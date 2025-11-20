Black Friday 2025 : Corsair, les meilleures promos hardware pour upgrader son PC

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 novembre 2025 à 10h00
Entre AIO, alimentations, boîtiers et ventilateurs, Corsair prépare un Black Friday 2025 très agressif pour celles et ceux qui veulent monter ou mettre à jour leur PC sans exploser le budget.
Black Friday 2025 : Corsair, les meilleures promos hardware pour upgrader son PC
Corsair reste l'une des références quand on parle de composants pour PC. Entre les nouvelles gammes iCUE LINK, les kits AIO Nautilus, les alimentations ATX 3.1 et les boîtiers pensés pour le flux d'air, on peut aujourd'hui presque tout prendre chez le même constructeur.

Pour le Black Friday 2025, une grande partie du catalogue passe en promotion, aussi bien sur Amazon que sur le webstore Corsair, avec en plus une remise générale de 20 % sur le site officiel pendant quelques jours. On a donc sélectionné les offres hardware les plus intéressantes pour préparer une nouvelle config ou donner un vrai coup de frais à un PC existant.

Important : les promotions débutent à des dates différentes selon les produits, et se terminent pour la plupart au 1er décembre. Il faudra donc bien vérifier la période de validité au moment de finaliser la commande.

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Les AIO Corsair en promotion pendant le Black Friday 2025

Pour refroidir proprement un processeur moderne, surtout si on vise un modèle haut de gamme ou un léger overclocking, un kit AIO reste une solution confortable. Corsair met en avant plusieurs références aux réductions notables, avec une attention particulière pour la gamme iCUE LINK et les nouveaux kits Nautilus.

Les AIO iCUE LINK simplifient le câblage grâce à un écosystème unifié, tout en gardant des performances solides et un contrôle précis via iCUE. Les kits Nautilus misent davantage sur un rapport qualité prix accessible, tout en conservant un look propre avec ARGB sur certains modèles. On conseille surtout de choisir selon le format de radiateur que le boîtier accepte et le TDP du processeur.

Sélection d'offres AIO Corsair
iCUE LINK H100i RGB 240 mm 204,90 € → 89,90 € environ 56 % de réduction
iCUE LINK H150i RGB 360 mm 284,90 € → 199,90 € environ 30 % de réduction
Nautilus 240 ARGB 240 mm 114,90 € → 84,90 € environ 26 % de réduction
Nautilus 360 ARGB 360 mm 139,90 € → 104,90 € environ 25 % de réduction
TITAN 360 RX LCD 360 mm 299,90 € → 224,90 € environ 25 % de réduction

Retrouvez plus d'informations dans notre article Comment choisir son kit de watercooling CPU

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Alimentations Corsair ATX 3.1 et haut de gamme

L'alimentation reste l'un des éléments les plus sous estimés dans un PC. Une bonne référence apporte de la stabilité, protège les composants et prépare aussi un futur upgrade de carte graphique. Corsair profite du Black Friday pour brader sa nouvelle série RMe 2025 en ATX 3.1 et PCIe 5.1, ainsi que plusieurs blocs haut de gamme HX et RMx.

On conseille de dimensionner l'alimentation en fonction de la consommation globale de la configuration, en gardant une marge confortable si un upgrade GPU est prévu à court ou moyen terme. En ce sens, il existe de nombreux sites qui vous permettent d'identifier la puissance nécessaire pour alimenter confortablement votre configuration. Les modèles ATX 3.1 avec connecteur 12VHPWR (pour les cartes graphiques de dernièrees générations 40/50) natif restent particulièrement intéressants pour les cartes graphiques récentes, tout en simplifiant la gestion des câbles.

Sélection d'offres sur les alimentations Corsair
RM750e 2025 ATX 3.1 139,90 € → 99,90 € environ 29 % de réduction
RM850e 2025 ATX 3.1 149,90 € → 104,90 € environ 30 % de réduction
RM1000e 2025 ATX 3.1 189,90 € → 134,90 € environ 29 % de réduction
RM850x ATX 3.1 169,90 € → 129,90 € environ 24 % de réduction
HX1200i 2025 314,90 € → 234,90 € environ 25 % de réduction
HX1500i 2025 359,90 € → 269,90 € environ 25 % de réduction

Retrouvez plus d'informations dans notre article Comment choisir son alimentation

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Boîtiers Corsair 3500X FRAME et iCUE 5000X en promo

Corsair a progressivement renouvelé sa gamme de boîtiers autour de deux familles principales. On trouve d'un côté les 3500X et FRAME 4000D 5000D pensés pour un excellent flux d'air et une construction efficace. De l'autre, des modèles plus premium comme le iCUE 5000X RGB qui misent davantage sur la mise en valeur du setup avec verre trempé et éclairage poussé.

Au delà du design, ces châssis restent faciles à monter, avec suffisamment d'espace pour des AIO 360 mm, des cartes graphiques imposantes et un câble management propre. Les promos du Black Friday sont donc idéales pour repartir sur une base saine avant de transférer sa config actuelle ou en profiter pour reconstruire complètement le PC.

Sélection d'offres boîtiers Corsair
3500X RGB TG noir 194,90 € → 144,90 € environ 26 % de réduction
3500X ARGB TG noir 139,90 € → 104,90 € environ 25 % de réduction
3500X TG noir 99,90 € → 79,90 € environ 20 % de réduction
FRAME 4000D Mid Tower 99,90 € → 84,90 € environ 15 % de réduction
FRAME 5000D RS ARGB 179,90 € → 154,90 € environ 14 % de réduction
iCUE 5000X RGB TG blanc 231,90 € → 149,99 € environ 35 % de réduction

Retrouvez plus d'informations dans notre article Comment choisir son boîtier

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Ventilateurs Corsair RS et RX MAX pour optimiser le flux d'air

Un bon boîtier, d'autant plus que les dernières générations sont plutôt généreuses, ne suffit pas si le flux d'air n'est pas correctement dimensionné. Les séries RS et RX MAX de Corsair sont au centre des promotions 2025, avec des remises intéressantes qui permettent d'équiper un boîtier complet pour une somme très raisonnable. 

Les séries RX MAX ciblent plutôt les utilisateurs exigeants qui veulent un compromis efficace entre pression statique, débit d'air et silence. Les références RS MAX restent parfaites pour améliorer un setup d'entrée ou de milieu de gamme sans faire exploser la facture, notamment lorsqu'on ajoute plusieurs ventilateurs d'un coup.

Sélection d'offres sur les ventilateurs Corsair
RS140 MAX noir simple 39,90 € → 11,90 € environ 70 % de réduction
RS120 MAX noir simple 34,90 € → 11,90 € environ 66 % de réduction
RS120 MAX triple pack 99,90 € → 34,90 € environ 65 % de réduction
RX140 MAX RGB dual pack 119,90 € → 53,90 € environ 55 % de réduction
RX120 MAX RGB triple pack 159,90 € → 71,90 € environ 55 % de réduction
AF120 RGB Slim dual pack noir 69,90 € → 34,90 € environ 50 % de réduction

SSD NVMe Corsair MP600 et MP700 Pro

Avec les jeux de plus en plus lourds et les créations de contenu gourmandes en stockage, passer sur un SSD NVMe rapide devient presque obligatoire. Les promotions Corsair portent en grande partie sur des modèles reconditionnés, ce qui permet malgré tout de profiter d'un tarif plus doux pour des débits très élevés, surtout en PCIe 4.0 et 5.0.

Ces références restent pertinentes pour un PC gaming comme pour une station de travail, notamment en SSD secondaire pour stocker les jeux ou les projets volumineux. Le tout profite d'une compatibilité large avec les plateformes récentes, que ce soit côté Intel ou côté AMD.

Sélection d'offres SSD Corsair
MP600 Core XT 2 To PCIe 4.0 NVMe M.2 reconditionné 135,99 € → 123,99 € environ 9 % de réduction
MP700 Pro 2 To PCIe 5.0 NVMe 2.0 reconditionné 271,99 € → 248,99 € environ 8 % de réduction
MP600 Pro LPX 2 To PCIe 4.0 NVMe M.2 PS5 compatible reconditionné 177,99 € → 162,99 € environ 8 % de réduction

Retrouvez plus d'informations dans notre article Comment choisir sa mémoire interne

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Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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