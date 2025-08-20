RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W) : Test de la batterie Externe Ecoflow

Pensée pour les créateurs, les techniciens ou les gros consommateurs d'énergie nomades, la RAPID Pro 27K d'EcoFlow ne fait pas dans la demi-mesure. Mais cette batterie aussi puissante que compacte tient-elle réellement ses promesses sur le terrain ? On l'a testée.
Caractéristiques
- Capacité : 27 650 mAh / 99 Wh
- Dimensions : L = 158 mm / l = 66 mm / H = 28 mm
- Poids : 585 g
- Charge sans fil : Non compatible
- Résistance à l'eau/poussière : Non certifiée IP
- Connectique : 1x USB-C 100 W, 1x USB-C 60 W, 2x USB-A 18 W, 1x port DC 300 W
- Technologie de recharge : Fast Charge, pass-through et recharge simultanée
- Temps de recharge complet : 50 minutes (avec station RAPID Pro)
- Matériaux : Aluminium et plastique ignifugé
- Compatibilité : ordinateurs portables, drones, consoles, appareils photo, téléphones etc.
- Certification avion : Compatible transport cabine
- Prix : 170 €
Unboxing
Voici ce que vous trouverez à l'ouverture de la batterie EcoFlow RAPID Pro 27K
:
- Batterie externe EcoFlow RAPID Pro 27K
- Câble USB-C vers USB-C (100 W)
- Housse de transport rigide
- Guide de démarrage rapide
Châssis & connectiques
Le bloc en lui-même respire la solidité. Avec son design sobre en aluminium brossé
, ses angles arrondis
et sa finition mate
, la RAPID Pro 27K inspire confiance. Comme à son habitude, EcoFlow propose un produit au design professionnel et parfaitement maîtrisé
, qui se distingue par sa compacité et sa portabilité. L'ensemble est tellement lisse et poli qu'on en vient presque à s'inquiéter de voir apparaître les premières micro-rayures à la moindre manipulation trop brutale.
Elle pèse environ 600 grammes
, ce qui reste raisonnable pour une batterie de 27 650 mAh
(99 Wh), ce qui est, soit dit en passant, la capacité maximale autorisée en avion
.
EcoFlow fait ici le choix de la modernité en abandonnant les traditionnels ports USB-A pour se concentrer sur trois USB-C
situés sur la face supérieure. En ce sens, nous regrettons l'absence de charge sans fil. En échange, nous retrouvons une entrée/sortie capable de fournir jusqu'à 140 W
et deux autres sorties limitées à 65 W
. Un câble USB-C intégré
, dissimulé en partie basse, ajoute encore plus de praticité. Lui aussi propose jusqu'à 140 W
de puissance et repose sur un système d'enrouleur
bien pensé permettant de bloquer le câble à la longueur souhaitée avant qu'il ne se rétracte automatiquement dans le châssis. L'intégration est propre et efficace, mais le câble n'est pas remplaçable
. En cas d'usure ou de dommage, il ne pourra donc être changé.
Enfin, le produit intègre une sortie DC propriétaire de 300 W
, conçue pour fonctionner avec la station de recharge RAPID Pro 320 W
, vendue séparément. Ce duo permet une recharge complète de la batterie en 50 minutes seulement et transforme la RAPID Pro en hub énergétique mobile
. EcoFlow nous a d'ailleurs permis de tester les deux produits ensemble, nous y reviendrons plus loin.
Utilisation quotidienne
Malgré ses dimensions relativement compactes pour une batterie de cette capacité, la RAPID Pro 27K reste un produit visuellement présent
. Elle se transporte facilement dans un sac, mais ne se fera pas oublier une fois posée sur un bureau. Ce format a toutefois l'avantage de lui offrir une excellente stabilité
, même lorsqu'elle alimente plusieurs appareils en simultané. Son design minimaliste
et sa finition métal lui permettent de s'intégrer naturellement à tout environnement de travail ou de voyage.
Le câble USB-C intégré
, utilisable en entrée ou en sortie, renforce la praticité de l'ensemble. Il peut être déployé partiellement puis se rétracte grâce à un système d'enroulement efficace
, évitant ainsi les risques d'usure ou d'emmêlément. Ce choix est bien pensé, mais on regrette tout de même l'absence de câble USB-C supplémentaire
dans le coffret. Cela obligera les utilisateurs à utiliser leur propre matériel ou à se tourner vers la gamme EcoFlow.
Sur le terrain, les performances sont à la hauteur des promesses. La batterie peut fournir jusqu'à 300 W cumulés
via ses différents ports. L'écran de contrôle
embarqué affiche en temps réel le niveau de charge
, la puissance délivrée
et les valeurs par port
. Cette gestion intelligente répartit la puissance en fonction des besoins. Ainsi, même si la batterie peut monter jusqu'à 300 W, elle ne dépassera jamais 140 W sur un seul port
, assurant une distribution sécurisée et adaptée à chaque appareil.
Voici quelques exemples relevés lors de nos tests terrain :
- MacBook Pro chargé avec un câble 240 W sur le port 140 W : 50 % en 1h21, consommation entre 63 et 70 W.
- Batterie RAPID Pro rechargée via ce port : environ 2h11, consommation de 40 à 42 W.
- Galaxy S24+ via le câble intégré : passage de 46 % à 100 % en 44 minutes, 31 W absorbés (9,2 V / 2,1 A).
- Razer Clio : 11,2 W mesurés (5,2 V / 2,2 A).
- Il est possible de recharger jusqu'à un peu plus de 3x un samsung Galaxy S24+ avec une charge complète de la rapid Pro.
- Il faut environ 40 à 45 min pour charger la Rapid Pro en 140W et 20 à 25 min en 300W (Pogo pin).
Pour terminer, il est important de rappeler que les données fournies par les constructeurs en matière de batteries externes doivent toujours être prises avec du recul. La capacité annoncée ne correspond jamais à la totalité de l'énergie que vous pourrez effectivement utiliser. Plusieurs facteurs expliquent cette différence.
D'une part, une petite partie de l'énergie est consommée par la batterie elle-même pour fonctionner. Cette autoconsommation
représente environ 5 %
de la charge entrante, liée aux processus électrochimiques internes.
Ensuite, une part plus importante de la perte se produit au niveau des circuits lors de la charge d'un appareil. Lorsqu'une batterie externe convertit son voltage pour s'adapter à celui de l'appareil rechargé (par exemple de 3,7 V à 5 V ou 9 V), cela entraîne une perte énergétique. De manière générale, environ 20 à 25 % de l'énergie est perdue
lors de ces conversions, réparties entre la montée en tension de la batterie externe et la régulation effectuée par l'appareil rechargé.
Enfin, une partie de l'énergie reste toujours stockée dans la batterie pour des raisons de stabilité et de sécurité. On estime qu'environ 10 à 15 % de la capacité totale
ne sera jamais utilisée pour alimenter un appareil, même si la batterie est considérée comme pleine.
Autrement dit, une batterie externe de 10 000 mAh n'apportera pas 10 000 mAh à votre smartphone/ordinateur. Dans les faits, vous pourrez exploiter entre 65 % et 75 %
de sa capacité, ce qui reste parfaitement normal.
Logiciel
L'application mobile EcoFlow vient enrichir l'expérience utilisateur en apportant une couche de contrôle et de personnalisation bienvenue. Lors du premier appairage, les produits sont détectés automatiquement via Bluetooth
, avant de basculer vers une connexion Wi-Fi
pour assurer une communication plus stable et étendue. L'ensemble du processus est fluide, et l'interface permet de créer des espaces personnalisés
(baptisés « emplacements ») pour regrouper vos appareils selon leur usage ou leur localisation. Vous pouvez ainsi dissocier ceux utilisés à domicile de ceux installés dans un bureau, un van ou une résidence secondaire. Cette approche allège l'affichage et améliore la navigation entre vos produits.
Depuis l'application, il est possible de consulter en temps réel l'état de la batterie
, la puissance délivrée par chaque port
, la température interne
ou encore le temps estimé avant recharge ou décharge complète
. L'interface se montre claire, réactive et agréable à prendre en main. On y retrouve également la possibilité de mettre à jour le firmware
des appareils, d'activer ou désactiver individuellement les ports, mais aussi de basculer sur des profils de consommation éco
en quelques tapes.
Autre point intéressant, la gestion de l'écran des produits EcoFlow. Celui-ci, même en veille, peut consommer une petite quantité d'énergie au fil du temps. Si vous laissez vos batteries stockées pendant plusieurs jours ou semaines, cela peut entraîner une décharge progressive. Heureusement, l'application et les menus internes permettent de définir une durée de veille adaptée
, de programmer un arrêt complet de l'écran
ou de le réactiver automatiquement selon l'activité.
Enfin, dans une logique de durabilité, il est possible de limiter la charge maximale à 80 %
, afin de préserver la santé de la batterie sur le long terme. Une fonctionnalité très pertinente, déjà présente sur certains smartphones, qui aide à réduire l'usure des cellules li-ion au fil des cycles.
L'ensemble forme un écosystème cohérent et contrôlable du bout des doigts, taillé aussi bien pour les utilisateurs avertis que pour les technophiles soucieux d'allier performance, longévité et efficacité énergétique.
Fonctionnement combiné (Station et Batterie)
Comme mentionné plus tôt, nous avons testé la station de recharge RAPID Pro 320 W
en association avec la batterie RAPID Pro 27K
. Bien que ces produits soient vendus séparément, leur utilisation conjointe prend tout son sens. EcoFlow a également fourni un câble 240 W
pour exploiter au mieux cette synergie.
Compacte et facile à placer sur un bureau, la station fonctionne sur secteur. Elle embarque un écran numérique
en façade, permettant de suivre la charge en cours, les ports actifs et la puissance utilisée. Une molette sur le flanc droit
permet de naviguer dans les menus, complétés par l'application EcoFlow
, que nous aborderons ci-dessous.
La batterie vient se clipser simplement sur les connecteurs D-pin
situés sur le dessus de la station. L'ensemble reste visuellement homogène, et permet une recharge complète en une vingtaine de minutes. Cela en fait un véritable atout en déplacement ou en situation d'urgence.
L'ensemble, vendu autour de 300 €
, reste onéreux mais très polyvalent. En plus des ports de la batterie, la station offre 4 ports USB-C
et un port USB-A
supplémentaire. Attention toutefois, la puissance de sortie de 320 W
est cumulée ; si plusieurs appareils sont connectés, la puissance sera répartie entre eux, ce qui allongera le temps de recharge. En définitive
, si le budget le permet, l'achat du duo batterie + station constitue une solution parfaitement adaptée aux usages intensifs. Utilisée seule, la RAPID Pro 27K reste un excellent choix pour tous les utilisateurs nomades, à condition d'accepter une recharge un peu plus longue.
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