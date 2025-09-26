Les accessoires indispensables pour transformer son smartphone en console



le 26 septembre 2025 à 11h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 26 septembre 2025 à 11h00

Un téléphone gaming, aussi puissant soit-il, montre rapidement ses limites sans les bons accessoires. En 2025, de nombreuses solutions permettent de transformer un smartphone en véritable console portable. Certaines sont théoriques, basées sur les spécifications et les tendances du marché, mais nous avons également pu tester certains produits, comme les périphériques mobiles Razer, qui apportent un retour concret sur ce que l'on peut attendre en pratique.