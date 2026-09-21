Lisa x PlayStation : Découvrez la manette et les accessoires à l'effigie de la chanteuse

Déjà apparue dans des campagnes promotionnelles pour PlayStation, Lisa (ancienne membre de BLACKPINK) vient de dévoiler une collection d'accessoires gaming et de vêtements pour les joueurs et joueuses PS5.

Récemment, PlayStation a annoncé de nombreuses éditions collector ou limitées de ses accessoires, notamment la manette sans fil DualSense. Parmi les collaborations très suivies par les joueurs figuraient notamment les manettes Grand Theft Auto VI ou les deux variantes de manettes lancées pour la sortie de Marvel's Wolverine.

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Le 21 septembre 2026, une nouvelle collaboration a été annoncée entre PlayStation et une icône de la scène K-Pop : Lisa, ancienne membre du groupe BLACKPINK.

Une collaboration qui va enchanter les admirateurs de Lisa

Dans un trailer, la chanteuse derrière les titres « Rockstar », « Money » ou plus récemment « SaWaDiKa » a présenté la collection d'accessoires PlayStation à son effigie. Les produits contiennent plusieurs références à Lisa comme sa signature LL, un design reprenant son regard et sa mèche et l'une de ses teintes préférées : le Chroma Pearl.

Un article publié sur le blog de PlayStation donne quelques précisions sur les coulisses de cette collaboration. Lisa y partage quelques mots sur son amour du jeu vidéo et son implication dans la création de cette collection.

J'adore jouer aux jeux vidéo quand j'ai le temps de me détendre, alors j'étais ravie de pouvoir créer cette manette avec PlayStation. Je me suis beaucoup amusée à ajouter des petits détails que mes fans remarqueraient, et je voulais que les fans aient quelque chose avec quoi ils puissent tisser des liens. J'ai toujours aimé m'exprimer à travers la musique et la mode, alors cette collaboration m'a offert une nouvelle façon d'être créative et de montrer un autre côté de moi-même.

Une manette DualSense, mais aussi des vêtements et des goodies inédits

La collection Lisa x PlayStation inclut une manette DualSense exclusive et disponible en précommande dès le 2 octobre à 10h, heure française. Les quantités seront très limitées, mais certains revendeurs pourront également proposer cette manette à la vente dès le 30 octobre prochain.

Les admirateurs de la chanteuse pourront également craquer pour des t-shirts, des hoodies, un porte-clés, des stickers, des casquettes, un tote-bag et plus encore.

Il n'est pas encore précisé si ces produits seront également proposés en précommande sur le site de PlayStation. Mais il est confirmé qu'ils arriveront sur la boutique Amazon de la chanteuse dès le 23 octobre prochain. Alors notez bien les dates sur vos agendas car ces produits pourraient partir très vite.