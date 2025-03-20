RAPID : Test de la batterie externe magnétique EcoFlow

Fort de son expertise dans les énergies renouvelables et les solutions de charge électrique, EcoFlow élargit son horizon avec des périphériques plus accessibles, pensés pour un usage quotidien. C'est le cas de RAPID, une batterie externe magnétique que nous avons pu tester. Voici notre avis.

Caractéristiques

Couleurs : Argent / Noir / Bleu

Argent / Noir / Bleu Format : 5000 mAh ou 10000 mAh

5000 mAh ou 10000 mAh Dimensions : 108mm x 70mm x 22.9mm

108mm x 70mm x 22.9mm poids : 180 / 258 g

180 / 258 g Puissance de sortie filaire : 30W / 65W

30W / 65W Temps de recharge annoncés : 70% - 33min 100% - 59min Sans fil - 42min - iPhone15 Pro 0-50%



Unboxing



Châssis







Utilisation

Charge filaire et sans-fil







Magnétisme et aspect nomade









Logiciel

Étonnamment, la batterie est livrée dans un carton très simple, accompagnée. Aucun guide d'utilisation, aucune explication sur la gestion de l'appareil, le logiciel à utiliser ou ses fonctionnalités. Même son nom et l'utilité des boutons ne sont pas précisés.On se retrouve donc livré à soi-même, ce qui peut être frustrant face aux nombreuses possibilités du produit. Pour éviter toute complication, mieux vautavant de commencer.Il va sans dire que le produitfait forte impression dès le déballage, y compris dans sa version la plus imposante, celle que nous avons en test : la 10 000 mAh., elle reste suffisamment petite pour se glisser dans un sac sans être encombrant. Le constructeur a opté pour un mélange d'aluminium brossé sur le châssis principal et de surfaces polies au niveau du logo et de l'écran.Sur la face avant, on retrouveaffichant des informations essentielles comme le niveau de charge, les entrées et sorties, ainsi que l'activation du mode éco. Juste en dessous, un pied intégré permet de maintenir un téléphone incliné pendant la recharge.Sur le flanc, un unique bouton permet d'allumer l'appareil et de naviguer entre les différentes informations affichées. L'arrière, quant à lui, adopte, une surface pensée pour la recharge sans fil. Ce choix de matériau permet d'éviter les rayures tout en limitant les risques de glissement, malgré la présence d'un aimant pour stabiliser l'appareil.Enfin, le câble d'alimentation est logé dans un emplacement dédié sur la partie inférieure.. Aucun port supplémentaire ne permet d'alimenter un autre appareil en dehors de l'USB-C. Ce détail peut poser un problème sur le long terme, car en cas d'usure, c'est l'ensemble de la batterie qu'il faudra remplacer. Bien qu'il puisse pivoter et supporter des rotations fréquentes, ce point mérite d'être pris en compte pour la durabilité du produit.À tout moment,affiche son niveau de charge, si elle est en mode économie d'énergie, ainsi que la puissance d'entrée et de sortie en temps réel, selon ton utilisation.L'usage principal de cette batterie externe reste le smartphone. Elle permet de recharger un téléphone rapidement tout en profitant du support magnétique pour regarder des vidéos pendant la charge, un vrai produit deux-en-un. Côté performances, la charge filaire est équivalente à une charge super rapide, même si elle reste légèrement en deçà de la nouvelle norme 2.0 en USB-C. Testée avec un Samsung Galaxy S24+,, en consommant 15 % de sa capacité. En sans-fil, la recharge reste efficace avec 1h48 pour passer de 42 à 100 %.Nous avons également tenté l'expérience avec un MacBook Pro. La batterie fait son travail, mais recharger 10 % du laptop en usage actif a consommé près de 30 % de l'énergie disponible, avec une attente d'une heure. Elle peut dépanner en cas de besoin, mais elle est clairement optimisée pour les smartphones et petits périphériques sans-fils tels que des écouteurs, à condition que ces derniers acceptent le rechargement sans-fil.En charge seule, il faut environ 1h30 pour atteindre 100 %. Il est possible de l'utiliser pendant qu'elle recharge, en filaire ou en magnétique,Le deuxième atout de cette batterie externe est la possibilité d'y aimanter directement son téléphone. Avec un format compact,s'impose rapidement comme un accessoire nomade pratique. Cependant, il faut noter que l'aimantation fonctionne mal, voire pas du tout, si une coque est présente sur le téléphone.Autre point à garder en tête, la force magnétique est plus faible qu'espéré., malgré le revêtement adhérent. Il faudra donc tenir à la fois le téléphone et la batterie lors de l'utilisation à main levée (comprenez : pas sur une table), même si l'aimantation apporte un léger soutien. Selon la position des optiques arrière, il est aussi possible que l'appareil photo gêne l'alignement, ce qui peut compliquer l'utilisation.Le pied sur pivot, bien intégré à l'ensemble, permet tout de même depour garder son téléphone incliné. Idéal pour regarder un film, une série ou une vidéo YouTube, surtout en déplacement.

Comme mentionné plus tôt, le logiciel n'est indiqué nulle part et aucun QR code ne permet un téléchargement rapide. Par réflexe, nous avons cherché « EcoFlow » sur le Play Store et l'avons trouvé sans difficulté.



Une fois installé, le logiciel se révèle très intuitif à commencer par l'appairage du matériel ainsi que sa recherche. Par la suite, certes, il faudra d'abord passer par les traditionnelles acceptations d'informations du constructeur et associer le produit à votre foyer, mais ensuite, tout roule. L'interface permet d'accéder facilement aux différentes fonctionnalités de la batterie, d'afficher des infos utiles comme le taux de charge et même de gérer le mode économie. Ce dernier évite une recharge excessive pour prolonger la durée de vie de la batterie, un point appréciable.



















En bref, un logiciel complet, avec des fonctionnalités pratiques accessibles en quelques clics.