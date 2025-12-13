Cadeaux gamer 2025 : des périphériques originaux à (s')offrir pour Noël

Cette année, oubliez les accessoires classiques. Voici les périphériques gaming les plus originaux de 2025, entre design, confort et innovation.

Un Noël sous le signe de la créativité et du style

En bref… et où les trouver

Razer Pro Click V2 Vertical : l'ergonomie au service du confort

Corsair Vanguard 96 % : entre clavier gaming et Stream Deck intégré







Corsair Custom Lab : créez le périphérique à votre image





















Asus ROG Falcata : un clavier scindé, ergonomique et étonnamment polyvalent





















Asus ROG Moonstone : un tapis en verre pour une glisse parfaite







Razer Kraken Kitty V2 Pro et Édition Pokémon : le casque le plus expressif du gaming











Razer Clio : le coussin audio qui transforme votre siège en enceinte surround

Habitués à vous présenter les périphériques les plus performants de l'année,, pensées pour offrir un cadeau original ou simplement renouveler son setup différemment.Avec Noël qui approche, les idées cadeaux se multiplient, mais trouver celle qui correspond vraiment à vos besoins demeure un vrai défi. Que vous jouiez intensivement, de façon plus occasionnelle, ou que vous alterniez entre travail et loisirs, vous recherchez sans doute un équipement capable de s'adapter à votre usage tout en apportantEn 2025, plusieurs marques ont misé sur des concepts innovants,. Voici notre sélection des produits qui se démarquent le plus cette année, un ensemble équilibré entre ergonomie, performance et originalité.Avec la, le constructeur s'aventure sur un terrain qu'on ne lui connaissait pas encore vraiment : celui de l'ergonomie pure. Pensée pour réduire la tension du poignet, cette souris verticale conserve l'ADN Razer en matière de précision et de réactivité, tout en offrant une position naturelle et reposante pour la main. Un design surprenant, mais parfaitement adapté aux longues sessions, que ce soit en jeu ou en travail de création.Pour en savoir plus sur ses performances, retrouvez notre test complet surLe Corsair Vanguard 96 % n'est pas un clavier comme les autres. Compact, élégant et pensé pour profiter de l'écosystème Corsair,. Une fusion bien pensée, qui permet de gérer en un instant ses macros, ses scènes ou ses applications préférées, sans jamais quitter son clavier.Que vous soyez un habitué de l'écosystème Elgato ou que vous découvriez cet univers, la qualité de conception et l'utilité du Stream Deck ne font aucun doute.Idéal pour les streamers ou les joueurs soucieux d'optimiser leur espace,, sans pour autant sacrifier le pavé numérique. Un vrai plus, surtout à une époque où de nombreux claviers gaming le laissent de côté, à notre grand regret. Ajoutez à cela la fiabilité reconnue de Corsair, et, taillé pour la productivité comme pour le jeu.Pour les passionnés de la marque au voilier, ou tout simplement, Corsair propose son Custom Lab. Ce service de conception sur mesure permet de créer son propre clavier, casque ou souris en personnalisant une large gamme d'éléments :Il serait tentant de dire que chaque détail peut être modifié, jusqu'à la plus petite touche. En réalité, certaines limitations existent, notamment sur certains modèles de casques, où les coloris restent restreints selon les zones. Mais dans l'ensemble, l'offre reste impressionnante. On retrouve l'ADN visuel propre à Corsair,, pour créer un setup cohérent, performant et parfaitement à son image.C'est une expérience unique, qui permet d'obtenir un périphérique à la fois technique, soigné et personnel. Un concept idéal pour Noël, oùNous avons également tenté l'expérience avec le, l'un des derniers claviers Corsair disponibles via la personnalisation Custom Lab. Le service propose un large choix de composants, de coloris et de châssis, avec la possibilité de recevoir le clavier déjà monté ou sous forme de kit pour celles et ceux qui préfèrent assembler leur propre configuration.Un point intéressant lorsqu'on opte pour le montage manuel : l'ensemble complet des keycaps est fourni.. Il devient donc possible d'équiper, partiellement, un autre clavier au besoin, qu'il s'agisse d'un modèle 60 % ou full size.Le montage est simple, le rendu final est propre et, avec une sensation en main très satisfaisante et des performances à la hauteur de ce que l'on attend de la marque.Parmi les produits atypiques de l'année, leoccupe une place particulière. Ce clavier mécanique scindé en deux blocs surprend au premier abord, mais sa conception n'a rien d'un gadget. ASUS vise ici une meilleure ergonomie en, ce qui réduit les tensions que provoquent souvent les claviers compacts où tout est trop rapproché.Si la coupure centrale peut sembler déstabilisante au départ, on se rend vite compte que la mécanique de frappe reste identique. Les switchs choisis par ASUS se montrent réactifs, agréables et suffisamment précis pour alterner entre écriture fluide et sessions de jeu exigeantes. Une fois habitué, on profite d'un confort réel, avec: les deux modules peuvent être utilisés séparément ou rapprochés selon l'espace disponible, au prix toutefois de quelques câbles supplémentaires et d'une configuration à ajuster de temps en temps. Un compromis logique pour un clavier pensé pour s'adapter à chaque setup plutôt que d'imposer une position fixe.Un concept atypique mais maîtrisé, qui fera le bonheur de celles et ceux qui veulent un clavier ergonomique,, capable d'améliorer le confort sans sacrifier les performances. Il faut toutefois avouer que son prix ne sera pas à portée de toutes les bourses.Il faut avouer que nous avons d'abord été surpris en découvrant le. Avec ce tapis en verre trempé, ASUS casse complètement les codes habituels du genre. Conçu pour allier esthétique premium et précision annoncée comme « extrême »,À l'usage, la sensation peut surprendre, surtout si vous n'êtes pas familier avec les surfaces très glissantes. La glisse est d'une fluidité remarquable, presque déroutante au début, mais. Il faudra néanmoins veiller à garder la surface parfaitement propre, car le moindre résidu entre la souris et le tapis pourrait laisser une trace, voire rayer le verre.Disponible en noir ou en blanc, son design translucide apporte une vraie touche de modernité à n'importe quel setup. Minimaliste, élégant, lene se contente pas d'être fonctionnel.Atypique, presque luxueux, ce tapis s'adresse aux joueurs qui cherchent un accessoire à la fois performant et atypique. Un excellent choix pour ceux qui veulent offrir (ou s'offrir)t.Difficile de parler d'originalité sans évoquer le Razer Kraken Kitty V2 Pro. Avec ses oreilles lumineuses RGB reconnaissables entre mille, ce casque est devenu un véritable emblème des setups colorés et assumés. Razer ne s'est pas contenté de l'esthétique : le modèle a été repensé pour proposer un panel plus large d'oreilles interchangeables,, capable de rivaliser avec la plupart des casques gaming du marché.À condition d'apprécier une signature sonore marquée, avec des basses présentes et une spatialisation pensée pour le jeu,se positionne comme un excellent choix pour les joueurs qui veulent mêler style et performance.Et pour aller encore plus loin, la marque a récemment lancé plusieurs éditions spéciales, dont, déjà culte. Une édition qui mêle fun, collection et qualité audio, le tout compatible avec toutes les plateformes. De quoi séduire aussi bien les streamers que les amateurs de la licence ou de périphériques originaux qui sortent du lot.Découvrez notre article dédié à laet notreAvec le, le constructeur innove une fois de plus en mêlant confort et immersion sonore. Ce coussin de tête connecté intègre deux haut-parleurs de 43 mm avec, offrant un rendu audio riche et spatial grâce à la compatibilité. Entièrement autonome, il fonctionne sans câble grâce à sa batterie interne de 5 400 mAh, assurant jusqu'àSa double connectivitéetpermet une utilisation fluide sur PC, TV ou smartphone. Fixé directement sur le dossier d'un fauteuil gaming via ses sangles réglables, il enveloppe l'utilisateur d'un son 3D immersif, idéal pour les cinématiques, les films ou les sessions de jeu détendues.Certes, il ne remplace pas un casque en compétition, mais il redéfinit la notion de confort sonore grâce à une expérience enveloppante et surprenante. Avec son design noir sobre, son poids raisonnable de 1,6 kg et sa compatibilité avecpour le réglage de l'égalisation ou de la mise en veille automatique, le Razer Clio s'impose comme unpour tout joueur souhaitant améliorer son confort sans sacrifier la qualité audio.Pour en savoir plus sur ses performances, retrouvez notre test complet sur