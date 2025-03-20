RAPID : Test de la batterie externe magnétique EcoFlow

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 mars 2025 à 10h00
Fort de son expertise dans les énergies renouvelables et les solutions de charge électrique, EcoFlow élargit son horizon avec des périphériques plus accessibles, pensés pour un usage quotidien. C'est le cas de RAPID, une batterie externe magnétique que nous avons pu tester. Voici notre avis.
RAPID : Test de la batterie externe magnétique EcoFlow

Caractéristiques

  • Couleurs : Argent / Noir / Bleu
  • Format : 5000 mAh ou 10000 mAh
  • Dimensions : 108mm x 70mm x 22.9mm
  • poids : 180 / 258 g
  • Puissance de sortie filaire : 30W / 65W
  • Temps de recharge annoncés :
    • 70% - 33min
    • 100% - 59min
    • Sans fil - 42min - iPhone15 Pro 0-50%

Unboxing

Étonnamment, la batterie est livrée dans un carton très simple, accompagnée uniquement du manuel de garantie. Aucun guide d'utilisation, aucune explication sur la gestion de l'appareil, le logiciel à utiliser ou ses fonctionnalités. Même son nom et l'utilité des boutons ne sont pas précisés.

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On se retrouve donc livré à soi-même, ce qui peut être frustrant face aux nombreuses possibilités du produit. Pour éviter toute complication, mieux vaut télécharger l'application EcoFlow avant de commencer.


Châssis

Il va sans dire que le produit EcoFlow fait forte impression dès le déballage, y compris dans sa version la plus imposante, celle que nous avons en test : la 10 000 mAh. Relativement compact, elle reste suffisamment petite pour se glisser dans un sac sans être encombrant. Le constructeur a opté pour un mélange d'aluminium brossé sur le châssis principal et de surfaces polies au niveau du logo et de l'écran.

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Sur la face avant, on retrouve un écran de contrôle affichant des informations essentielles comme le niveau de charge, les entrées et sorties, ainsi que l'activation du mode éco. Juste en dessous, un pied intégré permet de maintenir un téléphone incliné pendant la recharge.

Sur le flanc, un unique bouton permet d'allumer l'appareil et de naviguer entre les différentes informations affichées. L'arrière, quant à lui, adopte un revêtement entre le soft-touch et le rugueux, une surface pensée pour la recharge sans fil. Ce choix de matériau permet d'éviter les rayures tout en limitant les risques de glissement, malgré la présence d'un aimant pour stabiliser l'appareil.
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Enfin, le câble d'alimentation est logé dans un emplacement dédié sur la partie inférieure. Il est conçu en caoutchouc rugueux et souple pour une meilleure flexibilité, mais il reste inamovible. Aucun port supplémentaire ne permet d'alimenter un autre appareil en dehors de l'USB-C. Ce détail peut poser un problème sur le long terme, car en cas d'usure, c'est l'ensemble de la batterie qu'il faudra remplacer. Bien qu'il puisse pivoter et supporter des rotations fréquentes, ce point mérite d'être pris en compte pour la durabilité du produit.

Utilisation

Charge filaire et sans-fil

À tout moment, la batterie EcoFlow RAPID affiche son niveau de charge, si elle est en mode économie d'énergie, ainsi que la puissance d'entrée et de sortie en temps réel, selon ton utilisation.

L'usage principal de cette batterie externe reste le smartphone. Elle permet de recharger un téléphone rapidement tout en profitant du support magnétique pour regarder des vidéos pendant la charge, un vrai produit deux-en-un. Côté performances, la charge filaire est équivalente à une charge super rapide, même si elle reste légèrement en deçà de la nouvelle norme 2.0 en USB-C. Testée avec un Samsung Galaxy S24+, elle a permis de passer de 76 à 100 % en seulement 31 minutes, en consommant 15 % de sa capacité. En sans-fil, la recharge reste efficace avec 1h48 pour passer de 42 à 100 %.

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Nous avons également tenté l'expérience avec un MacBook Pro. La batterie fait son travail, mais recharger 10 % du laptop en usage actif a consommé près de 30 % de l'énergie disponible, avec une attente d'une heure. Elle peut dépanner en cas de besoin, mais elle est clairement optimisée pour les smartphones et petits périphériques sans-fils tels que des écouteurs, à condition que ces derniers acceptent le rechargement sans-fil. Notez qu'il est possible de recharger la batterie tout en alimentant votre téléphone en filaire et vos écouteurs en sans-fil

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En charge seule, il faut environ 1h30 pour atteindre 100 %. Il est possible de l'utiliser pendant qu'elle recharge, en filaire ou en magnétique, mais cela allonge forcément le temps de charge complet.

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Magnétisme et aspect nomade

Le deuxième atout de cette batterie externe est la possibilité d'y aimanter directement son téléphone. Avec un format compact, l'EcoFlow RAPID s'impose rapidement comme un accessoire nomade pratique. Cependant, il faut noter que l'aimantation fonctionne mal, voire pas du tout, si une coque est présente sur le téléphone.

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Autre point à garder en tête, la force magnétique est plus faible qu'espéré. Le téléphone ne reste pas solidement fixé à la batterie et a tendance à glisser, malgré le revêtement adhérent. Il faudra donc tenir à la fois le téléphone et la batterie lors de l'utilisation à main levée (comprenez : pas sur une table), même si l'aimantation apporte un léger soutien. Selon la position des optiques arrière, il est aussi possible que l'appareil photo gêne l'alignement, ce qui peut compliquer l'utilisation.
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Le pied sur pivot, bien intégré à l'ensemble, permet tout de même de profiter de la recharge et du support magnétique pour garder son téléphone incliné. Idéal pour regarder un film, une série ou une vidéo YouTube, surtout en déplacement.

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Logiciel

Comme mentionné plus tôt, le logiciel n'est indiqué nulle part et aucun QR code ne permet un téléchargement rapide. Par réflexe, nous avons cherché « EcoFlow » sur le Play Store et l'avons trouvé sans difficulté.

Une fois installé, le logiciel se révèle très intuitif à commencer par l'appairage du matériel ainsi que sa recherche. Par la suite, certes, il faudra d'abord passer par les traditionnelles acceptations d'informations du constructeur et associer le produit à votre foyer, mais ensuite, tout roule. L'interface permet d'accéder facilement aux différentes fonctionnalités de la batterie, d'afficher des infos utiles comme le taux de charge et même de gérer le mode économie. Ce dernier évite une recharge excessive pour prolonger la durée de vie de la batterie, un point appréciable.

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En bref, un logiciel complet, avec des fonctionnalités pratiques accessibles en quelques clics. Il compense largement l'absence de manuel dans l'emballage.

Conclusion

8 La batterie externe magnétique EcoFlow RAPID associe performance et design avec une certaine aisance. Elle remplit parfaitement son objectif, notamment grâce à son format compact qui en fait un excellent compagnon nomade. Ses technologies embarquées permettent de profiter d’une recharge rapide, voire très rapide, même si elle reste légèrement en deçà du nouveau standard « 2.0 ». Ajoutons à cela un prix compétitif qui renforce l’attrait du produit.

Nous regrettons toutefois un manque de polyvalence ainsi qu’une aimantation peu convaincante, surtout si votre téléphone est équipé d’une coque. Dans ce cas, il faudra souvent maintenir l’appareil en place à la main, ce qui réduit un peu le confort d’utilisation.
  • +Design et compacité
  • +Charge rapide
  • +Magnétisme et support incliné
  • +Logiciel pratique et intuitif
  • +Qualité/prix
  • -Pas de chargeur intégré
  • -Mangnétisme difficile avec coque de téléphone
  • -Câble inamovible
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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