Caractéristiques

Type : Circum auriculaire fermé

Circum auriculaire fermé Casque : Transducteur : 50 mm Fréquence de réponse : 20Hz - 20KHz Impédance : 32 Ohms

Microphone :

Fréquence de réponse : 100Hz - 10KHz Type : unidirectionnel Fonction : Micro cardioïde Razer HyperClear amovible

Connection : Filaire : deux mètres en USB Type A

Poids : 332 g (casque uniquement) 20 g (1 oreille de chat uniquement) 20 g (1 oreille d’ours uniquement) 33,5 g (1 oreille de lapin uniquement) 10,8 g (micro amovible)

Prix : 249 €

249 € Garantie : 2 ans de garantie matérielle limitée

Unboxing

Casque gamer Razer Kraken Kitty V2 Pro

Microphone à tige interchangeable

Câble analogique 3,5 mm 2 m USB type A

Oreilles interchangeables : 2x chat, 2x ours, 2x lapin

Châssis

Ergonomie

Audio

Microphone

Kraken Kitty V2 sans correctif

Test des égalisateurs

Kraken Kitty V2 Clarté voix

Kraken Kitty V2 Normalisation voix





Fonctions

Connectiques





PC

PlayStation

Nintendo Switch (mode connecté à la station d’accueil)

Logiciel

Oreilles





Voici ce qui vous attend à l'ouverture du casqueAvant toute chose, n'ayant pas testé la V1, cet article n'est pas une comparaison, mais bel et bien le ressenti d'une première prise en main du. Nous avons reçu(rose) et, contre toute attente, le coloris n'est pas explosif, flashy ou même brillant.a fait le choix d'un rendu sobre, mais efficace, en mesure d'intégrer une majorité de configurations, si le coloris vous fait de l'œil. L'ajout de plusieurs typesle rend également plus éclectique.Côté châssis pur, l'entièreté du casque est en plastique rigide et solide. L'intérieur des oreilles décoratives ainsi que les flancs d'oreillettes sont rétroéclairés et configurables depuis le logiciel. Pour finir, le câble d'alimentation de deux mètres est inamovible et se termine sur une connectique USB-A et, bien que la longueur soit légèrement supérieure aux standards, il se peut qu'elle soit limite si vous ne disposez pas de port en surface de votre tour.La partie inférieure du serre-tête vient protéger sa mousse à mémoire de forme par du similicuir tandis que les oreillettes le combinent avec un tissu à transfert de chaleur. Très confortables, les coussinets sont toutefois assez raides lors des premières utilisations, du moins, le temps qu'Leembarque l'essentiel pour ne pas s'encombrer de fioritures. Ainsi, l'ajustement du bandeau se fait par le biais de crans latéraux, réglables uniformément et selon une large course. Le pivot des oreillettes ne permet pas de mettre le casque à plat, or il reste largement suffisant pour s'adapter à la forme de votre visage. De plus, bien que les premières utilisations semblent vous comprimer, le casque prend un peu de marge à la longueL'intérieur des oreillettes est assez large pour accueillir vos oreilles sans les toucher et l'ensemble permet une étanchéité sonore exemplaire, lors de son utilisation. Les oreilles amovibles, quant à elles, se clipsent avec aisance et sont directement reconnues. Notez qu'il est possible de ne pas les équiper, mais ce seraitdu casque ainsi que votre budget.Le micro se détache facilement, mais vient en contraste au câble de connexion inamovible qui fait perdre l'aspect nomade du casque, bien qu'il dispose d'permettant de conserver un mode d'éclairage si vous le connectez à une batterie externe. Finalement, la roue crantée de gestion du son ainsi que le bouton d'activation du micro se situentgauche et s'activent nativement.Les périphériques ciblant un aspect cosmétique ont tendance à proposer un vice caché. Pourtant, avec étonnement,s'est appliqué dans sa formule et met à disposition un casque au rendu fidèle. Bien sûr, constructeur oblige, le son propose une mise en valeur plutôt dirigée vers les graves et basses, mais dans l'ensemble c'est. Quand bien même la configuration initiale n’est pas à votre goût, le logiciel permet pléthore de modification allant de l'accentuation des bassesEn parlant de ces derniers, il est intéressant de noter que le logiciel permet un switch automatique avec reconnaissance de l'événement en cours. Dans le cas où vous laissez cette option activée, votre son se modifiera entre. Vous conviendrez cependant que l'automatisme a ses limites. Il se peut donc que le rendu audio varie selon une mauvaise identification instantanée, surtout si vous avez pour habitude dePour revenir sur les basses du, elles proposent un rendu vocal plus fourni et desproéminents de telle sorte que le caisson est bien plus ressenti qu'entendu pour une impression de puissance. Cela est très confortable pour l'accentuation des bruits de pas ou d'armes lorsque vous jouez à desFinalement, attention à l'utilisation du THX Spatial audio qui permet devotre écoute et vos basses, mais à l'appréciation de chacun tant les voix se retrouvent accentuéesUne nouvelle fois,sait nous étonner en proposant une polyvalence de configuration et d'utilisation pour le microphone. Si,(toujours incomparable à un micro sur pied, tenez le pour compte), il sait s'adapter à vos envies par le biais du logiciel. De fait, vous pouvez changer les égaliseurs, augmenter le volume de rendu, profiter du retour audio, utiliser une normalisation de volume. En bref, pléthore de possibilités à portée de main. Notez tout de même que, malgré certaines icônes « ? » expliquant l'intérêt de chaque modification, il faudra naviguer à temps perdu dans les menus avant d'en comprendre la totalité.Comme à notre habitude, nous vous proposons des retours audios, selon les options activées, afin de vous faire une idée selon vos habitudes de consommation. Naturellement, nous rappelons quede ceux-ci.Le microphone est équipé d'un filtre anti-pop pourtandis qu'il profite d'une perche souple, réglable et amovible. Comme dit en préambule, un bouton situé à l'arrière de l'oreillette gauche permet d'activer ou couper le micro et nous déplorons simplement leAvec un prix d'appel depour de très nombreux points positifs, surtout associé à un châssis atypique, il fallait forcément trouver une zone d'économie. Selon notre point de vue, les connectiques sont les premiers concernés. Tout d'abord, aucune connexion sans-fil disponible. En outre, l'aspect filaire nécessite un port USB de Type A (classique) etMalgré cela, le câble est tressé, associé à un. De facto, ce dernier est plus rigide qu'à l'accoutumance, mais reste performant et pratique, surtout si vous disposez d'un port adapté en face avant de votre ordinateur. Notez toutefois qu'il est compatible avec les consoles et produits suivants :Facilement mis en lumière par son côté intrusif avec l'installation quasi obligatoire, voire systématique, de la suiteet autres logiciels annexes, vous n'êtes pas sans savoir notre aversion à son sujet. Toutefois, force est de constater l'étendue de personnalisation qu'il propose en natif. Pour ceux qui ne souhaitent utiliser que synapse, il existe des raccourcis, tant sur le RGB que les retours audio/micro, permettant tout de mêmeIl faut ainsi prendre le temps de naviguer au sein des menus tout en activant et modifiant les données afin d'arriver à la conclusion attendue. Notez que le casque dispose également d'qui garde un profil en mémoire et s'active si vous branchez le casque sur un port USB, même hors ordinateur. De quoidu casque lors de conventions ou en extérieur.Loin d'être pertinentes pour une utilisation personnelle, étant donné qu'elles se situent dans une, elles deviennent un réel atout pour les créateurs de contenu ou les utilisateurs soucieux d'avoir une apparence inhabituelle, et ce, quelle que soit l'occasion. Le rétroéclairage propose un effet pastel, que nous pourrions qualifier de terne, mais. Les profils et coloris sont disponibles depuistandis qu'elle s'équipe avec une aisance native.