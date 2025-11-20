Black Friday 2025 : Corsair, les meilleures promos hardware pour upgrader son PC

Entre AIO, alimentations, boîtiers et ventilateurs, Corsair prépare un Black Friday 2025 très agressif pour celles et ceux qui veulent monter ou mettre à jour leur PC sans exploser le budget.
Corsair reste l'une des références quand on parle de composants pour PC. Entre les nouvelles gammes iCUE LINK, les kits AIO Nautilus, les alimentations ATX 3.1 et les boîtiers pensés pour le flux d'air, on peut aujourd'hui presque tout prendre chez le même constructeur.
Pour le Black Friday 2025, une grande partie du catalogue passe en promotion, aussi bien sur Amazon que sur le webstore Corsair, avec en plus une remise générale de 20 % sur le site officiel pendant quelques jours. On a donc sélectionné les offres hardware les plus intéressantes pour préparer une nouvelle config ou donner un vrai coup de frais à un PC existant. Important :
les promotions débutent à des dates différentes selon les produits, et se terminent pour la plupart au 1er décembre. Il faudra donc bien vérifier la période de validité au moment de finaliser la commande.
Les AIO Corsair en promotion pendant le Black Friday 2025
Pour refroidir proprement un processeur moderne, surtout si on vise un modèle haut de gamme ou un léger overclocking, un kit AIO reste une solution confortable
. Corsair met en avant plusieurs références aux réductions notables, avec une attention particulière pour la gamme iCUE LINK et les nouveaux kits Nautilus.
Les AIO iCUE LINK simplifient le câblage grâce à un écosystème unifié, tout en gardant des performances solides et un contrôle précis via iCUE. Les kits Nautilus misent davantage sur un rapport qualité prix accessible
, tout en conservant un look propre avec ARGB sur certains modèles. On conseille surtout de choisir selon le format de radiateur que le boîtier accepte et le TDP du processeur. Sélection d'offres AIO Corsair
Retrouvez plus d'informations dans notre article Comment choisir son kit de watercooling CPU
|iCUE LINK H100i RGB 240 mm
|204,90 € → 89,90 €
|environ 56 % de réduction
|iCUE LINK H150i RGB 360 mm
|284,90 € → 199,90 €
|environ 30 % de réduction
|Nautilus 240 ARGB 240 mm
|114,90 € → 84,90 €
|environ 26 % de réduction
|Nautilus 360 ARGB 360 mm
|139,90 € → 104,90 €
|environ 25 % de réduction
|TITAN 360 RX LCD 360 mm
|299,90 € → 224,90 €
|environ 25 % de réduction
Alimentations Corsair ATX 3.1 et haut de gamme
L'alimentation reste l'un des éléments les plus sous estimés dans un PC. Une bonne référence apporte de la stabilité, protège les composants et prépare aussi un futur upgrade de carte graphique. Corsair profite du Black Friday pour brader sa nouvelle série RMe 2025 en ATX 3.1 et PCIe 5.1, ainsi que plusieurs blocs haut de gamme HX et RMx. On conseille de dimensionner l'alimentation en fonction de la consommation globale de la configuration
, en gardant une marge confortable si un upgrade GPU est prévu à court ou moyen terme. En ce sens, il existe de nombreux sites qui vous permettent d'identifier la puissance nécessaire pour alimenter confortablement votre configuration. Les modèles ATX 3.1 avec connecteur 12VHPWR (pour les cartes graphiques de dernièrees générations 40/50) natif restent particulièrement intéressants pour les cartes graphiques récentes, tout en simplifiant la gestion des câbles. Sélection d'offres sur les alimentations Corsair
Retrouvez plus d'informations dans notre article Comment choisir son alimentation
|RM750e 2025 ATX 3.1
|139,90 € → 99,90 €
|environ 29 % de réduction
|RM850e 2025 ATX 3.1
|149,90 € → 104,90 €
|environ 30 % de réduction
|RM1000e 2025 ATX 3.1
|189,90 € → 134,90 €
|environ 29 % de réduction
|RM850x ATX 3.1
|169,90 € → 129,90 €
|environ 24 % de réduction
|HX1200i 2025
|314,90 € → 234,90 €
|environ 25 % de réduction
|HX1500i 2025
|359,90 € → 269,90 €
|environ 25 % de réduction
Boîtiers Corsair 3500X FRAME et iCUE 5000X en promo
Corsair a progressivement renouvelé sa gamme de boîtiers autour de deux familles principales. On trouve d'un côté les 3500X et FRAME 4000D 5000D pensés pour un excellent flux d'air et une construction efficace. De l'autre, des modèles plus premium comme le iCUE 5000X RGB qui misent davantage sur la mise en valeur du setup avec verre trempé et éclairage poussé.
Au delà du design, ces châssis restent faciles à monter, avec suffisamment d'espace pour des AIO 360 mm, des cartes graphiques imposantes et un câble management propre. Les promos du Black Friday sont donc idéales pour repartir sur une base saine avant de transférer sa config actuelle ou en profiter pour reconstruire complètement le PC. Sélection d'offres boîtiers Corsair
Retrouvez plus d'informations dans notre article Comment choisir son boîtier
|3500X RGB TG noir
|194,90 € → 144,90 €
|environ 26 % de réduction
|3500X ARGB TG noir
|139,90 € → 104,90 €
|environ 25 % de réduction
|3500X TG noir
|99,90 € → 79,90 €
|environ 20 % de réduction
|FRAME 4000D Mid Tower
|99,90 € → 84,90 €
|environ 15 % de réduction
|FRAME 5000D RS ARGB
|179,90 € → 154,90 €
|environ 14 % de réduction
|iCUE 5000X RGB TG blanc
|231,90 € → 149,99 €
|environ 35 % de réduction
Ventilateurs Corsair RS et RX MAX pour optimiser le flux d'air
Un bon boîtier, d'autant plus que les dernières générations sont plutôt généreuses, ne suffit pas si le flux d'air n'est pas correctement dimensionné. Les séries RS et RX MAX de Corsair sont au centre des promotions 2025
, avec des remises intéressantes qui permettent d'équiper un boîtier complet pour une somme très raisonnable.
Les séries RX MAX ciblent plutôt les utilisateurs exigeants qui veulent un compromis efficace entre pression statique, débit d'air et silence. Les références RS MAX restent parfaites pour améliorer un setup d'entrée ou de milieu de gamme
sans faire exploser la facture, notamment lorsqu'on ajoute plusieurs ventilateurs d'un coup. Sélection d'offres sur les ventilateurs Corsair
|RS140 MAX noir simple
|39,90 € → 11,90 €
|environ 70 % de réduction
|RS120 MAX noir simple
|34,90 € → 11,90 €
|environ 66 % de réduction
|RS120 MAX triple pack
|99,90 € → 34,90 €
|environ 65 % de réduction
|RX140 MAX RGB dual pack
|119,90 € → 53,90 €
|environ 55 % de réduction
|RX120 MAX RGB triple pack
|159,90 € → 71,90 €
|environ 55 % de réduction
|AF120 RGB Slim dual pack noir
|69,90 € → 34,90 €
|environ 50 % de réduction
SSD NVMe Corsair MP600 et MP700 Pro
Avec les jeux de plus en plus lourds et les créations de contenu gourmandes en stockage, passer sur un SSD NVMe rapide devient presque obligatoire
. Les promotions Corsair portent en grande partie sur des modèles reconditionnés, ce qui permet malgré tout de profiter d'un tarif plus doux pour des débits très élevés, surtout en PCIe 4.0 et 5.0.
Ces références restent pertinentes pour un PC gaming comme pour une station de travail, notamment en SSD secondaire pour stocker les jeux ou les projets volumineux. Le tout profite d'une compatibilité large avec les plateformes récentes, que ce soit côté Intel ou côté AMD
. Sélection d'offres SSD Corsair
Retrouvez plus d'informations dans notre article Comment choisir sa mémoire interne
|MP600 Core XT 2 To PCIe 4.0 NVMe M.2 reconditionné
|135,99 € → 123,99 €
|environ 9 % de réduction
|MP700 Pro 2 To PCIe 5.0 NVMe 2.0 reconditionné
|271,99 € → 248,99 €
|environ 8 % de réduction
|MP600 Pro LPX 2 To PCIe 4.0 NVMe M.2 PS5 compatible reconditionné
|177,99 € → 162,99 €
|environ 8 % de réduction
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