Razer Tartarus V2 Pro : Le pavé gaming qui veut faire oublier votre clavier

Et si une grande partie des commandes d'un jeu pouvait tenir sous une seule main ? Les pavés gaming ne sont pas nouveaux, mais ils semblent revenir sur le devant de la scène avec des modèles toujours plus poussés. Razer poursuit justement cette approche avec son Tartarus V2 Pro, qui réunit 31 commandes programmables, un joystick TMR et des touches à activation réglable.

L'idée n'est donc pas nouvelle, mais elle conserve un certain intérêt à une époque où les claviers gaming se multiplient dans des formats toujours plus compacts. Plutôt que de simplement retirer des touches, le Tartarus V2 Pro conserve uniquement celles qui peuvent être utiles en jeu et les rassemble sous une seule main.

Un clavier pensé uniquement pour jouer

Le Tartarus V2 Pro embarque 31 commandes programmables, qui peuvent être personnalisées depuis Razer Synapse. Chaque touche peut ainsi recevoir une fonction différente selon les besoins du joueur, qu'il s'agisse d'une compétence dans un MMO, d'un raccourci dans un jeu de stratégie ou même d'une action supplémentaire dans un FPS.

Le pavé intègre également un joystick TMR, une technologie qui repose sur des capteurs magnétiques pour détecter les mouvements. De quoi limiter les problèmes de dérive que peuvent rencontrer certains joysticks traditionnels, un phénomène notamment popularisé par le Joy-Con Drift, tandis que Razer met en avant la résistance de sa solution à ce type de problème. Le joueur conserve ainsi un contrôle analogique directement accessible sous le pouce.

Des touches qui peuvent s'adapter à chaque usage

Razer mise également sur ses switches optiques analogiques Gen-2, qui profitent d'un point d'activation réglable entre 0,1 et 4 mm. Il est ainsi possible d'adapter la profondeur à laquelle une pression doit être enregistrée en fonction de ses préférences et de son utilisation, ce qui revient assez souvent sur les claviers haut de gammes des constructeurs emblématiques, dont Razer.

Enfin, le « Rapid Trigger » complète cette approche en permettant de réactiver une touche dès qu'elle commence à remonter. Il n'est donc plus nécessaire d'attendre qu'elle retrouve complètement sa position initiale avant de pouvoir l'utiliser à nouveau, ce qui peut notamment avoir son intérêt dans les jeux où les mouvements et les changements de direction doivent être particulièrement rapides.

Un format qui mise aussi sur le confort

Le constructeur n'oublie pas l'ergonomie avec un repose-poignet ajustable, conçu pour adapter la position du pavé à la main du joueur. Les touches utilisent également des keycaps PBT double injection texturés, tandis que le rétroéclairage Razer Chroma RGB permet de personnaliser l'ensemble.

Le Tartarus V2 Pro reste toutefois un périphérique complémentaire plutôt qu'un véritable remplacement du clavier. Il conserve tout son intérêt lorsque les nombreuses commandes d'un jeu deviennent difficiles à gérer sur un clavier classique, mais un modèle traditionnel restera évidemment nécessaire pour écrire ou utiliser le PC au quotidien.





Prix et disponibilité

Disponible dès à présent, le Tartarus V2 Pro est proposé au tarif conseillé de 219,99 € sur le site du constructeur ainsi que chez les revendeurs agréés.