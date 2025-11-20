Black Friday 2025 : Corsair, les meilleures promos hardware pour upgrader son PC

Entre AIO, alimentations, boîtiers et ventilateurs, Corsair prépare un Black Friday 2025 très agressif pour celles et ceux qui veulent monter ou mettre à jour leur PC sans exploser le budget.

Les AIO Corsair en promotion pendant le Black Friday 2025

iCUE LINK H100i RGB 240 mm 204,90 € → 89,90 € environ 56 % de réduction iCUE LINK H150i RGB 360 mm 284,90 € → 199,90 € environ 30 % de réduction Nautilus 240 ARGB 240 mm 114,90 € → 84,90 € environ 26 % de réduction Nautilus 360 ARGB 360 mm 139,90 € → 104,90 € environ 25 % de réduction TITAN 360 RX LCD 360 mm 299,90 € → 224,90 € environ 25 % de réduction

Alimentations Corsair ATX 3.1 et haut de gamme

Boîtiers Corsair 3500X FRAME et iCUE 5000X en promo

Ventilateurs Corsair RS et RX MAX pour optimiser le flux d'air

SSD NVMe Corsair MP600 et MP700 Pro

Corsair reste l'une des références quand on parle de composants pour PC. Entre les nouvelles gammes iCUE LINK, les kits AIO Nautilus, les alimentations ATX 3.1 et les boîtiers pensés pour le flux d'air, on peut aujourd'hui presque tout prendre chez le même constructeur.Pour le Black Friday 2025, une grande partie du catalogue passe en promotion, aussi bien sur Amazon que sur le webstore Corsair, avec en plus une remise générale de 20 % sur le site officiel pendant quelques jours. On a donc sélectionné les offres hardware les plus intéressantes pour préparer une nouvelle config ou donner un vrai coup de frais à un PC existant.les promotions débutent à des dates différentes selon les produits, et se terminent pour la plupart au 1er décembre. Il faudra donc bien vérifier la période de validité au moment de finaliser la commande.Pour refroidir proprement un processeur moderne, surtout si on vise un modèle haut de gamme ou un léger overclocking, un. Corsair met en avant plusieurs références aux réductions notables, avec une attention particulière pour la gamme iCUE LINK et les nouveaux kits Nautilus.Les AIO iCUE LINK simplifient le câblage grâce à un écosystème unifié, tout en gardant des performances solides et un contrôle précis via iCUE., tout en conservant un look propre avec ARGB sur certains modèles. On conseille surtout de choisir selon le format de radiateur que le boîtier accepte et le TDP du processeur.L'alimentation reste l'un des éléments les plus sous estimés dans un PC. Une bonne référence apporte de la stabilité, protège les composants et prépare aussi un futur upgrade de carte graphique. Corsair profite du Black Friday pour brader sa nouvelle série RMe 2025 en ATX 3.1 et PCIe 5.1, ainsi que plusieurs blocs haut de gamme HX et RMx., en gardant une marge confortable si un upgrade GPU est prévu à court ou moyen terme. En ce sens, il existe de nombreux sites qui vous permettent d'identifier la puissance nécessaire pour alimenter confortablement votre configuration. Les modèles ATX 3.1 avec connecteur 12VHPWR (pour les cartes graphiques de dernièrees générations 40/50) natif restent particulièrement intéressants pour les cartes graphiques récentes, tout en simplifiant la gestion des câbles.Corsair a progressivement renouvelé sa gamme de boîtiers autour de deux familles principales. On trouve d'un côté les 3500X et FRAME 4000D 5000D pensés pour un excellent flux d'air et une construction efficace. De l'autre, des modèles plus premium comme le iCUE 5000X RGB qui misent davantage sur la mise en valeur du setup avec verre trempé et éclairage poussé.Au delà du design, ces châssis restent faciles à monter, avec suffisamment d'espace pour des AIO 360 mm, des cartes graphiques imposantes et un câble management propre. Les promos du Black Friday sont donc idéales pour repartir sur une base saine avant de transférer sa config actuelle ou en profiter pour reconstruire complètement le PC.Un bon boîtier, d'autant plus que les dernières générations sont plutôt généreuses, ne suffit pas si le flux d'air n'est pas correctement dimensionné., avec des remises intéressantes qui permettent d'équiper un boîtier complet pour une somme très raisonnable.Les séries RX MAX ciblent plutôt les utilisateurs exigeants qui veulent un compromis efficace entre pression statique, débit d'air et silence.sans faire exploser la facture, notamment lorsqu'on ajoute plusieurs ventilateurs d'un coup.Avec les jeux de plus en plus lourds et les créations de contenu gourmandes en stockage, passer sur un. Les promotions Corsair portent en grande partie sur des modèles reconditionnés, ce qui permet malgré tout de profiter d'un tarif plus doux pour des débits très élevés, surtout en PCIe 4.0 et 5.0.Ces références restent pertinentes pour un PC gaming comme pour une station de travail, notamment en SSD secondaire pour stocker les jeux ou les projets volumineux. Le tout profite d'une compatibilité large avec les plateformes récentes,