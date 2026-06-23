Corsair : de nombreuses promotions disponibles lors des Prime Days

Les journées de remises estivales s'ouvrent avec une série de baisses de tarifs sur de nombreuses gammes de périphériques. Corsair n'est pas en reste et profite des Prime Days pour offrir aux fans comme aux néophytes la possibilité de (re)découvrir la marque sous des formats variés et à des prix plutôt compétitifs.

Des performances optimisées pour le jeu

Si la chaleur s'installe progressivement sur le pays, la période des remises permet, quant à elle, de refroidir les prix et de permettre à tout un chacun de renouveler son parc de périphériques à moindre coût.

Promotions claviers

Corsair n'est ainsi pas en reste et fait profiter, pour les claviers, d'un prix compétitif de 109,99 € pour le modèle compact K65 PLUS WL RGB. Lors de notre passage sur le banc d'essai, ce périphérique avait particulièrement brillé par son confort de frappe et son autonomie solide.

Pour les joueurs qui veulent gagner de la place sans trop perdre sur leur clavier, notez que le K70 PRO TKL, version filaire, voit également son prix chuter à 129,99 €. Lors de notre test, nous avions particulièrement apprécié la précision exemplaire de ses interrupteurs magnétiques, une innovation récente, mais également indispensable pour ajuster le point d'activation et maîtriser sa réactivité.

Promotions souris

Côté souris, Corsair navigue entre sa version légère et accessible qu'est la SABRE v2 PRO WIRELESS proposée à 69,99 €.











Pour les joueurs plus spécialisés, ou simplement les utilisateurs qui adorent avoir une pléthore de boutons, ils peuvent quant à eux se tourner vers la, un modèle qui embarque un panneau latéral complet de boutons configurables pour optimiser l'accès aux compétences directement depuis le pouce.









Promotions casques

Quoi qu'il en soit, l'ensemble des offres sur les périphériques de la marque est regroupé directement sur

Pour finir, si vous pensiez que le constructeur allait faire l'impasse sur le segment audio, détrompez-vous. Corsair propose même deux alternatives aux positionnements radicalement opposés afin de répondre aux besoins du plus grand nombre.

Les audiophiles pourront notamment se tourner vers le VIRTUOSO MAX WIRELESS, dont le tarif passe sous la barre symbolique des 200 €, avec un prix promotionnel fixé à 199,99 €. Ce casque haut de gamme mise sur des transducteurs en graphène, un matériau à la fois léger et rigide qui limite les distorsions tout en offrant une restitution sonore particulièrement précise. Une technologie qui contribue à améliorer la clarté des détails et la fidélité du rendu audio, aussi bien en jeu que lors de l'écoute musicale.











À l'opposé du spectre tarifaire, les joueurs à la recherche d'une solution efficace et abordable pourront se tourner vers le HS65. Affiché à 59,99 €, version filaire du HS65 Wireless que nous avons testé, il constitue une porte d'entrée intéressante pour profiter d'un son spatialisé immersif sans faire exploser son budget.

Une sélection dédiée aux manettes SCUF

Les joueurs amateurs de manettes, que ce soit sur console ou sur ordinateur, ne seront pas en reste non plus pour l'occasion. En effet, la manette haut de gamme SCUF VALOR PRO WIRELESS en version noire est ainsi affichée à 157,99 €. Ce contrôleur intègre des palettes configurables à l'arrière pour exécuter des actions complexes sans jamais lâcher les sticks analogiques principaux tout en restant pleinement autorisé lors des compétitions officielles.

Quant au modèle SCUF OMEGA, il subit lui aussi une baisse de tarif significative pour atteindre 199,99 € en version noire ou en coloris gris clair.



Pour finir et réussir à combler une population éclectique de joueurs, d'autant plus les adeptes des jeux de combat de style arcade, le boîtier NOVABLADE PRO se positionne à 169,99 €. Cet accessoire profite d'interrupteurs dotés d'un capteur à effet Hall, une technologie magnétique qui supprime tout contact mécanique direct afin d'éliminer définitivement l'usure prématurée. Ces solutions d'ergonomie avancée sont accessibles sur la boutique SCUF sur Amazon.

Récapitulatif des meilleures offres disponibles

Corsair ne s'arrête pas en si bon chemin et propose un certain nombre de produits en réduction. Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques tarifaires des principales références sélectionnées ainsi que nos différents tests des périphériques ou produits similaires de la marque.

En parallèle, la boutique officielle CORSAIR affiche également de belles remises pour l'occasion. Durant cette période, les composants ne sont pas en reste, n'hésitez pas à faire le tour des offres dont voici quelques exemples :

Sur AMAZON :

Sur le webshop :

Corsair propose également jusqu'au 28 juin, 40 % de réduction sur les composants PC et les chaises avec le code EE-DIY40, ainsi que 20 % de réduction sur la mémoire DRAM éligible. L'offre exclut les SSD, Xeneon Edge, la DRAM SHUGO, les bureaux, les bundles, les produits reconditionnés, Revival, Corsair Custom Lab et les articles déjà en promotion. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel.