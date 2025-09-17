Test Logitech G PRO X Superlight 2c : un poids plume taillé pour les joueurs compétitifs

Conclusion

9 La Logitech G PRO X Superlight 2c reprend les qualités qui ont fait la réputation de la gamme tout en adoptant un format plus compact et encore plus léger. Facile à prendre en main, précise et endurante, elle trouve naturellement sa place dans un usage quotidien comme dans des sessions de jeu prolongées. Le capteur HERO 2 assure une précision constante tandis que la connexion sans-fil LIGHTSPEED et l’autonomie généreuse renforcent la fiabilité de l’ensemble.



Quelques réserves subsistent avec des clics qui deviennent bruyants lors d’usages répétitifs, l’absence de bouton DPI dédié qui réduit la praticité et un logiciel qui demande un temps d’adaptation. Malgré ces points perfectibles, la Superlight 2c reste une souris haut de gamme performante et agréable qui séduira ceux qui recherchent simplicité, légèreté et constance au quotidien.

+ Poids plume et format compact

+ Capteur HERO 2 ultra-précis

+ Switchs réactifs et agréables

+ Autonomie solide et compatibilité POWERPLAY

+ Connexion sans-fil LIGHTSPEED fiable