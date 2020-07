Halo Infinite : Aaron Greenberg défend les images présentées lors du Xbox Games Showcase

Nous sommes en pleine pandémie mondiale. Nous sommes en juillet, nous sommes loin des vacances. Vous voyez un jeu en cours de développement. Vous avez probablement regardé le flux en 1080p, peut-être, alors nous avons mis en place un flux à la demande de 4K et 60 FPS. Donc les gens, je dirais, retournent voir le jeu en 4K60. Nous l'avons fait délibérément. Il est très difficile de montrer toute la puissance et la fidélité graphique de ce que la Xbox Series X sera capable de vous offrir en streaming. C'est un travail en cours. Ce que vous voyez aujourd'hui - et je peux vous le dire, parce que nous voyons des enregistrements chaque semaine, ils progressent semaine après semaine - donc entre maintenant et les vacances, ça va juste devenir de mieux en mieux.

Lors de la présentation des premières images de gameplay d'Halo Infinite durant le Xbox Games Showcase, les critiques ne se sont pas faites attendre sur les réseaux sociaux.Ce que nous avons pu apercevoir lors de cette présentation était, c'est-à-dire qu'il s'agissait là de véritables images de gameplay. C'est ce qui a donc posé problème pour la majorité des joueurs ayant suivi la conférence, jugeant alors que ces dernières ne ressemblaient pas, pour le moment, à des graphismes supposés être supérieurs à ceux des consoles actuelles.Cependant,envers sa communauté en présentant des images dites réelles. De plus,, a déclaré dans une interview accordée à Inside Gaming que le travail n'était pas encore terminé, et ce pour plusieurs raisons.Malgré ces déclarations, il a tout de même affirmé que. Depuis, la communauté de Halo espère sincèrement un upgrade des graphismes, et espère également que la différence entre les images présentées et le jeu final sera flagrante.Seul le temps pourra répondre à cette question, et pour cela nous devons attendre la sortie d' Halo Infinite , qui sera disponible durant la fin de l'année 2020 sur Xbox One, Xbox Series X et PC.