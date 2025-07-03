Clio : Test du coussin de tête avec haut-parleur Razer

Fidèle à ses habitudes, Razer souhaite séduire un large public tout en proposant le meilleur de ses technologies, intégrées dans un écosystème toujours plus riche. Le coussin Razer Clio illustre parfaitement cette démarche, reflétant les idées originales auxquelles la marque nous a habitués. Nous avons pu le tester, ou plutôt en profiter confortablement sous la tête, et voici notre avis.

Caractéristiques

Système d'alimentation : batterie interne (5 400 mAH)

batterie interne (5 400 mAH) Taille : Longueur : 45 cm Hauteur : 17,2 cm Largeur : 13,7 cm Poids : 1,61 kg

Autonomie : jusqu'à 14 heures

jusqu'à 14 heures Charge complète : environ 6 heures

environ 6 heures Type de câble de charge recommandé : câble USB Type C haute vitesse, 3A

câble USB Type C haute vitesse, 3A Compatible THX® Spatial Audio

Connectivité : 2,4 GHz HyperSpeed ou Bluetooth

2,4 GHz HyperSpeed ou Bluetooth Compatibilité matérielle: système de haut-parleurs compatibles Bluetooth

système de haut-parleurs compatibles Bluetooth Lecture audio : 2 haut-parleurs audio avec radiateurs passifs

2 haut-parleurs audio avec radiateurs passifs Haut-parleurs : haut-parleurs à large bande de 43 mm

haut-parleurs à large bande de 43 mm Sangles réglables qui s'adaptent à la plupart des fauteuils gaming et des sièges de bureau à dossier haut

Logiciel : Razer Synapse

Razer Synapse Couleurs : Noir

Noir Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 199,99 €





Unboxing

Coussin de tête avec haut-parleur Razer Clio

Adaptateur USB HyperSpeed

Documentation utilisateur

Stickers

Châssis

Le packaging de cette nouvelle souris est assez intéressant dans sa conception sous format de patron de cube, qui se démonte et remonte facilement. Voici ce qu'il comprend :

Lors du déballage, le Razer Clio donne d'abord une impression d'encombrement et de rigidité, tout en conservant une certaine élégance. La face arrière, entièrement composée d'un plastique noir rigide, contraste avec la zone du coussin en mousse à mémoire de forme recouverte d'un tissu doux et agréable au toucher en son centre, rappelant aisément un appuie-tête automobile. Les flancs, inclinés à 30° et intégrant directement les haut-parleurs, sont recouverts du même tissu, mais sans rembourrage supplémentaire, ce qui les rend nettement plus fermes au contact. Cependant, précisons qu'en utilisation normale, la tête n'a aucune raison de reposer sur ces zones latérales.





















Configurations & Logiciel Synapse

Sur le dessus du Razer Clio sont placés les boutons permettant de gérer l'appareil, incluant l'alimentation, l. Fidèle à la volonté écologique revendiquée par Razer, le coussin n'est pas livré avec un câble de recharge, celle-ci s'effectuant simplement viaPour fixer leau dossier de votre siège, le coussin dispose de deux sangles ajustables et clipsables. Si Razer met en avant une compatibilité appréciable avec une grande variété de fauteuils gaming, y compris ceux de sa propre gamme, on. Cette omission laisse même perplexe quant aux tests effectués en interne : les concepteurs ont-ils réellement essayé le coussin sur leurs propres sièges, ou se sont-ils simplement contentés de prendre quelques mesures approximatives ? À l'usage, on finit ainsi souvent par n'utiliser qu'une seule des deux sangles disponibles, ce qui impose un réglage précis, quand bien même ce serait possible, pour éviter tout inconfort au niveau du dos.

Que l'on choisisse de suivre le manuel d'installation ou de procéder par soi-même, le Razer Clio se révèle simple à installer et intuitif à utiliser. Grâce à sa double connexion Bluetooth et Hyperspeed, cette dernière utilisant un dongle propriétaire, il offre une expérience quasiment plug-and-play. Toutes les commandes nécessaires sont accessibles directement depuis le coussin, qui intègre également une synthèse vocale pratique ainsi qu'une mise en veille automatique pour prolonger la durée de vie de la batterie.



Entièrement autonome (« stand-alone ») et compatible avec de nombreux sièges gaming, le Razer Clio va encore plus loin en offrant une grande polyvalence audio. En effet, il peut aisément se connecter à une grande variété de périphériques audio, de la marque ou d'autres fabricants. Il est ainsi possible, par exemple, de le coupler aux enceintes Razer Nommo pour créer une véritable expérience sonore surround, le coussin renforçant les sons provenant de l'avant tout en offrant une meilleure spatialisation grâce à un rendu audio en 3D.





Cette large compatibilité représente précisément l'une des grandes forces du Razer Clio. Alors qu'il aurait pu être perçu comme un simple gadget, Razer signe ici un périphérique audio bien pensé, intercompatible et capable de renforcer ou même de sublimer une installation audio existante, séduisant ainsi aussi bien les joueurs occasionnels que les inconditionnels de la marque au serpent vert.



Quant au logiciel, rappelons qu'il impose systématiquement que le périphérique soit configuré par défaut pour pouvoir accéder à ses réglages. Dans notre cas, avec un Stream Deck, cette contrainte s'avère lourde et superflue, puisque cela nous oblige à constamment changer les périphériques par défaut, même pour effectuer des ajustements mineurs.



Cela dit, une fois passé ce désagrément, Synapse se montre très complet, que ce soit sur les possibilités de gestion énergétique ou les réglages d'égaliseurs proposés. Ces derniers, au nombre de quatre dont un entièrement personnalisable, offrent une expérience à la fois professionnelle, accessible et facilement adaptable aux préférences de chacun.

Rendu audio

Bluetooth et 2,4

Sans surprise, la différence majeure entre la connectique Bluetooth et la connexion 2,4 GHz via le dongle concerne principalement la vitesse de réception, si ce n'est la possibilité de connecter d'autres périphériques à votre siège, comme téléphone, télévision BT ou autre. Ainsi, nous recommandons d'utiliser la connexion Bluetooth pour écouter de la musique ou regarder des films afin de préserver l'autonomie, la latence restant suffisamment faible pour ne pas être réellement perceptible. En revanche, l'utilisation du dongle est préférable dans les sessions nécessitant une réactivité optimale, même si l'usage principal du produit demeure davantage axé sur le confort que sur la performance compétitive.





Une fois ce détail abordé, le Razer Clio remplit parfaitement son rôle. Il enveloppe l'utilisateur dans une véritable bulle sonore, grâce à un rendu audio très performant associé à une spatialisation réussie. Il convient toutefois de préciser que cette immersion sonore rendra difficile la communication avec une personne située juste à côté. Nous vous conseillons donc d'utiliser le coussin lors de sessions solitaires ou lorsque vous souhaitez pleinement vous isoler dans votre activité.



Un point à relever cependant, même s'il semble évident, est que cette immersion optimale n'est effective que si votre tête est correctement appuyée sur le coussin. Or, il faut admettre que pour beaucoup d'entre nous, la position habituelle devant un écran est plutôt penchée vers l'avant ou simplement droite avec un appui lombaire. Ainsi, il vous faudra adopter volontairement une posture adaptée afin d'exploiter pleinement les capacités du Razer Clio.



Cependant, rassurez-vous : même sans être directement collé au coussin, le rendu audio reste agréable, bien que les limitations de puissance sonore imposées par les normes européennes viennent logiquement limiter la sensation d'immersion maximale. Évidemment, il n'est pas question ici de transformer votre coussin en enceinte puissante, mais simplement de profiter pleinement de l'expérience sonore immersive proposée par le produit.





Enfin, concernant les basses, celles ressenties physiquement, profondes et immersives, sont bien présentes sans être intrusives. Les basses auditives classiques sont également perceptibles, mais restent logiquement moins prononcées que si elles étaient émises par un caisson dédié.

Surround

Avouons-le, il s'agit du point innatendu qui a le plus attiré notre attention. Lorsque Razer a l'habitude de ne jamais totalement aller au fond des choses avec ses produits, laissant de côté des fonctionnalités ou compatibilités qui pourraient être utiles, ici le constructeur surprend par la polyvalence du produit. Il est ainsi possible de lier le coussin à d'autres périphériques audio, pas forcément endémiques à la marque, et profiter d'un son surroud 5.1 intéressant et offrant une immersion difficilement concurencable.





Le logiciel Synapse et les mises à jour système nous ont initialement posé quelques difficultés avant de pouvoir profiter pleinement de la complémentarité offerte par le Clio Surround. L'utilisation simultanée d'un Stream Deck+ n'a pas non plus facilité l'installation.



Toutefois, après quelques ajustements et tentatives infructueuses, nous avons finalement réussi à profiter efficacement du son surround. À cet égard, il sera important d'accorder une attention particulière à l'équilibrage audio, puisque par défaut, le Razer Clio délivre un son relativement discret comparé à celui des enceintes. De plus, le passage du mode 2.4 GHz au mode stéréo change sensiblement la fonction du coussin : initialement pensé comme une enceinte à part entière, il devient alors davantage un périphérique arrière accompagnant les basses fréquences.



Une fois correctement paramétré, ce système améliore considérablement la bulle sonore initiale, procurant un réel confort d'utilisation, à condition toutefois de bien garder la tête appuyée contre le coussin. Finalement, il est difficile d'affirmer avec certitude si ce combo surpasse un casque gaming en matière de spatialisation sonore pour les joueurs compétitifs. Cependant, avec les réglages adéquats, il se révèle idéal pour apprécier des films, des moments musicaux, des cinématiques ou des sessions de jeu plus détendues.

Autonomie

Annoncé avec une autonomie de 14 heures, le Razer Clio nous a paru initialement limité, d'autant plus que sa recharge n'est pas particulièrement pratique. Il faudra en effet soit laisser traîner un câble à l'arrière de votre dossier, soit retirer le coussin à chaque fois pour le placer dans une zone adaptée, ce qui devient vite contraignant compte tenu de son encombrement. Heureusement, il est possible de configurer la mise en veille automatique depuis Razer Synapse afin d'économiser de l'énergie. Autre bon point, la marque a fait l'impasse sur l'intégration d'une zone RGB, évitant ainsi une consommation énergétique supplémentaire inutile. Dans une démarche écoresponsable, aucun câble ni transformateur n'est inclus, vous incitant à réutiliser ceux que vous possédez déjà.







À l'usage, il est toutefois possible d'utiliser confortablement le coussin durant. La meilleure solution reste tout de même de le brancher chaque soir,. Dans les faits, nous avons pu l'utiliser pendant une semaine complète à raison de deux heures par soir, alternant entre jeux, films et musique, sans avoir à procéder à une recharge intermédiaire.