RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W) : Test de la batterie Externe Ecoflow

Pensée pour les créateurs, les techniciens ou les gros consommateurs d'énergie nomades, la RAPID Pro 27K d'EcoFlow ne fait pas dans la demi-mesure. Mais cette batterie aussi puissante que compacte tient-elle réellement ses promesses sur le terrain ? On l'a testée.

Caractéristiques

Capacité : 27 650 mAh / 99 Wh

27 650 mAh / 99 Wh Dimensions : L = 158 mm / l = 66 mm / H = 28 mm

L = 158 mm / l = 66 mm / H = 28 mm Poids : 585 g

585 g Charge sans fil : Non compatible

Non compatible Résistance à l'eau/poussière : Non certifiée IP

Non certifiée IP Connectique : 1x USB-C 100 W, 1x USB-C 60 W, 2x USB-A 18 W, 1x port DC 300 W

1x USB-C 100 W, 1x USB-C 60 W, 2x USB-A 18 W, 1x port DC 300 W Technologie de recharge : Fast Charge, pass-through et recharge simultanée

Fast Charge, pass-through et recharge simultanée Temps de recharge complet : 50 minutes (avec station RAPID Pro)

50 minutes (avec station RAPID Pro) Matériaux : Aluminium et plastique ignifugé

Aluminium et plastique ignifugé Compatibilité : ordinateurs portables, drones, consoles, appareils photo, téléphones etc.

ordinateurs portables, drones, consoles, appareils photo, téléphones etc. Certification avion : Compatible transport cabine

Compatible transport cabine Prix : 170 €

Unboxing

Batterie externe EcoFlow RAPID Pro 27K

Câble USB-C vers USB-C (100 W)

Housse de transport rigide

Guide de démarrage rapide

Châssis & connectiques









Utilisation quotidienne







MacBook Pro chargé avec un câble 240 W sur le port 140 W : 50 % en 1h21, consommation entre 63 et 70 W .

chargé avec un câble 240 W sur le port 140 W : 50 % en 1h21, consommation entre . Batterie RAPID Pro rechargée via ce port : environ 2h11, consommation de 40 à 42 W .

rechargée via ce port : environ 2h11, consommation de . Galaxy S24+ via le câble intégré : passage de 46 % à 100 % en 44 minutes, 31 W absorbés (9,2 V / 2,1 A).

via le câble intégré : passage de 46 % à 100 % en 44 minutes, absorbés (9,2 V / 2,1 A). Razer Clio : 11,2 W mesurés (5,2 V / 2,2 A).

Il est possible de recharger jusqu'à un peu plus de 3x un samsung Galaxy S24+ avec une charge complète de la rapid Pro.

Il faut environ 40 à 45 min pour charger la Rapid Pro en 140W et 20 à 25 min en 300W (Pogo pin).



Logiciel

























Fonctionnement combiné (Station et Batterie)

















Voici ce que vous trouverez à l'ouverture de laLe bloc en lui-même respire la solidité. Avec son, seset sa, la RAPID Pro 27K inspire confiance. Comme à son habitude,, qui se distingue par sa compacité et sa portabilité. L'ensemble est tellement lisse et poli qu'on en vient presque à s'inquiéter de voir apparaître les premières micro-rayures à la moindre manipulation trop brutale.Elle pèse, ce qui reste raisonnable pour une batterie de(99 Wh), ce qui est, soit dit en passant,EcoFlow fait ici le choix de la modernité en abandonnant les traditionnels ports USB-A pour se concentrer sur troissitués sur la face supérieure. En ce sens, nous regrettons l'absence de charge sans fil. En échange, nous retrouvons une entrée/sortie capable de fournir jusqu'àet deux autres sorties limitées à. Un, dissimulé en partie basse, ajoute encore plus de praticité. Lui aussi propose jusqu'àde puissance et repose sur unbien pensé permettant de bloquer le câble à la longueur souhaitée avant qu'il ne se rétracte automatiquement dans le châssis. L'intégration est propre et efficace, mais. En cas d'usure ou de dommage, il ne pourra donc être changé.Enfin, le produit intègre une, conçue pour fonctionner avec la, vendue séparément. Ce duo permet une recharge complète de la batterie en 50 minutes seulement et transforme la RAPID Pro en. EcoFlow nous a d'ailleurs permis de tester les deux produits ensemble, nous y reviendrons plus loin.Malgré ses dimensions relativement compactes pour une batterie de cette capacité, la RAPID Pro 27K reste un produit. Elle se transporte facilement dans un sac, mais ne se fera pas oublier une fois posée sur un bureau. Ce format a toutefois l'avantage de lui offrir une, même lorsqu'elle alimente plusieurs appareils en simultané. Sonet sa finition métal lui permettent de s'intégrer naturellement à tout environnement de travail ou de voyage.Le, utilisable en entrée ou en sortie, renforce la praticité de l'ensemble. Il peut être déployé partiellement puis se rétracte grâce à un, évitant ainsi les risques d'usure ou d'emmêlément. Ce choix est bien pensé, mais on regrette tout de même l'absence dedans le coffret. Cela obligera les utilisateurs à utiliser leur propre matériel ou à se tourner vers la gamme EcoFlow.Sur le terrain, les performances sont à la hauteur des promesses. La batterie peut fournir jusqu'àvia ses différents ports. L'embarqué affiche en temps réel le, laet les. Cette gestion intelligente répartit la puissance en fonction des besoins. Ainsi, même si la batterie peut monter jusqu'à 300 W, elle ne dépassera jamais, assurant une distribution sécurisée et adaptée à chaque appareil.Voici quelques exemples relevés lors de nos tests terrain :Pour terminer, il est important de rappeler que les données fournies par les constructeurs en matière de batteries externes doivent toujours être prises avec du recul. La capacité annoncée ne correspond jamais à la totalité de l'énergie que vous pourrez effectivement utiliser. Plusieurs facteurs expliquent cette différence.D'une part, une petite partie de l'énergie est consommée par la batterie elle-même pour fonctionner. Cettereprésente environde la charge entrante, liée aux processus électrochimiques internes.Ensuite, une part plus importante de la perte se produit au niveau des circuits lors de la charge d'un appareil. Lorsqu'une batterie externe convertit son voltage pour s'adapter à celui de l'appareil rechargé (par exemple de 3,7 V à 5 V ou 9 V), cela entraîne une perte énergétique. De manière générale,lors de ces conversions, réparties entre la montée en tension de la batterie externe et la régulation effectuée par l'appareil rechargé.Enfin, une partie de l'énergie reste toujours stockée dans la batterie pour des raisons de stabilité et de sécurité. On estime qu'ne sera jamais utilisée pour alimenter un appareil, même si la batterie est considérée comme pleine.Autrement dit, une batterie externe de 10 000 mAh n'apportera pas 10 000 mAh à votre smartphone/ordinateur. Dans les faits, vous pourrez exploiter entrede sa capacité, ce qui reste parfaitement normal.L'application mobile EcoFlow vient enrichir l'expérience utilisateur en apportant une couche de contrôle et de personnalisation bienvenue. Lors du premier appairage, les produits sont détectés automatiquement via, avant de basculer vers une connexionpour assurer une communication plus stable et étendue. L'ensemble du processus est fluide, et l'interface permet de créer des(baptisés « emplacements ») pour regrouper vos appareils selon leur usage ou leur localisation. Vous pouvez ainsi dissocier ceux utilisés à domicile de ceux installés dans un bureau, un van ou une résidence secondaire. Cette approche allège l'affichage et améliore la navigation entre vos produits.Depuis l'application, il est possible de consulter en temps réel, la, laou encore. L'interface se montre claire, réactive et agréable à prendre en main. On y retrouve également la possibilité dedes appareils, d'activer ou désactiver individuellement les ports, mais aussi de basculer sur desen quelques tapes.Autre point intéressant, la gestion de l'écran des produits EcoFlow. Celui-ci, même en veille, peut consommer une petite quantité d'énergie au fil du temps. Si vous laissez vos batteries stockées pendant plusieurs jours ou semaines, cela peut entraîner une décharge progressive. Heureusement, l'application et les menus internes permettent de, de programmer unou de le réactiver automatiquement selon l'activité.Enfin, dans une logique de durabilité, il est possible de, afin de préserver la santé de la batterie sur le long terme. Une fonctionnalité très pertinente, déjà présente sur certains smartphones, qui aide à réduire l'usure des cellules li-ion au fil des cycles.L'ensemble forme un écosystème cohérent et contrôlable du bout des doigts, taillé aussi bien pour les utilisateurs avertis que pour les technophiles soucieux d'allier performance, longévité et efficacité énergétique.Comme mentionné plus tôt, nous avons testé laen association avec la. Bien que ces produits soient vendus séparément, leur utilisation conjointe prend tout son sens. EcoFlow a également fourni unpour exploiter au mieux cette synergie.Compacte et facile à placer sur un bureau, la station fonctionne sur secteur. Elle embarque unen façade, permettant de suivre la charge en cours, les ports actifs et la puissance utilisée. Unepermet de naviguer dans les menus, complétés par l', que nous aborderons ci-dessous.La batterie vient se clipser simplement sur lessitués sur le dessus de la station. L'ensemble reste visuellement homogène, et permet une recharge complète en une vingtaine de minutes. Cela en fait un véritable atout en déplacement ou en situation d'urgence.L'ensemble, vendu autour de, reste onéreux mais très polyvalent. En plus des ports de la batterie, la station offreet unsupplémentaire. Attention toutefois, la puissance de sortie deest cumulée ; si plusieurs appareils sont connectés, la puissance sera répartie entre eux, ce qui allongera le temps de recharge., si le budget le permet, l'achat du duo batterie + station constitue une solution parfaitement adaptée aux usages intensifs. Utilisée seule, la RAPID Pro 27K reste un excellent choix pour tous les utilisateurs nomades, à condition d'accepter une recharge un peu plus longue.