Halo Infinite : Un ancien employé de 343 Industries prend la parole sur le crunch

Le développement d'n'est pas de tout repos. Entre les critiques des joueurs son report , mais aussi le départ de Chris Lee qui était alors le directeur du jeu, le titre dea été au cœur de plusieurs problèmes et polémiques. Cependant, en tant que joueur ou simple média, nous ne connaissons pas tous les détails de ces événements, mais l'ancien « Skybox Artist » (concepteur des paysages), a tenu à prendre la parole afin d'éclaircir certains points.Ces propos ont été retranscrits et traduits par random0_point , et l'ancien artiste explique alors que. Pour cela, le moteur graphique a été modifié, ce qui a amené les développeurs à développer le jeu et modifier le moteur en même temps. Le résultat a été la démo désastreuse que nous avons pu découvrir lors de la conférence de Microsoft Xbox Games Showcase en juillet 2020.De plus,. De ce fait, certains travaux réalisés par l'artiste ne verront jamais le jour dans la version finale d', et il indique également que les employés « de bas niveau » étaient bien souvent confrontés au crunch, devant alors travailler davantage, entrainant des heures supplémentaires et parfois des nuits entières allant jusqu'au petit matin.Cependant, malgré cette expérience, il n'en garde pas moins un bon souvenir et pense qu'Pour rappel, Halo Infinite devrait sortir durant l'automne 2021 sur Xbox Series et PC, mais aucune date précise n'a été communiquée.