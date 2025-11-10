Halo Infinite va recevoir son ultime mise à jour dans très peu de temps

Avec de nombreux jeux en cours de développement, Halo Studios a pris une décision que beaucoup de joueurs comprennent : stopper les mises à jour pour Halo Infinite. Mais le titre va recevoir un dernier contenu majeur avant de tirer sa révérence.
Disponible depuis décembre 2021, Halo Infinite
était régulièrement mis à jour afin de garder les joueurs sur le titre. Cependant, l'officialisation de Halo: Campaign Evolved
et l'annonce de plusieurs autres jeux de la licence en développement a rabattu les cartes.
À l'heure actuelle, les développeurs ne peuvent continuer de proposer du nouveau contenu pour l'opus Infinite et travailler simultanément sur ces nouveaux projets
.
Operation: Infinite, la dernière mise à jour majeure annoncée pour Halo Infinite
Les équipes d'Halo Studios ont donc fait le choix de proposer une ultime mise à jour à Halo Infinite
avant de se focaliser sur le développement de ces nouveaux titres. Ils ont d'ailleurs expliqué la situation et donné un aperçu de ces ultimes ajouts dans une publication sur Halo Waypoint, le blog officiel d'Halo Studios
:
Avec plusieurs jeux Halo en développement, nous aurons besoin de la concentration totale de toute notre équipe pour offrir de nouvelles expériences avec la même passion et le même soin que ceux que notre communauté nous a témoignés. Bien que nous restions engagés à soutenir Halo Infinite à l'avenir, Operation: Infinite est la dernière mise à jour majeure de contenu actuellement prévue.
La mise à jour en question apportera une multitude de nouveautés en jeu, notamment de nouvelles cartes à explorer, de nouvelles armures à récupérer et des défis en pagaille
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Quand cette ultime mise à jour sera-t-elle disponible ?
En complément de ces ajouts, Halo Infinite offrira aux joueurs un gain d'expérience doublé. Mais que les amateurs de parties en multijoueur se rassurent : il sera toujours possible de profiter gratuitement de ce mode de jeu, que vous soyez sur la version Xbox One, Xbox Series ou PC du titre. La mise à jour Operation: Infinite sera déployée le 18 novembre 2025
sur Halo Infinite. Mais attendez-vous cet ultime ajout ou êtes-vous plus impatient de découvrir Halo: Campaign Evolved ? Partagez votre avis dans les commentaires !
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