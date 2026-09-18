Corsair Voxara : Ce nouveau microphone veut simplifier les setups des streamers

Corsair franchit un nouveau cap dans l'univers du streaming avec le lancement du Voxara. Ce premier microphone USB à condensateur haut de gamme promet de bouleverser vos sessions de jeu grâce à une qualité studio et une intégration parfaite avec l'écosystème Elgato.

Un bon microphone ne se résume pas forcément à la qualité de sa capsule. Pour les joueurs et les créateurs de contenu qui ne disposent pas forcément d'une platine ou même d'un Stream Deck, il peut être intéressant de pouvoir gérer facilement le son du jeu, les communications vocales, la musique ou encore les différentes sources utilisées pendant un stream. C'est justement sur cet aspect que Corsair veut se démarquer avec le Voxara, son premier microphone USB à condensateur haut de gamme.

Le constructeur mise ainsi sur une combinaison entre une captation pensée pour la voix, des commandes directement intégrées au microphone et les possibilités offertes par les logiciels d'Elgato. Une approche qui permet de limiter le nombre d'outils nécessaires autour du microphone, tout en conservant de nombreuses possibilités de personnalisation.

Une capsule de 25 mm pour la captation de la voix

Le Voxara embarque une capsule à condensateur de 25 mm avec une directivité cardioïde. Pour simplifier, cette dernière privilégie les sons provenant de l'avant du microphone tout en limitant ceux provenant des côtés et de l'arrière, ce qui doit permettre de mieux isoler la voix dans une pièce où d'autres bruits peuvent être présents.

Le microphone prend également en charge l'enregistrement jusqu'en 32 bits et 192 kHz, avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz et un niveau de pression acoustique maximal annoncé à 110 dBSPL. Un ensemble qui doit notamment offrir davantage de marge lors des variations importantes de volume.

Corsair intègre par ailleurs un filtre anti-pop et une suspension antichoc directement au microphone. Le premier limite les sons parasites provoqués par certaines consonnes, tandis que la seconde permet de réduire les vibrations transmises au microphone par le bureau ou son support.







Des commandes directement accessibles

Toujours dans l'idée de limiter au maximum les manipulations annexes, le Voxara évite de devoir retourner systématiquement dans un logiciel pour modifier ses réglages. Un écran OLED permet ainsi de suivre différentes informations en temps réel, tandis qu'une molette multifonction donne directement accès au gain du microphone, au volume de lecture ou encore au retour casque.

La mise en sourdine du microphone est désormais une fonction assez courante, du moins sur les modèles les plus récents. Le Voxara ne fait pas exception et intègre un capteur tactile permettant de couper instantanément le son. Une simple pression suffit ainsi à passer le microphone en sourdine, ce qui peut s'avérer particulièrement pratique pendant une partie ou un direct.

Enfin, une sortie casque de 3,5 mm est également présente afin de bénéficier d'un retour audio directement depuis le Voxara. Le microphone peut ainsi centraliser la gestion de la voix captée et du son que l'utilisateur souhaite écouter, sans avoir à multiplier les manipulations dans les logiciels.

Wave Link 3.0 au cœur de l'expérience

Bien que le microphone soit pensé pour être autonome, Corsair ne fait pas l'impasse sur un écosystème logiciel en pleine expansion. L'un des principaux intérêts du Voxara se trouve ainsi du côté de Wave Link 3.0, le logiciel d'Elgato auquel le microphone s'intègre. Celui-ci permet de séparer différentes sources audio et de créer plusieurs mixages selon les besoins.

Il devient ainsi possible de gérer séparément le son du jeu, la musique, les communications vocales ou encore le microphone, puis d'adapter leur niveau indépendamment. Wave Link permet également d'utiliser des effets audio et des plugins VST, notamment via l'Elgato Marketplace.

Le Voxara profite enfin de Voice Focus, une fonction basée sur l'intelligence artificielle qui vise à réduire les bruits ambiants et la réverbération en temps réel afin de mieux isoler la voix. Ce traitement peut ainsi compléter la directivité cardioïde lorsque l'environnement n'est pas parfaitement silencieux.

Du RGB et un pied en aluminium amovible

Comme de nombreux périphériques gaming de Corsair, le Voxara n'oublie pas l'aspect visuel avec un éclairage RGB personnalisable. Celui-ci peut être configuré depuis les logiciels de la marque et peut notamment fonctionner avec iCUE Murals pour s'intégrer au reste de la configuration.

Le microphone est livré avec un pied en aluminium amovible, qui permet de l'installer directement sur un bureau. Il peut également être fixé sur un bras articulé grâce aux adaptateurs fournis, tandis que son support permet une rotation à 360 degrés et une inclinaison de 30 degrés.

Le Voxara fonctionne en USB et adopte un câble USB-A vers USB-C de trois mètres. Il est compatible avec PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ce qui lui permet de s'intégrer à différentes configurations sans nécessiter d'interface audio externe.

Prix et disponibilité

Disponible dès le 17 septembre 2026, le Corsair Voxara est proposé en noir et en blanc. Son tarif conseillé se situe autour de 199,99 €, avec une disponibilité également annoncée chez les revendeurs agréés.