil permanente.

La recharge se fait via USB-C. Le câble fourni est correct mais en caoutchouc, là où un câble tressé aurait été plus premium. Rien de bloquant, mais un détail à souligner.

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Conclusion

9 La Logitech G PRO X Superlight 2c reprend les qualités qui ont fait la réputation de la gamme tout en adoptant un format plus compact et encore plus léger. Facile à prendre en main, précise et endurante, elle trouve naturellement sa place dans un usage quotidien comme dans des sessions de jeu prolongées. Le capteur HERO 2 assure une précision constante tandis que la connexion sans-fil LIGHTSPEED et l’autonomie généreuse renforcent la fiabilité de l’ensemble.

Quelques réserves subsistent avec des clics qui deviennent bruyants lors d’usages répétitifs, l’absence de bouton DPI dédié qui réduit la praticité et un logiciel qui demande un temps d’adaptation. Malgré ces points perfectibles, la Superlight 2c reste une souris haut de gamme performante et agréable qui séduira ceux qui recherchent simplicité, légèreté et constance au quotidien.
  • +Poids plume et format compact
  • +Capteur HERO 2 ultra-précis
  • +Switchs réactifs et agréables
  • +Autonomie solide et compatibilité POWERPLAY
  • +Connexion sans-fil LIGHTSPEED fiable
  • -Pas de bouton DPI dédié
  • -Clics bruyants sur un usage répété
  • -Seulement 5 boutons
  • -Logiciel un peu lourd à appréhender
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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